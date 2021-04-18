Социальные последствия пандемии COVID-19

Общеизвестно, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имела и продолжает иметь далеко идущие последствия, помимо самого распространения болезни. В СМИ феномен влияния заболевания на жизнь общества и его последствия получил название «коронакризис». В начале пандемия оказывала локальное влияние на фондовые биржи Китая. Но уже 27 января 2020 г., на фоне роста числа заболевших, падение затронуло FTSE 100 и европейские биржи. Дальнейшее развитие событий привело к глобальному обвалу фондового рынка, который начался 20 февраля 2020 года.



Промышленный индекс Доу Джонса, индекс S&P 500 и NASDAQ-100 упали 27 февраля в одну из худших торговых недель после финансового кризиса 2007—2008 годов. Рынки в течение следующей недели стали чрезвычайно волатильными, с колебаниями в 3 % или более за ежедневную сессию. 9 марта все три индекса Уолл-стрит упали более на 7 %. Падение получило название «Чёрный понедельник», и было худшим падением со времён Великой рецессии в 2008 году. Через три дня после «Чёрного понедельника» произошло ещё одно падение — «Чёрный четверг», когда акции по всей Европе и Северной Америке упали более на 9 %. На Уолл-стрит произошло самое большое однодневное снижение процентных ставок со времён Чёрного понедельника в 1987 году, а индекс FTSE Mors of Borsa Italiana упал более на 17 %, став самым пострадавшим рынком во время «Чёрного четверга».

Считается, что продолжительный карантин изменил приоритеты потребления: упал спрос на ряд товаров, такие как автомобили и одежда, но при этом вырос спрос на товары для дома, как на облегчающие домашний быт, например, хлебопечки и биде, так и на домашний спорт (велотренажёры) и на домашние развлечения (онлайн-игры, настольные игры). Также вырос спрос на товары для домашнего офиса, так как многие виды работ стали удалёнными, и, соответственно, переживают пик популярности приложения для видеоконференций такие как Zoom, Microsoft Teams и их аналоги.

Пандемия затронула системы образования во всём мире, что привело к массовому закрытию школ и университетов. Уже в марте 2020 года правительства в 135 странах объявили или осуществили закрытие школ и университетов. Параллельно с этим начался массовый переход к обучению школьников и студентов через интернет.

Авторы доклада ООН, который был опубликован в феврале 2021 г., посвященного вопросам финансирования развития, предупреждают, что в результате пандемии особенно пострадают миллионы жителей бедных стран. Все усилия по улучшению условий их жизни и достигнутые за последние годы успехи в этой сфере будут сведены на нет: потеряны 114 млн рабочих мест, 120 млн человек дополнительно оказались за чертой бедности. Практически те же данные дает и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ. Даже докладчики на Экономическом форуме в Давосе предположили, что в 2021 году около 150 млн людей в развивающихся странах рискуют оказаться за пределами бедности.

Согласно данным ВОЗ, внутри стран более высокие показатели заболеваемости и смертности, обусловленных COVID-19, отмечаются среди представителей категорий населения, сталкивающихся с дискриминацией, бедностью, социальным отчуждением и неблагоприятными условиями жизни и труда, в том числе в результате гуманитарных кризисных ситуаций. Кроме того, ВОЗ располагает убедительными данными, свидетельствующие о том, что пандемия привела к увеличению гендерного неравенства в области занятости, и среди потерявших работу в течение последних 12 месяцев преобладают женщины.

Эта проблема неравенства в том, что касается условий жизни, а также доступа к услугам здравоохранения, денежным ресурсам и возможностям принятия решений, носит хронический характер. Одним из последствий этого положения дел является то, что в беднейших домохозяйствах смертность среди детей до 5 лет вдвое выше, чем в наиболее благополучных домохозяйствах. Продолжительность жизни в странах с низким уровнем дохода на 16 лет меньше, чем в странах с высоким уровнем дохода. Например, 9 из 10 случаев смерти от рака шейки матки в мире регистрируются в странах с низким и средним уровнем дохода.

Помимо вышеуказанного, эксперты ООН призывают, в первую очередь, отказаться от так называемого «вакцинного национализма», а также выделить средства на международные механизмы, обеспечивающие равный доступ к прививкам от коронавируса. Сейчас, согласно оценкам экспертов ООН, в этом фонде не хватает 20 млрд долларов.

В ООН также призывают страны выполнить свои обязательства в рамках финансовой помощи на развитие, а также облегчить бедным государствам налоговое бремя. «Бедным странам нужно оказать помощь в таком объеме, чтобы они не только могли остаться на плаву, но и имели возможность вкладывать средства в меры по развитию», – предупредил заместитель Генсека по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин. По его словам, это значит, что выделенных средств должно хватить и на социальную защиту населения, и на развитие инфраструктуры и технологий. В частности, авторы доклада рекомендуют предоставить развивающимся странам долгосрочные займы по низким ставкам, активнее использовать банки развития и другие меры. Кроме того, эксперты предлагают найти решение, которое позволит пресекать случаи укрывательства от налогов в условиях цифровой экономики, обеспечивать подотчетность компаний в вопросах вредного воздействия на окружающую среду, ограничивать влияние на рынки со стороны цифровых платформ, а также модернизировать рынок труда и финансовую политику в соответствии с требованиями времени.

Вместе с тем, необходимо отметить, что призывы ООН, как и других международных буржуазных институций, продолжают оставаться не более, чем благими пожеланиями и не содержат никаких механизмов выполнения этих пожеланий, реализуемых в рамках капиталистической системы.

Эксперты Международной Организации Труда (МОТ), принимая во внимание на резкий рост бедности и неравенства, наблюдающийся с начала пандемии, предупреждает, что без всеобъемлющих и согласованных политических усилий «существует вполне реальный риск того, что кризис COVID-19 оставит в наследство растущее неравенство и социальную несправедливость». «Триллионы долларов, вложенные в процесс восстановления экономики, могут стать движущей силой устойчивости и создания достойных рабочих мест».

Согласно данным МОТ, латиноамериканские страны и государства Карибского бассйена потеряли 26 миллионов рабочих мест в результате пандемии. Ситуация усугубляется новыми волнами заражения и медленными процессами вакцинации, которые делают перспективы восстановления на рынках труда весьма неопределенными.

Китай — единственная страна, избежавшая падения ВВП в 2020 году: по данным МВФ, рост китайской экономики по итогам прошлого года составил 2,3%. Ранее эксперты из Oxford Economics подсчитали, что в случае масштабной эскалации противоречий двух стран в течение следующих пяти лет ВВП США может оказаться на $1,6 трлн меньше, чем при оптимальном сценарии. Таким образом США могут лишиться 320 тыс. рабочих мест.

Социальная ситуация в ведущей империалистической стране мира – США также остается кране напряженной. Рост бедности, безработицы, а также медленные темпы вакцинации вынудили администрацию США объявить о новом «Плане спасения», предусматривающем вливание1,9 триллиона долларов в преодолении последсвий пандемии COVID-19. «Американский план спасения» Байдена предусматривает, кроме прочего, прямые выплаты населению, дополнительное финансирование закупок вакцины и помощь безработным. Для большинства налогоплательщиков план Байдена предполагает прямые выплаты в размере 1400 долларов на человека. А семья с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов получит чек на сумму в районе 5 600 долларов. Дополнительное финансирование предусмотрено также для помощи безработным, подготовки школ к открытию и закупок тестов на коронавирус для населения. Кроме того, ожидается, что средства, выделяемые из бюджета в рамках так называемого «Американского плана спасения», пойдут на ускорение производства и распределение вакцины от коронавируса. Сумма в 1,9 триллиона долларов соответствует примерно десяти процентам годового ВВП США, что делает реализацию планов администрации Байдена маловероятной, по крайней мере, в декларируемом объеме. Следует напомнить, что в 2020 году ВВП США упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. На март 2021 г. официальный уровень безработицы в США составляет 6%.

В 2020 году ВВП Великобритании пережила крупнейшее падение за последние 300 лет. Об этом заявил глава Минфина страны Риши Сунак. «Экономика сократилась в 2020 г. на 11,3%, что является самым большим падением производства за более чем 300 лет. По мере ослабления ограничений ожидается, что экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы», — сказал Сунак. Однако ослаблений ограничений в настоящий момент нет, и падение экономики продолжается. Уровень безработицы в Великобритании вырос до 5,1%.

Ситуация в Европейском Союзе показывает, что структуры ЕС не действуют, как единое цело, и пропасть между ведущими членами ЕС и его второстепенными участниками углубляется. «Вакцинный национализм» является важным, но далеко не единственным примером этого. При этом социальные последствия пандемии коронавируса тяжело ощущаются даже в ведущих странах Европейского Союза, таких как Германия и Франция, где, наряду с провалом вакцинации, зафиксирован рост официального уровня безработицы до уровня в 6%. Достаточно схожая ситуация и в Российской Федерации, где на фоне спада ВВП на 3,1% в 2020, уровень официальной безработицы в начале 2021 г. вырос до 5,9%.

Согласно данным Центра Разумкова, на фоне эпидемии коронавируса в Украине с 8,5% до 9,9% вырос уровень безработицы, а также произошло падение реальных доходов украинцев. Схожие данные предоставляет и Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (ИДСИ): «Уровень бедности среди украинцев составлял 51%. За чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев».

При этом, как уже указывалось, продолжает процветать «вакцинный национализм». По данным ВОЗ, богатые государства, где живет 14% населения мира, предзаказали себе 53% всех запланированных к производству доз, разработанных на сегодня вакцин. К примеру, все дозы Moderna и 96% препарата Pfizer/BioNTech были заказаны странами, где живет только 18% населения мира.

При этом интересно отметить, что основной социально-экономический удар мировой пандемии COVID-19 несут на себе представители рабочего класса, крестьянства, а также мелкой буржуазии. В то же время, положении верхнего слоя правящего класса, не только не пошатнулось, а даже улучшилось. Так, очередной, 35-й по счету, глобальный рейтинг долларовых миллиардеров опубликован американским Forbes 6 апреля. В нем 2755 миллиардеров — на 660 человек больше, чем в 2020 году. Финальный замер состояния миллиардеров был произведен 5 марта. Совокупное состояние всех миллиардеров в этом году достигло рекордных $13,08 трлн, что на $5,08 трлн больше, чем в прошлом году. В списке более 100 участников из России. Новичков в рейтинге — 493 человека. Выбыли из списка 84 человека, из них 23 — по причине смерти.

Все вышеуказанное, говорит о состоянии глубочайшего кризиса, в котором сегодня находится капитализм как социально-экономическая система. Необходимо отметить, что нынешний виток кризиса капитализма начался еще в 2008 г. Однако пандемия COVID-19 чрезвычайно обострила противоречия и последствия этого кризиса. Все большее количество людей убеждается в том, что капитализм не в состоянии решить задачи, стоящие перед человечеством: преодоление нищеты и бедности, всеобщая занятость, доступ к услугам здравоохранения и образования, экологические проблемы и т.д. Не менее очевидно и то, что правящий класс будет продолжать стремиться к тому, чтобы решать свои проблемы за счет угнетенных и обездоленных всего мира. В период кризиса стоит также ожидать резкого обострения межимпериалистических противоречий, которые могут проявиться в самых разных формах.

Капитализм на своем нынешнем этапе полностью прогнил и является препятствием для решения насущных проблем человечества. Однако капитализм не рухнет сам по себе. Еще Роза Люксембург указывала на альтернативу — «социализм или варварство». Левым и рабочие активисты всего мира должны быть готовы к сегодняшним вызовам, что в первую очередь, означает создание и развитие пролетарского руководства и адекватной сегодняшнему дню революционной программы, необходимых для победы социализма.

Б.П., член оргкомитета украинского движения «За Социалистическую Альтернативу»