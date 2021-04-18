Ономастический маразм в Павдлодаре

3 апреля власти города Павлодара воровским образом организовали жалкую имитацию «общественных слушаний» о переименовании сразу 30 улиц города. Как всегда, большинство противников переименования узнали о принятом решении постфактум. Кроме того, в связи с пандемией короновируса, слушания проводились в онлайн режиме, с использованием приложения Zoom, однако по данной на сайте акимата ссылке приложение не открывалось. Очевидно, что сторонники переименований беспрепятственно попадали на конференцию другим путем.

Лица, предложившие разом сменить названия 30 улиц, явно думали, о чем угодно, но только не о об удобстве жителей города. Ни в одной мало-мальски демократической стране, подобный ономастический маразм был бы невозможен. Нур-отановские власти в очередной раз убедительно доказали, что на мнение граждан им плюнуть и растереть.

В результате такой же постыдной имитации «демократических выборов», маслихаты Павлодара и Павлодарской области были на 80 % укомплектованы представителями партии Нур Отан. В качестве «демократизации», оставшиеся места были выделены кандидатам от двух клонов Нур Отана: Народной партии и партии Ак Жол. Представители именно этих трех партий единогласно проголосовали за переименование Астаны в Нур-Султан, превратив страну в посмешище для всего мира. Мнения граждан по столь «пустяковому» вопросу, казахстанские власти спросить не удосужились.

Прошлый созыв городского маслихата состоял исключительно из нур-отановцев, которые всегда единодушно одобряли все предложения по переименованию улиц города. Лишь однажды, депутат В. Дейтмунд позволил себе воздержаться при голосовании.

Что характерно, «общественные слушания» о переименовании улиц были проведены сразу после выборов, а не до них. Более того, в ходе предвыборной кампании партия Нур Отан скромно умалчивала о планах по переименованию улиц.

В последние годы политика партии Нур Отан явно направлена на ущемление национальных интересов славянского населения Казахстана. При этом, противники переименований проявили поразительную неспособность к самоорганизации и защите своих прав и интересов. Противникам переименований, каким-либо образом (чаще всего в добровольно – принудительном порядке) оказавшимся в рядах Нур Отана, стоило бы набраться мужества и подать заявления о выходе из партии.

О.Ф.