МКС к 2024-му году останется без нас

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Через 4 года? А у нас есть на примете собственная станция или знаем, где купить на распродаже?

"Мир", знамое дело, сами утопили. Не нужен оказался. Лишний был. Вот чтоб не упал ненароком кому на голову, и утопили. Выходит, в целях общественной безопасности.

Запасного "Мира" не оказалось, но нам выдали свой угол на МКС. Теперь решили из угла выйти и построить себе новый космический корабль, но следов нового проекта не нашли пока.

Я не знаю, нужна ли нам орбитальная станция. Но если и нужна, то к 2024 году все равно не будет. А освободившийся угол сдадут китайцам.