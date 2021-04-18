Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального

Опубликовано 18.04.2021 в разделе комментариев 3

сша навальный
США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального

Для России "будут последствия" в случае смерти в тюрьме Алексея Навального, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"Мы разговаривали с российским правительством насчет того, что происходит с Навальным... Мы сообщили России, что будут последствия, если Навальный умрет", - сказал Салливан. О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.

Ранее президент США Джо Байден назвал «совершенно несправедливым и неприемлемым» происходящее с политиком Алексеем Навальным в покровской колонии.

Напомним, с 31 марта Навальный держит голодовку с требованием допустить к нему врачей. Он сообщал о болях в спине и ногах, у него обнаружили две грыжи. С момента приезда в колонию он похудел более чем на 10 килограммов. Навального отправляли в медсанчасть колонии, но вскоре вернули назад в отряд.

Накануне с обращением в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера к российским властям выступили известные зарубежные актёры, режиссёры и писатели: Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, Стивен Фрай и другие — всего около 80 человек.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А без трусов он был бы здоровее.
Такое и ежу понятно. написал 18.04.2021 18:36
"Навального отправляли в медсанчасть колонии,но вскоре вернули назад в отряд".---------------Как симулянта?.Но все-таки заявление Джейка Салливана не может нас не беспокоить.Пора Карнавальному или менять подаренные ему госдепом трусы,или принять и исповедовать нудизм.
Ответить
(без названия)
Пыль в глаза написал 18.04.2021 18:24
Голодовка- комедия. Оно не тонет.
Ответить
(без названия)
Исследователь написал 18.04.2021 18:09
Что-то за других заключенных они не беспокоятся. Видимо анальный не просто их агент а еще имеет и пиндо гражданство.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов на канале "ГлавТема Народ"
Анатолий Баранов на канале "ГлавТема Народ"
17.04.2021
Новую Москву бросили - теперь застраивают промзоны
Новую Москву бросили - теперь застраивают промзоны
15.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального (3)
Социальные последствия пандемии COVID-19 (6)
Ономастический маразм в Павдлодаре (2)
Армия бездельников за наш с вами счет отравляет нам жизнь (7)
А жизнь продолжается без изменений (8)
Нелегалов нет или нелегалам нет? (9)
Имя "Навальный" (20)
Анатолий Баранов на канале "ГлавТема Народ" (1)
Отцы нации отчитались о доходах (5)
Эра легальной политики в России закончилась (33)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Администрация Байдена заявила о намерении масштабно учить политиков всего мира приписывать вину з
Михаил Делягин Михаил Делягин: Исаич как он есть
Михаил Делягин Михаил Делягин: Крах инновационного прорыва
Дарья Митина Дарья Митина: Зачем мы сюда припёрлись?
orphoprosecutor orphoprosecutor: За три тысячи не продаюсь!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss