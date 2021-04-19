Привычный судебный маразм

В четверг 15 апреля в Мосгорсуде уже пресловутый судья М. Казаков типа «рассмотрел» моё очередное административное исковое заявление к Собянину.

Напомню, в начале года, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что пенсионеры-москвичи, не получившие вакцину от коронавируса, не смогут пользоваться правом на бесплатный проезд по Москве (являющимся компенсацией москвичам части пенсии), я сообщал, что подал в Мосгорсуд административное исковое заявление с требованием признать незаконным этот указ мэра. Не буду повторять текст этого заявления – он в статье «Молчание престарелых ягнят» http://www.ymuhin.ru/node/2295/molchanie-prestarelyh-yagnyat

И вот после долгих проволочек судья приступил к тому, что называет гордым словом «рассмотрение». А я начал с того, что заявил судье М.Ю. Казакову отвод.

«Я заявляю вам отвод по трём основаниям.

1. Статья 3 Конституции установила, что единственным источником власти в России является народ России. А народ наделят властью государственные органы власть только на свободных выборах, в том числе, избирая на свободных выборах, народ должен наделять властью и судей судебных органов государственной власти.

Вас, ваша честь, народ властью не наделял – народ вас не избирал судьёй, народ не является источником вашей власти, соответственно, вы не имеете права судить граждан России.

В 2019 году Конституционный Суд отказался подтверждать законность осуществления нынешними судьями России судебной власти. Подчеркну – отказался подтверждать законность судей, в том числе и вашу. Определением №1511-О от 25 июня 2019 года Конституционный суд установил, цитирую: «По мнению заявителей, это стало возможным вследствие того, что судьи не являются самостоятельными, поскольку источником их власти вопреки статье 3 Конституции Российской Федерации является не многонациональный народ Российской Федерации, а назначающие их должностные лица. В связи с этим заявители просят поверить оспариваемые нормы на соответствие основам конституционного строя Российской Федерации, закрепленным главой 1 Конституции Российской Федерации, положениям которой не могут противоречить никакие другие положения Конституции Российской Федерации (статья 16, часть 2)».

И указанным Определением Конституционный суд Конституционный суд определил, что разрешение этого вопроса ему не подведомственно. На просьбу разъяснить, кому подведомственно рассмотрение вопроса законности отсутствия выборов судей народом на свободных выборах, Конституционный суд Определением № 2679-О-Р от 2 октября 2019 года отказался разъяснять.

Таким образом, Конституционный суд отказался вынести определение о том, что является законным и что соответствует основам конституционного строя нынешнее осуществление судебной власти не избранными народом судьями России.

2. Итак, в Москве народ судей не избирает, как это установила Конституция РФ, что же мы имеем в результате? В результате подобравшие всех судей Москвы руководители Управление судебного департамента города Москвы В. Липезин и Л. Лопатина, в 2015 г. были арестованы за хищения у государства денег под предлогом того, что эти деньги, якобы, ушли на оплату переводчиков в судах.

Липезин и Лопатина эти деньги не могли украсть без соучастия судей Москвы – без написания судьями липовых постановлений о привлечении к делу переводчиков. К примеру, по сведениям, поступавшем из материалов уголовного дела, по сумме только 1400 судебных постановлений о привлечении переводчиков, учтённых следствием, требовалось оплатить 13,7 млн руб., а за реально участвовавших в этих делах переводчиков заплачено всего 81 тыс. руб., остальное украдено. И всего на счёт посредников в воровстве со счёта управления Судебного департамента по Москве поступило 322,8 млн руб. бюджетных средств в оплату судебных постановлений о привлечении переводчиков, из которых 321,4 млн руб. «похищено путём обмана». Но и это не всё: сумма ущерба бюджету, нанесённого Липезиным и Лопатиной с соучастием судей всего за один год, оценена следствием в 1,5 млрд руб. по Москве и 0,5 млрд руб. по Московской области. И это похитили те, кто подобрал всех судей Москвы.

Ваша честь, возможно вы лично и не воровали у государства деньги вынесением фальшивых постановлений о привлечении в рассматриваемых делах отсутствующих переводчиков, но запятнали себя молчанием – тем, что вы не протестовали против этого преступления, совершаемого вашими коллегами, и до сих пор не требуете их наказания.

3. В октябре прошлого года судья Мосгорсуда Полыга В.А. при рассмотрении нашего административного иска к мэру Москвы Собянину в вынесенном Решении даже не упомянул исковые требования истцов – то, что указы мэра нарушают наше право на жизнь, установленное статьёй 20 Конституции РФ, и право на охрану здоровья, установленное статьёй 41 Конституции РФ. В нарушение требований ст.ст. 9, 176, 178 КАС РФ, вышеуказанные исковые требования судья Полыга вообще не рассмотрел, исковые требования административных истцов даже не упомянуты в мотивировочной части решения суда. У меня нет оснований считать, что вы чем-то отличаетесь от судьи Полыги, и нет оснований доверять вам и по этой причине.

Поскольку источником вашей власти, как судьи, является не народ, а чиновники исполнительной власти, в том числе и преступники, а одним из высших представителей этих чиновников является административный ответчик по этому делу – Мэр Москвы, С.С. Собянин, - то у меня есть все основания полагать, что вы будете защищать не Конституцию, а Собянина, - вы не будете объективны и беспристрастны. И практика рассмотрения дел Мосгорсудом это подтверждает.

В связи с этим и руководствуясь частью 2 статьи 46 КАС РФ, заявляю вам отвод».

Понятное дело, что судья этот отвод отклонил.

Рассмотрение началось с доклада Козакова о сути дела и с рассмотрения ходатайства представителя ответчика о прекращении дела, но поскольку все документы представителя Собянина неимоверно пустые и длинные, то я их вывел в приложение, чтобы не загромождать текст пустой болтовнёй, не имеющей к иску никакого отношения. Поэтому текст Ходатайства смотрите в Приложении I. В э том же приложении под номером II дано и Возражение Ответчика.

А я на это ходатайство возразил следующим образом:

«Представитель Административного ответчика молод и, скорее всего, не помнит, что одно время в 90-х годах премьер-министром был В. Черномырдин, который славился своими крылатыми выражениями, в данном случае, помнится его удивление: «Никогда такого не было и вот опять!».

Административный ответчик просит прекратить дело по двум основаниям: во-первых, с 8 марта права истца получать во всём объёме пенсию перестали нарушаться и, во-вторых, раньше они тоже не нарушались. Иными словами – никогда такого не было, а с 8 марта то, чего никогда не было, полностью прекращено.

Согласно административному праву, предмет административного иска – исковое требование - включает в себя две составные части, во-первых, предмет спора - то, по поводу чего возник конкретный правовой спор. В данном случае это спор о том, нарушено ли моё право, установленное статьёй 39 Конституции РФ: «1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом», - и: «2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом», - а не указами мэра, и часть 2 статьи 55 Конституции: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

И, во-вторых, предмет административного иска включает в себя способ защиты наших нарушенных прав, свобод и законных интересов, и в данном случае это была просьба к суду «признать недействующим пункт 1.2 указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» в части его абзацев 2 и 3 (второго и третьего)».

То, что мэр отменил действие этого пункта своего указа, всего лишь избавило нас от просьбы отменить его Решением суда, но предмет спора остался нерассмотренным. Посему, были нарушены мои права или нет, может быть установлено только в ходе рассмотрения этого дела.

И без рассмотрения законности лишения меня мэром части социального обеспечения, я лишаюсь не только доступа к правосудию, гарантированному мне статьёй 46 Конституции РФ, но и конституционного права, установленного статьёй 53 Конституции РФ: «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц».

В связи с вышесказанным прошу в ходатайстве представителя Административного ответчика о прекращении производства по делу отказать».

Об этом же сказал и адвокат А.С. Чернышёв, поддерживавший мой иск.

Вообще-то возражение было абсолютно бесспорно, но настолько же было и абсолютно понятно, что Казаков всё равно вынесет заведомо неправосудное решение, хоть рассматривая дело, хоть не рассматривая, посему он Ответчику в ходатайстве отказал и рассмотрение дела продолжил.

И я выступил с сначала с тем, что попросил присоединить к материалам дела «Методику расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17», пояснив причину этого. Ответчик сам сообщил в Возражениях, что Президент РФ указал мэру Москвы, «обеспечить установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории», но не тогда, когда мэру Москвы сильно этого захочется, а только исходя «из санитарно-эпидемиологической обстановки».

Общеизвестно и не требует доказательств, что санитарно-эпидемиологическая обстановка – это заболеваемость населения в числах, а не болтовня любых лиц, даже если они занимают должности и имеют какие-то звания. Только числа! Вот я и прошу присоединить к делу числа, характеризующие санитарно-эпидемиологическую обстановку в Москве.

Представители ответчика и прокурор возражали, но судья оставил методику, сообщив, что он потом решит, присоединять её или нет. Это такой «ласковый судья» - он, зная, что всё равно вынесет неправосудное решение, ни против чего не возражает.

А затем я дополнил иск своим дополнительным объяснением – по сути анализом Возражения Ответчика.

Хотя это и не имеет большого значения для дела, но не могу не прореагировать на как бы привычный вывих властей, попирающих конституционные свободы граждан России с помощью прокуроров и судей. Вот представитель административного ответчика в Возражении сообщает: «Согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации предусматривает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Но ведь из этого правового идиотизма как бы следует, что согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ, мэр Москвы, начиная свои указы магическими словами «с целью защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц», имеет право нарушить всю главу 2 Конституции РФ. К примеру, убивать кого захочет, или лишать всех имущества и свободы. Так, что ли?!

По утверждению административного ответчика – именно так!

На самом деле и юристом не надо быть, чтобы понять, что глава 2 Конституции с самого начала, со статьи 18, устанавливает, что перечисленные в ней права и свободы являются «непосредственно действующими» и «обеспечиваются правосудием». Непосредственно – это значит без посредников, в данном случае – посредничества дополнительных законов. Вот как изложены права в главе 2, так они и действуют, и так и обеспечиваются судами. Должны обеспечиваться, понятное дело.

А статья 55 Конституции РФ заканчивает перечисление этих конституционных прав и свобод человека и гражданина утверждением, что эти указанные в Конституции права и свободы не являются исчерпывающим списком. И что есть ещё и иные права и свободы, которые так же находятся под защитой Конституции и так же обязаны защищаться правосудием.

Вот эта статья 55:

«1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Как можно не понять, что пункт 3 статьи 55 относится не к правам и свободам главы 2 Конституции, а всего лишь к пункту 2 этой статьи 55 – к тем принимаемым в России законам, которые могут затрагивать не вошедшие в Конституции права человека. А это означает, что перечисленные в главе 2 Конституции права и свободы человека нарушаться не могут ни в каких случаях, кроме того единственного случая, который указан в рамках статьи 56 Конституции РФ, - в случае объявления чрезвычайного положения, которое так и не было объявлено.

По уже рассмотренному вами заявлению об отводе вы поняли, что истец не рассчитывает получить от вас правосудное решение по делу, и ведет дело с целью показать интересующимся гражданам, какой размах получило в России попрание элементарных прав человека, установленных Конституцией. Если бы была вероятность получения по этому делу правосудного решения, то истцу не было бы смысла и приходить в суд – настолько беззаконным является попрание моих и остальных пенсионеров прав, установленных статьёй 39 Конституции РФ.

Причём, представитель Ответчика сам признался, что: «При этом согласно статье 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, в том числе от прививки от коронавирусной инфекции. В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Таким образом, прививка против коронавирусной инфекции делается по желанию и при отсутствии противопоказаний к вакцинации, носит добровольный характер».

Ну, какой «добровольный характер», если в указе мэр обещал грабить москвичей-пенсионеров до тех пор, пока они не сделают прививки?!

Достаточно сказать, что незаконность своего указа признал и сам мэр Москвы, и когда я привлёк этому его беззаконию внимание различных структур, мэр сам этот указ отменил.

Вот смотрите, Собянин этот указ ввёл под предлогом заставить всех пенсионеров Москвы стать его подопытными кроликами и под видом вакцинирования разрешить вколоть себе некий препарат. Но в Москве 12,6 миллионов жителей, из которых 3 миллиона старше 65 лет, а на 8 марта – на дату отмены указа – в Москве было «вакцинировано» всего 700 тысяч человек, причём препарат вкалывался сначала медработникам и учителям. То есть до пенсионеров очередь ещё и не дошла, а Собянин уже отменил указ, да ещё и под издевательским предлогом поздравить стариков, включая мужчин, с 8 марта.

Да и в самом указе мэра о хищении у пенсионеров денег под видом заботы об их здоровье, речь и близко не шла о здоровье пенсионеров, поскольку мэр не препятствовал пенсионерам пользоваться услугами любого транспорта, и не препятствовал им ездить куда угодно. Собянин просто самовольно уменьшил им пенсию на сумму, эквивалентную проезду. Я прикинул, если считать, что пенсионеры пользовались транспортом не чаще трёх раз в неделю, то в сезон осень-зима 2021 года Собянин ограбил их всех на общую сумму 13 миллиардов рублей.

Беззаконность указа с этой чисто материальной стороны в любом настоящем суде просто вопила бы, и я не стал бы трогать вопрос эпидемической правомерности указов мэра, но представитель Ответчика посвятил этому большую часть своего возражения, занявшего тринадцать листов. И я понимаю, что именно этот текст суд скопирует в своё решение, чтобы отказать нам в иске.

Поэтому вынужден сказать и об этом.

Я не уверен, сможете ли суд понять, почему я эту «вакцинацию» называю «вкалыванием какого-то препарата», и почему считаю пенсионеров подопытными кроликами для экспериментов Собянина, но я попробую это объяснить, посему начну с базовых понятий.

Нынешний пресловутый коронавирус, если он существует, по принятым сегодня теориям является седьмым в семье коронавирусов, которые наряду с иными вирусами иных респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) каждый год вызывают острое респираторное заболевание (ОРЗ), в просторечье – грипп. Повторю, нынешняя эпидемия COVID-19 это эпидемия ОРВИ, и все симптомы COVID-19 – потеря вкуса и запаха – уже были в эпидемиях гриппа прошлых лет.

Медицина обязана готовить меры против эпидемий ОРВИ, а для начала принятия таких мер она рассчитала пределы заболеваемости ОРВИ по каждой неделе года – рассчитала количества заболевших в данную неделю, после превышения которого можно считать, что в стране не просто протекает обычный сезон гриппа, а началась эпидемия ОРВИ.

Эти пределы указаны в «Методике расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17», утверждённой Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 28 сентября 2017 года https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293738/4293738236.htm. Как и полагается в медицине, эта методика даёт эти пределы отдельно по периодам – отдельно за каждую неделю года. Но ведь аферисты COVID-19 дают статистику эпидемии ОРВИ, названной «эпидемией коронавируса», от начала эпидемии, посему и я дам суммарные пределы за весь 2020 год.

Среднее количество по годам и пороговое (толерантное) значение заболевших даётся в расчёте на 10 тысяч населения, и эти числа колеблются от 14,7 до 76,0 в неделю, а их сумма за 52 недели года равна 2323 заболевших на 10 тысяч населения Москвы. В Москве, напомню, проживает 12,6 миллионов человек, и в расчёте на эту численность среднее обычное число больных ОРВИ (или гриппом, как мы привыкли эти болезни называть) по году в Москве равно 2 926 980 человек или в Москве ежегодно заболевают ОРВИ 23% москвичей. Но при этом медицина не считает, что началась эпидемия. А вот чтобы медицина считала, что началась эпидемия необходимо, чтобы число заболевших поднялось по году и превысило число в 3 911 040 человек, или чтобы по году переболели ОРВИ не менее 31% москвичей.

Так вот, на 31 декабря 2020 года ОРВИ, названной коронавирусом, в Москве заразилось 809769 человек – это в 4 раза ниже, чем то значение заболевших ОРВИ, которое считается эпидемией. Мало этого, заболеваемость ОРВИ с названием «коронавирус» в 2020 году была в 3,6 раза ниже, чем заболеваемость ОРВИ при обычном сезонном гриппе!

Какие были основания у мэра Москвы объявлять анти-эпидемические мероприятия, если для их объявления не было и четверти необходимой для этого санитарно-эпидемиологической обстановки? А ведь президент приказал мэру пользоваться именно санитарно-эпидемиологической обстановкой, а не болтовнёй.

За 12 недель нынешнего, 2021 года среднее значение заболевших должно быть 738,9 человек на 10 тысяч москвичей, а толерантный предел – 967,2. А в общем за эти 12 недель в Москве обычно (в среднем) заболевают ОРВИ 931 014 человек (7,4% населения), а объявлять эпидемию можно было только тогда, когда число заболевших достигло бы 1 218 672 (9,6% населения).

Но на 28 марта 2021 года – на конец двенадцатой недели - в Москве от начала года прибавилось заболевших COVID-19 212782 человека (1,7% населения), а это мало того, что более чем в 4 раза меньше, чем обычно в этот период заболевают москвичи от ОРВИ, но и почти в 6 раз ниже того числа заболевших, после которого необходимо объявлять начало эпидемии.

Так в связи с чем и в 2021 году объявлены эпидемические ограничения, и вы сидите здесь в масках, которые защищают от вирусов, как трусы от поноса?

Согласно медицинской энциклопедии, «Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — над, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайной ситуации. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей территории, или иногда 5% какой-либо социальной группы».

А в Москве было хоть раз, чтобы COVID-19 болело одновременно 5% населения? Это тоже легко подсчитать. Примем, что от этого COVID-19 надо было лечиться как от воспаления легких – 21 день - три недели (меня держали в больнице с COVID-19 аж 5 дней). Тогда по 2020 году среднее количество болеющих страшным COVID-19 было 0,4% москвичей, и за 12 недель 2021 года тоже 0,4%. Это в 12 раз ниже, чем тот предел заболевших, после которого болезнь приобретает характер эпидемии.

А из мэрии несутся крики, что у нас страшная эпидемия.

Согласно уже год проводимой афере этого коронавируса, болезнь, под названием COVID-19 якобы вызывает вирус под названием SARS-COV-2 – некий микроорганизм. И вакциной против любого микроорганизма является либо сам этот микроорганизм, но сильно ослабленный, либо иной микроорганизм, но который на себе несёт кусочек белковой оболочки (мембраны) того микроорганизма, против которого прививают. Смысл вакцинации в том, чтобы иммунитет вакцинированного человека на ослабленном микроорганизме или его части научился распознавать и бороться с живым и опасным микроорганизмом. Чтобы, когда этот живой микроорганизм попадёт в организм вакцинированного человека, то иммунитет быстро бы с ним расправился, и человек не заболел.

В нашем случае, по идее, после как бы вакцинации как бы вакциной «Спутник V», при попадании в организм живого вируса SARS-COV-2, иммунитет вакцинированного человека должен убить этот вирус и человек не заболеет болезнью COVID-19.

Но препарат, называемый вакциной «Спутник V», представляет из себя другой вирус - страшный вирус, под названием аденовирус, - вирус, от которого умирают и дети. И этот вирус, якобы, в институте Гамалеи кастрировали и теперь этот как бы кастрированный аденовирус, якобы, не способен размножаться. И вот на этот кастрированный аденовирус прицеплен кусочек, якобы, вируса SARS-COV-2.

Всё это прекрасно, но дело в том, что вирус SARS-COV-2 до сих пор никем в мире не выделен, то есть неизвестно, из чего этот вирус состоит, соответственно, невозможно прицепить к помянутому аденовирусу кусочек того, что до сих пор неизвестно.

Таким образом, этот препарат «Спутник V» является ослабленным аденовирусом, на который как бы прицеплен какой-то белок, но утверждать, что прицеплен белок вируса SARS-COV-2 могут только бессовестные негодяи, поскольку вирус SARS-COV-2 до сих пор в мире не выделен, и из чего (из каких белков) он состоит – неизвестно.

Аналогия: как полиция может задержать человека за совершение преступления, если совершенно неизвестно, кто этот человек, – неизвестно даже то, мужчина он или женщина и гражданин ли РФ и вообще – было ли совершено преступление? Так и с вирусом SARS-COV-2 – весь мир говорит, что такой вирус есть, но его никто не видел.

Работники Роскомнадзора поручили отвечать на вопросы о коронавирусе Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В ноябре прошлого года я написал в этот институт и спросил, кто в России выделил вирус SARS-COV-2, чтобы институт Гамалеи, который в своей истории до сих пор не разработал ни одной вакцины, мог бы разработать вакцину против вируса SARS-COV-2? Вопреки закону об обращении граждан, я не получил ответ через 30 дней, и повторно написал. Снова не получил ответ и написал в Прокуратуру Санкт Петербурга с требованием заставить этот институт ответить. Не получив ответа и от прокуратуры Петербурга, написал в Генпрокуратуру, но и оттуда не получил ответа до сих пор. Это означает только одно – в России вирус SARS-COV-2 никто не выделял, следовательно, получить вакцину против него невозможно.

Идиотизм с этой аферой коронавируса дошёл до того, что в Германии группа энтузиастов во главе с Самуэлем Эккертом создала сайт, на котором предлагала 225 тысяч евро тому, кто сообщит адрес статьи, в которой описывается выделение вируса SARS-COV-2. Заметьте, даже не тому, кто реально выделит этот вирус, а тому, кто только сообщит адрес статьи, описывающей это выделение, как вот я сейчас сообщаю вам в объяснении адрес этого сайта https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/. И всего за сообщение такого адреса - 225 тысяч евро! Но никто ещё эти деньги не получил. Теперь эта группа предлагает уже миллион евро за такое сообщение, и это миллион тоже до сих пор не тронут.

Соответственно, неизвестно, какое отношение к болезни COVID-19 имеет та жижа, которую вкалывают москвичам под видом вакцины.

Пример, в Израиле, прививаться тремя видами вакцин начали с 20 декабря прошлого года, к марту уже вторую прививку получили 60% граждан Израиля. В результате в январе 2021 года заболеваемость и смертность от COVID-19 выросли ВТРОЕ, в феврале заболеваемость и смертность были всё ещё ВДВОЕ выше, и только в марте заболеваемость и смертность начали снижаться до уровня заболеваемости в допрививочном декабре.

То есть в Израиле в ходе прививочной кампании в январе и феврале были убиты всех слабые евреи, и поэтому к марту остались более-менее здоровые – выдержавшие и вакцину, - в связи с чем удалось так-сяк довести показатели заболеваемости COVID-19 до показателей на начало вакцинации.

Французские исследователи медицинской школы Университета «Экс-Марсель» провели изучение результатов вакцинации Израиля и пришли к выводу: «Мы заключаем, что вакцины Pfizer для пожилых людей убили в течение 5-недельного периода вакцинации примерно в 40 раз больше людей, чем сама болезнь, и примерно в 260 раз больше людей, чем болезнь среди молодых людей».

Надо понимать, почему президент путин сначала сообщил, что будет вакцинироваться только осенью 2021 года, а потом как бы провакцинировался неизвестно какой вакциной и тайно, почему глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла и все топ-менеджеры этой компании отказались прививаться вакциной от коронавируса, разработанной их же компанией, почему в странах с максимальным числом привитого населения происходит вспышка заболевания той болезни, которую называют COVID-19, и против которой вакцинируются.

Ваша честь, в настоящее время поздно делать бла-бла-бла про законность указов мэра, надо говорить о результатах этих указов.

Смертность во всей России до «борьбы с пандемией» падала, причём, продолжала падать и в 2020 году. Даже 13 апреля 2020 года, когда мэр Москвы уже попрал своими указами конституционные права москвичей, министр здравоохранения РФ М. Мурашко всё еще сообщал: «…понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года».

А потом начались карантины, самоизоляции, намордники, у врачей, которые как бы лечат больных коронавирусом, на 150 тысяч рублей (в четыре раза) увеличили месячный доход, а больницам выплачивали 100 тысяч рублей за каждого больного, объявленного коронавирусным. И в погоне за деньгами врачи стали рвачами – с ведома мэра они начали перепрофилировать различные отделения больниц Москвы в инфекционные, перестали лечить остальных больных и понеслось-поехало. Я, к примеру, заболев воспалением лёгких, просил «скорую помощь» отвезти меня в пульмонологическое отделение любой больницы, но мне заявил врач «скорой», что все пульмонологические отделения всех больниц Москвы уже перепрофилированы в инфекционные, - уже никто не лечит пневмонию, кстати, весьма смертельную болезнь. И я лежал в отделении общей хирургии больницы №15 в Москве, перепрофилированном в инфекционное, а «лечили» мои лёгкие работавшие в этом отделении общий хирург и проктолог, у которых даже фонендоскопа не было. В результате меня через 5 дней выписали с диагнозом COVID-19, хотя все семь сделанных мне ПЦР-тестов были отрицательны!

В Москве в 2019 году умерли 121048 человек, в 2020 году – 149281, увеличение на 28233 умерших москвича или на 23,3% - существенно выше, чем в среднем по России. Это результат работы мэра, мэрии и их сообщников в судах и прокуратуре! И нынешний год начался не лучше: если за январь прошлого года в Москве умерло 10913 человек, то за январь этого года умерло уже 16347 – на 5434 человека или на 49,8% больше. В полтора раза больше!

А списанных на смерть от коронавируса в Москве за 2020 год было 11280, а за январь 2021 года – 2225 москвичей. То есть, не коронавирусом, а указами мэра в 2020 году было убито 16953, а за январь - 3208 москвичей.

В расчёте на 10 тысяч москвичей в Москве умерших как бы от коронавируса было 8,95 человек, а Белоруссии с таким же населением, но не вводившей тех карантинных мер, которые ввёл мэр Москвы, на 10 тысяч белорусов, умерших с коронавирусом, было 1,51 человек – в шесть раз меньше, чем в Москве. Это результат указав мэра Москвы с точки зрения их противоэпидемической эффективности и результат следования мэра указаниям не отечественной медицины, а продажной ВОЗ.

Вот чего со статистической точки зрения стоят возражения представителя ответчика, в котором нет ни единого числа, характеризующего результат деятельности мэра.

Ваша честь, если я знаю всё то, о чём сказал выше, то это обязаны были знать и те, кто кормится подготовкой указов мэра Москвы. И в настоящем суде ответчик бы попросил перерыв, чтобы проверить мои числа и сообщить суду свои, но, как я понимаю, нашему ответчику и так сойдёт.

Таким образом, сказанное мною выше, сказано для разъяснения, что нельзя было никого и никак заставлять вакцинироваться, тем более, беззаконным шантажом лишения части пенсий.

А предметом нашего иска, повторю, является установление безусловного факта того, что пункт 1.2 указа мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» является НЕЗАКОННЫМ, попирающим мои права на социальное обеспечение, установленное статьёй 39 Конституции РФ и законом г. Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения». И, как нам это любезно сообщил представитель Ответчика, попирающим федеральный закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и федеральный закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Признавать указ мэра недействующим уже нет смысла, поскольку мэр его сам отменил, посему прошу признать его просто нарушающим мои конституционные права, а посему незаконным.

Мне не последовало ни единого вопроса ни от прокурора, ни от представителя Ответчика, а это говорит о том, что они вообще не поняли, о чём я говорил. А судья Казаков подытожил моё выступление словами, что дескать в России все стали вирусологами, но тоже не задал мне ни единого вопроса – скорее всего, он и не слушал.

Представитель ответчика ещё раз вкратце пересказал своё возражение, текст которого я даю Приложении II.

Я ему задал 4 вопроса:

1. Признаёте ли вы, что, вводя противоэпидемические ограничения, мэр Москвы, вопреки указу Президента, не руководствовался числами санитарно-эпидемиологической обстановки в Москве?

2. Признаёте ли вы, что Мэр Москвы, издавая свои указы по борьбе с болезнью COVID-19, вызванной ОРВИ под названием SARS-CОV-2, не использовал «Методику расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17»?

3. Всемирная организация здравоохранения под руководством бывшего министра иностранных дел Эфиопии, на которую ссылается представитель Ответчика, не является руководящим органом всех стран, её рекомендации – не больше, чем рекомендации. И в то время, когда по сообщению представителя Ответчика, мэр Москвы свято исполнял указания бывшего министра иностранных дел Эфиопии, который, даже по сообщению Википедии, купил себе должность Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, в Белоруссии исполняли рекомендации государственной белорусской медицины. И в Белоруссии в 2020 году болело COVID-19 в 4 раза меньше граждан, а умерло в 6 раз меньше граждан, чем в Москве.

Признаёте ли вы, что мэр Москвы в своих указах слушал медицинские рекомендации взяточника из Эфиопии и проигнорировал белорусские меры, спасительные и для граждан Москвы?

4. Вы написали в Возражениях: «Вместе с тем, при определенных ограничениях в способах передвижения, сама возможность передвижения оспариваемой нормой не ограничена». Действительно, никаких запретов на передвижение лиц, старше 65 лет, не было, - можно было ездить сколько угодно и куда угодно. У пенсионеров из пенсии просто были изъяты деньги на компенсацию бесплатного проезда.

Признаёте ли вы, что целью указа мэра была не забота о здоровье граждан, а желание ограбить их пенсию с помощью своих сообщников в прокуратуре и судах?

На все вопросы представитель Ответчика бормотал в маску, что всё это демагогия и не имеет отношения к делу. Тут следует упомянуть, что адвокат П. Чернышёв ткнул носом Ответчика в то, что Ответчик говорит о каких-то решениях Мосгорсуда, но он не приложил их к делу и не дал нам с этими решениями ознакомится. И вот тут судья развил бешенную деятельность – он начал давать распоряжение секретарю искать в интернете эти решения и согласовывать с представителем Ответчика, что именно надо из этих решений брать, короче, Казаков прекратил быть судьёй и не стесняясь выступил ещё одним представителем Ответчика. Понимаете, если бы судья сам прервал заседание, чтобы ответчик нашёл и представил доказательства, то это уже было бы нарушением. А тут он по ходу процесса (я в это время задавал вопросы) сам начал искать эти доказательства!

И это называется «суд»!

Потом начались прения. Я в ответ на реплику Казакова о том, что все стали вирусологами, рассказал анекдот.

Идёт по тайге геолог и видит, как чукча на дереве пилит на дрова сук, на котором сидит. Геолог ему говорит: «Ты же упадёшь!». Чукча презрительно посмотрел на геолога и продолжил пилить. Упал, смотрит вслед геологу и восхищённо констатирует: «Шаман!».

И пояснил, что об ОРВИ рассказывают школьникам в 11 классе, в учебнике биологии есть и картинки, показывающие, как выглядят вирусы, скажем, аденовирус и пресловутый коронавирус. И если бы вы учились в школе, а не ходили туда курить в туалете, то не смотрели бы на меня, как на шамана.

Да, прокурор что-то бормотала минут 5 в маску, на этом суд закончился, и Казаков минут через 15 вынес решение отказать нам в иске. Решение в окончательном виде будет позже и я его дам, скорее всего, вместе с апелляционной жалобой.

Вот, собственно всё существенное, что я хотел вам рассказать об этой мерзости, которой является то, что в России называют «судом».

Ю.И. МУХИН

Приложение:

I

Московский городской суд

Административный истец: Мухин Юрий Игнатьевич

Административный ответчик: Мэр Москвы

по делу № За-1207/2021

Ходатайство

о прекращении производства

На рассмотрении Московского городского суда находится дело № За-1207/2021 по административному исковому заявлению Мухина Юрия Игнатьевича (далее также - «Административный истец») к Мэру Москвы о признании недействующими абзацев 2 и 3 пункта 1.2 указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» (далее по тексту «Указ»).

Согласно пункту 1.2. оспариваемого указа указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» дополнен пунктом 11 в следующей редакции (в действующей редакции указа Мэра Москвы № 68-УМпункт 3):

«II. Установить, что возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карг, выпущенных на основании, решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с настоящим указом, возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 8АК8-СоУ-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной. прошедшей государстве н ну ю ре г и стр а ц и ю.

Порядок возобновления возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортногр приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы».

Административный истец полагает, что оспариваемый указ противоречит Конституции Российской Федерации, Закону города Москвы от 26 сентября 2018 г. № 19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения», а также отмечает, что положения Указа нарушают право пользования предоставленными льготами на бесплатный проезд.

Согласно п. 2.1 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ для граждан, указанных в настоящем пункте (в том числе для граждан в возрасте старше 65 лет), продолжалось приостановление возможности использования для бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы. (у пол н о мо ч е н н ы х им и ор ган и з ац и й).

С 8 марта 2021 г. пункт 2.1 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68- УМ признан утратившим силу в соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2021 г. № 13-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ.».

Также, согласно п. 1.2 указа Мэра Москвы от 5 марта 2021 г. № 13-УМ указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ был дополнен пунктом 9.1 согласно которому установлено, что с 8 марта 2021 г. для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, возобновляется возможность использования для бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом Мэра Москвы.

Таким, образом, с 8 марта 2021 г. возможность использования для бесплатного проезда транспортного приложения социальных карг гражданами в возрасте старше 65 лет, в том числе административным истцом, была возобновлена.

В связи с вышеизложенным указ Мэра Москвы указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ перестал затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца.

Согласно ч. 1 ст. 62 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований.

Вместе с тем, в период действия оспариваемого акта права и законные интересы административного истца, также нарушены не были, доказательства обратного в материалы настоящего дела не представлены.

Руководствуясь вышеизложенным, административный ответчик полагает, что производство по настоящему делу подлежит прекращению.

Учитывая вышеизложенное, административный ответчик

ПРОСИТ:

1) прекратить производство по делу № За-1207/2021.

Приложения:

Копия доверенности представителя Мэра Москвы;

Копия документа о высшем юридическом образовании, представителя Мэра Москвы.

Представитель Мэра Москвы С.А. Гоголь

II

Московский городской суд

Административный истец Мухин Юрий Игнатьевич

Административный ответчик Мэр Москвы

по делу № 3а-1207/2021

Возражения административного ответчика

На рассмотрении Московского городского суда находится дело № За-1207/2021 по административному исковому заявлен ию Мухина Юрия Игнатьевича (далее также - «Административный истец») к Мэру Москвы о признании недействующими абзацев 2 и 3 пункта 1.2 указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» (далее по тексту - «Указ»).

Согласно пункту 1.2. оспариваемого указа указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. №> 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» дополнен пунктом 11 в следующей редакции (в действующей редакции указа Мэра Москвы № 68- УМ пункт 3):

«11. Установить, что возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с настоящим указом, возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом $АК8-СоУ-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию.

Порядок возобновления возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы».

Административный истец полагает, что оспариваемый указ противоречит Конституции Российской Федерации, Закону города Москвы от 26 сентября 2018 г. № 19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения», а также отмечает, что положения Указа нарушают право пользования предоставленными льготами на бесплатный проезд.

Согласно ч. 8 ст. 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет:

нарушены. ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление;

соблюдены ли требования нормативных правовых актов, у стан авл иваю I ци х:

а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие норм а гив н ы х право в ы х актов;

б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать нормативные правовые акты;

в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта;

г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации (если государственная регистрация данных нормативных правовых актов предусмотрена законодательством Российской Федерации) и вступления их в силу;

соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Административный ответчик полагает отсутствующим нарушение прав и законных интересов Административного истца. Полагает, что соблюдены требования нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия органа на принятие Указа, требования к форме и виду оспариваемого акта, процедуре его принятия и правилам введения его в действие, а также полагает оспариваемый указ соответствующим нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Оспариваемый указ издан с соблюдением процедуры принятия и соответствуют нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

По решению Всемирной организации здравоохранения 30 января 2020 г. эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019) присвоен уровень международной опасности, объявлена чрезвычайная ситуация международного значения, 11 марта 2020 г. ситуация признана пандемией.

Данный факт является общеизвестным, не подлежит доказыванию.

В соответствии со ст. I Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68- ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон «О защите населения»):

чрезвычайной ситуацией является обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, которое .может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

В соответствии с ст. 2 Федерального закона «О защите населения» правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пп. «а» п. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите населения» органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

В соответствии с пп. «м» п. 1 ст. 1 1 Федерального закона «О защите населения» органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности.

Согласно п.6 ст. 4.1 Федерального закона «О защите населения» органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации функционируют в режиме повышенной готовности.

Согласно п. 7 ст. 4,1 Федерального закона «О защите населения» порядок деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне входят координационные органы - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации (п. 6-7 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - Положение).

Постановлением Правительства Москвы от 30 марта 2004 г. № 180-ПП «О Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» образована Комиссия Правительства Москвы но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с Положением о Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 30 марта 2004 г. № 180-ПП, председателем Комиссии является Мэр .Москвы, который руководит деятельностью Комиссии.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 1999 г. №.184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 5 Закона г. Москвы от 28 июня 1995 г. «Устав города Москвы» (далее - Устав города Москвы) высшим должностным лицом города Москвы. возглавляющим высший исполнительный орган государственной власти города Москвы, является Мэр Москвы.

Согласно п. «а» ч. 2 ст. 5 Закона г. Москвы от 05 ноября 1997 г. № 46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Мэр Москвы принимает решения, определяющие в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и Уставом города Москвы основные направления политики и организации защиты населения и территорий города от ч р е з в ы ч а й и ы х с и ту а ц и й.

Согласно п. «б» ч. 2 ст. 5 -указанного закона Мэр Москвы в случаях, угрожающих безопасности и здоровью жителей, нормальному функционированию систем жизнеобеспечения города, принимает необходимые меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций и поддержанию правопорядка на территории города Москвы, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил МГСЧС.

В соответствии с п. 24 Положения, решениями руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для соответствующих органов управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности при угрозе возникновения

чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуации.

В соответствии с п. 25 Положения, решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций о введении для соответствующих органов управления и сил единой системы режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий но предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

В соответствии с гш. «б» п, 28 Положения одним из основных мероприятий, проводимым органами управления и силами единой системы в режиме повышенной готовности является принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с пп. «у» пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О защите населения» органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Наличие полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации на принятие законов и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности также отмечается Верховным Судом Российской Федерации (ответ на вопрос 17 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории. Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) № I, утвержденного

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 г. (далее «Обзор»),

Согласно ст. 10 Федерального закона «О защите населения» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (пп. а.2).

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г, № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждан е обязаны:

соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Указами Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санигарно-эпиде.миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19)» и от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)» высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации указано, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории.

Режим повышенной готовности введен на территории города Москвы на основании Федерального закона «О защите населения».

Согласно пп. 8-9 п.1 ст. 13 Устава города Москвы к полномочиям города Москвы по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ относится охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, решение городских вопросов з д р а в о о х р а и е и и я.

Согласно п. 4 ст. 41 Устава города Москвы по вопросам своей компетенции Мэр Москвы издает обязательные для исполнения на всей территории города Москвы указы и распоряжения и осуществляет контроль за их исполнением.

Согласно и. 5 ст. 41 Устава города Москвы указы Мэра Москвы - правовые акты, издаваемые Мэром Москвы по вопросам нормативного характера, а также по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами и законами города Москвы.

С учетом изложенного Мэр Москвы обладает достаточными полномочиями для принятия соответствующего решения в форме указа о введении режима повышенной готовности и установления определенных мер в целях защиты населения от чрезвычайной ситуации.

Принятие оспариваемого нормативного правового акта, в том числе в части мер по приостановлению возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, обусловлено необходимостью предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (СОУИ’)-2019) и минимизации ее негативного воздействия.

В соответствии с п.1 ч.З ст. 4 Закона г. Москвы от 8 июля 2009 №! 25 «О правовых актах города Москвы» указы Мэра Москвы - правовые акты, издаваемые Мэром Москвы по вопросам нормативного характера, а также по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами и законами города Москвы и отнесенным к его компетенции. Указы Мэра Москвы имеют наибольшую юридическую силу среди подзаконных правовых актов, принимаемых (издаваемых) органами исполнительной власти города Москвы (до л ж н о с тн ы м и л и ц а м и).

Согласно ч. 5 ст. 20 вышеуказанного закона указы Мэра Москвы вступают в силу со дня их подписания, если иное не предусмотрено в самом указе Мэра Москвы. Указы Мэра Москвы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее чем со дня их официального опубликования, нормативные правовые акты по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их официального опубликования.

Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ, а также указы, вносящие в него изменения, не создают новое регулирование правоотношений по вопросам защиты прав и свобод человека, в связи с чем на них распространяется общий срок вступления в силу - не ранее чем со дня его официального опубликования.

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона г. Москвы от 8 июля 2009 г. Я» 25 официальным опубликованием правового акта считается первая публикация его полного текста в официальном издании органа государственной власти (электронной версии данного издания) или первое размещение (опубликование) его полного текста на официальном сайте органа государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указ Мэра Москвы Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы 1Шр://\.ууу\у.то8.ги 8 июня 2020 г., в издании «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 33, 16 июня 2020 г.

Указ Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы 1Шр:/7\уху\у.то8.ги 29 декабря 2020 г., в издании «Вестник Мэра и Правительства Москвы», спецвыпуск № 54, 31 декабря 2020 г.

Кроме того, указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ являлся предметом проверки Московского городского суда по делу № За-4457/2020, № За-0443/2021.

В решениях сделаны выводы о наличии достаточных полномочий и компетенции Мэра Москвы для издания данного указа, а также соблюдения процедуры его принятия. В частности по делу № За-0443/2021 рассматривался вопрос законности положения указа Мэра Москвы № 68-УМ о приостановлении возможности использования гражданами старше 65 лег транспортного приложения социальных карт для бесплатного проезда.

Учитывая изложенное, оспариваемый указ издан и введен в действие в соответствии с требованиями законодательства, а также не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Административный истец ошибочно полагает, что оспариваемые положения Указа нарушают его права и законные интересы.

Несостоятелен довод административного истца о противоречии оспариваемого пункта Указа статье 39 Конституции Российской Федерации и Закону города Москвы от 26 сентября 2018 г. № 19 «О дополни тельных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения».

Административный истец не относится к категории граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. № 19, который не распространяет свое действие на лиц, являющихся пенсионерами, в связи с чем его права и законные интересы не затрагиваются положениями данного закона.

Доводы Административного истца сводятся к тому, что оспариваемые положения Указа ограничивают его права на получение мер социальной поддержки, предоставленных пенсионерам,

В соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» пенсионерам (не относящимся к другим льготным категориям) предоставлено право на бесплатный проезд в городе Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси).

Согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации предусматривает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Исходя из смысла данных положений Конституции Российской Федерации ограничение прав должно преследовать законную цель, быть необходимым для ее достижения, не создавать ситуации, когда такие меры приведут к существенным неблагоприятным последствиям.

Цели ограничения прав и свобод должны быть не только юридически, но и социально оправданны (Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 1441, от 3 февраля 2010 г. № 341). ’

Таким законом, на основании которого временно ограничены права граждан, является Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В сложившейся трудной эпидемиологической ситуации приоритетом государства и города Москвы в частности является сохранение здоровья и жизни граждан.

Приостановление возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт направлено на защиту здоровья граждан, наиболее уязвимых и подверженных данному заболеванию.

В связи с этим данная мера направлена на уменьшение случаев заражения населения коронавирусной инфекцией посредством использования общественного транспорта, стимулирование соблюдения самоизоляции лицами старше 65 лет и на самоорганизацию общества перед возникновением угрозы заболевания.

Поскольку коронавирусная инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактным путем, одна из ключевых задач по борьбе с ней - снизить скорость передачи вируса и сохранить жизнь и здоровье населения.

Во всем мире вакцинопрофилактика признана наиболее эффективным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 30 лет, на которые возросла средняя продолжительность жизни в развитых странах, 25 лет приходится на долю вакцинопрофилактнки. После проведения вакцинации у человека формируется иммунитет к заболеванию и он перестает находиться в группе риска.

При этом согласно статье 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, в том числе от прививки от коронавирусной инфекции.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.

Таким образом, прививка против коронавирусной инфекции делается по желанию и при отсутствии противопоказаний к вакцинации, носит добровольный характер.

В связи с этим по своей правовой природе оспариваемое положение Указа не может нарушать права граждан в связи с его добровольным исполнением.

Приостановление возможности использования транспортного приложения социальных карт не означает отмену указанной меры социальной поддержки, а лишь приостанавливает возможность использования социальной карты для валидации на определенный период.

Согласно пункту 26 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил единой системы.

Оспариваемые положения приняты в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019), спасения жизни и сохранения здоровья люден, максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации

Данные положения Указа не отменяют и не изменяют меры социальной поддержки. Иные меры социальной поддержки пенсионеров не приостановлены.

Это подтверждает, что оспариваемый правовой акт не нарушает права и законные интересы граждан, не создает произвольное ограничение использования льгот, а направлен исключительно на защиту и обеспечение безопасности граждан.

Вместе с тем, при определенных ограничениях в способах передвижения, сама возможность передвижения оспариваемой нормой не ограничена при наличии оснований, приведенных в указе Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ, так как право на передвижение по территории города Москвы не связано с наличием или отсутствием социальной карты.

Таким образом, принятые положения являются временными и связаны исключительно с угрозой распространения опасного заболевания и целью сохранения здоровья наиболее уязвимых категорий населения.

Вопрос о проверке оспариваемого в части указа на соответствие Конституции Российской Федерации не может быть предметом рассмотрения в Московском городском суде при разрешении административного спора, так как указанный вопрос отнесен к исключительным полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации. Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 25 декабря 2020 года № 49-П, необходимость защиты жизни и здоровья граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе их возникновения и осуществлении мер по борьбе с эпидемиями и ликвидацией их последствий - учитывая, что жизнь человека является высшей конституционной ценностью, без которой реализация гражданских, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна, - предполагает принятие таких правовых актов, которые не исключают возможности ограничения прав и свобод человека, в том числе и свободы передвижения, но только в той мере, в какой это соответствует поставленным целям при соблюдении требований соразмерности и пропорциональности (статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Реализация гражданами индивидуального по своей правовой природе права на свободу передвижения в условиях возникновения реальной общественной угрозы предполагает проявление с их стороны разумной сдержанности.

Как отмечено в данном постановлении, введение тех или иных ограничений прав граждан, обусловленных распространением опасных как для жизни и здоровья граждан, так и по своим социально-экономическим последствиям — эпидемических заболеваний, требует обеспечения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина в целях поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества, в том числе вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации распространения нового опасного заболевания.

Таким образом, приостановление возможности использования социальных карт лицам, находящимся в группе риска, побуждает пользователей максимально ограничивать перемещения с использованием общественного транспорта (значительное скопление людей в ограниченном пространстве, затруднительность соблюдения необходимой социальной дистанции) в целях защиты собственного здоровья и здоровья других лиц, а также ограничение контактов между людьми с целью снижения скорости передачи вируса от человека к человеку.

Вместе с тем, вакцинация против короиавирусной инфекции минимизирует риск заражения данной инфекцией.

Оспариваемым указом соблюдается баланс, на необходимость соблюдения которого указывает Конституционный Суд Российской Федерации.

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, в том числе ее статьи 17 (часть 3), 19, 55 (части 2 и 3) и 56 (часть 3), допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина лишь в целях защиты конституционно значимых ценностей при справедливом соотношении публичных и частных интересов, при этом устанавливаемые федеральным закономсредства и способы такой защиты должны быть обусловлены ее целями и способны обеспечить их достижение, исключая умаление и несоразмерное ограничение соответствующих прав и свобод (постановления от 18 февраля 2000 года № 3-П, от .14 ноября 2005 года № 10-П, от 26 декабря 2005 года№ 14-П, от 16 июля 2008 года № 9-П, от 7 июня 2012 года № 14-П и от 17 февраля 2016 года № 5-П).

Оспариваемый нормативный правовой акт принят в экстраординарной ситуации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имеющих большую юридическую силу, а меры, установленные им, носят в р е м е н н ы й х ар а кт е р.

Таким образом, оспариваемая мера обеспечивает баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях сложной эпидемиологической обстановки, соблюдением самоизоляции и обеспечением возможности безопасного передвижения граждан.

Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать нрава и свободы других лиц.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Согласно подпунктам «в» и «г» пункта 4 постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается:

осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью;

осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

В ответе на вопрос 12 Обзора Президиума Верховного Суда отмечается, что распространение новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) на территории Российской Федерации в настоящее время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, и на противодействие ее распространению направлены принимаемые меры по обеспечению безопасности населения и территорий.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформулированной в ответе на вопрос 1 Обзора, введение в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 12территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера» правовых режимов, предусматривающих ограничения свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, государственных и иных учреждениях, предполагает возложение на граждан обязанностей публично-правового характера.

Таким образом., вопреки ошибочному мнению административного истца, оспариваемыми положениями указа не нарушаются права граждан, а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера.

Принятые меры одновременно являются мерами, обеспечивающими защиту других граждан, проживающих в городе Москве, поскольку они направлены исключительно на защиту их здоровья и предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (СО\/1Г)-2019) при передвижении по городу Москве.

Учитывая вышеизложенное, административный ответчик

ПРОСИТ:

отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Приложения:

Копия доверенности представителя;

Копия документа о высшем юридическом образовании.

Представитель Мэра Москвы С.А. Гоголь