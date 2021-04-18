США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального

Для России "будут последствия" в случае смерти в тюрьме Алексея Навального, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным... Мы сообщили России, что будут последствия, если Навальный умрет", - сказал Салливан. О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.

Ранее президент США Джо Байден назвал «совершенно несправедливым и неприемлемым» происходящее с политиком Алексеем Навальным в покровской колонии.

Напомним, с 31 марта Навальный держит голодовку с требованием допустить к нему врачей. Он сообщал о болях в спине и ногах, у него обнаружили две грыжи. С момента приезда в колонию он похудел более чем на 10 килограммов. Навального отправляли в медсанчасть колонии, но вскоре вернули назад в отряд.

Накануне с обращением в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера к российским властям выступили известные зарубежные актёры, режиссёры и писатели: Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, Стивен Фрай и другие — всего около 80 человек.