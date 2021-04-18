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Московский листок

Армия бездельников за наш с вами счет отравляет нам жизнь

Опубликовано 18.04.2021 в разделе комментариев 0

собянин мэр маски
Армия бездельников за наш с вами счет отравляет нам жизнь

В первой половине апреля в московском метро выявлено более 30 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима. С начала года в московском транспорте зафиксировали более 160 тысяч таких правонарушений.

Около 1,8 тысяч человек ежедневно контролируют соблюдение перчаточно-масочного режима в общественном транспорте Москвы, сообщили в субботу в государственном казенном учреждении "Организатор перевозок". 

В ведомстве сказали, что соблюдение пассажирами карантинных мер ежедневно проверяют около 350 контролеров ГКУ и 1,4 тысячи инспекторов службы безопасности метро.

Почти две тысячи бездельников за наш с вами счет контролируют то, до чего им, по большому счету, не должно быть никакого дела. А что? Жалко, что ли? Деньги-то бюджетные. С нас с вами стрясли, в том числе и от штрафов "за несоблюдение", и теперь открыли почти 2 тысячи рабочих мест для "околачивателей груш".

Получается, мы сами содержим целую армию людей, которые мешают нам жить нормально, дышать...

PS. Медицинский смысл масок в замкнутом помещении весьма сомнителен. Зато завод по их производству столичное правительство купило прямо перед эпидемией.

А.Б.



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