Современный государственно-монополистический капитализм и оказался эффективнее прежнего

Красноярский экономический форум разразился на днях. Но можно не сомневаться, что все превратится в очередной фонтан маниловщины, а то и в театр абсурда. Если прежние планы не выполнены, городить новые нет смысла. Тогда все помпезные форумы сродни дурдому, когда невыполнение текущих планов накладывается на провал прежних, но с намазыванием сверху еще и фантастических новых. Абсурдистская мешанина.

Но критика нужна автору этих строк не для выпускания пара – а для предложения принципиально иного курса. И даже, для пущей убедительности, на конкретном примере Ангарского городского округа (АГО). Но где жизнь одного круга, там и всех остальных.

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Ангарский городской округ – наглядное подтверждение путинского застоя. Территория округа – 1 150 квадратных километров. А население всего 237 тысяч человек. Для сравнения, графство Бедфордшир в Англии примерно с такой же территорией – 1 235 квадратных километров – но с населением 675 тысяч человек. То есть, почти в три раза больше.

Но более того! Территория самого города Ангарск – 294 квадратных километра. И знаете, сколько людей проживает на остальной территории, то есть на 866 квадратных километрах?.. Всего двенадцать тысяч! Абсурд. На территории, в три раза большей – живет почти в двадцать раз меньше людей. Или, на один квадратный километр города приходится 765 человек, а на один квадратный километр внегорода всего 14. Это катастрофически мало даже с учетом лесов и болот.

Но иной простоватый читатель может спросить, а в чем трагедия. А трагедия в самом страшном – БЕЗРАБОТИЦЕ. Нет работы, нет денег, нет семьи, нет детей, нет страны.

Потому что город не резиновый. Рабочие места в нем стратегически исчерпаны. Можно, конечно, заниматься суетой типа полупустых «бутиков», собачей стрижки, доставки пиццы и бла-бла-бла. Но современные технологии не оставляют никакого шанса в принципиальном смысле; и трудовые коллективы заводов и подобных городских хозяйств не будут расти как минимум. А коль нет производственных мест, то и сфера услуг не может прыгнуть выше ушей.

А вот работы в деревне при должных условиях, и о которых чуть ниже (во внегороде, точнее говоря, если учитывать многочисленные СНТ, и что совсем не мелочь, если превратить их в пригороды евросоюзовского уровня) – такой работы океан. Можно вкалывать хоть до ядреной мамы, настолько много возможностей для личного и общественного роста. Только успевай поворачиваться, и нынешнее прозябание в хрущевских клетушках будет восприниматься как дикий сон.

Но тогда и надо инвестировать в деревню для появления рабочих мест и раскрутки всей экономики! Будет расти деревня, будет и спрос для городской продукции. Ан нет. Ситуация на примере АГО показывает, что путинский режим не способен на это органически. Но тогда нужны все эти форумы, как козлу баян. Воз и ныне там.

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Пятьдесят миллионов гектаров даже пустующих пахотных земель; а что уж говорить о промыслах, правильном лесопользовании, рыборазведении, тепличном хозяйстве, садоводстве, фермерстве, а уж о животноводстве с последующей переработкой и экспортом безо всяких ГМО для лучшей конкуренции вообще нет речи. То есть, если земли не пахотные, то уж точно выпасные для тысяч конных табунов, с рогатым скотом или овцами-козами. Так что не успел родиться-научиться – за руль, и в поле. Не успел вырасти, вот тебе деревенская красавица-жена - и давай, шевели мослами ради ребятишек. А в субботу-воскресенье в баню и пятьсот грамм на свежем воздухе с собственной квашеной капустой и мясом по бабушкиному рецепту, и лучше всяких заграниц в разы.

Но кто ж спорит, что внегородской дом должен быть комфортабельным на базе газификации-должной электрификации и прочего теплоснабжения, связь идеальная, дороги современные, школы отличные, медицинская помощь на приемлемой высоте – ну, разве что для сложной операции съездить в город по тем же хорошим дорогам – заработки высокие, да вкупе с доходом от личного подворья; короче, как в голливудских фильмах шестидесятых прошлого века с машиной на каждого взрослого, и даже еще лучше.

И ЭТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО С НАШИМИ БОГАТЫМИ РЕСУРСАМИ! Надо только сломать дико реакционную и глубоко маразматическую путинскую систему. А это победа социализма и только социализма. Все другое – инфантилизм и иллюзии. Но начинать можно с наведения порядка хотя бы дома.

Бардак в том, что многие муниципальные программы даже в приличных городах заточены фактически только под сырье а-ля АНХК («Роснефть») и частично под АЭХК («Росатом»). Все! Хотя окружная стратегия и провозглашает комплексное социально-экономическое развитие, но это гнусная болтология. Потому что программы «Развитие образования-физической культуры-спорта» предназначены для детей работников и самих работников этих монстров, «Развитие транспорта-ЖКХ-дорожного хозяйства» для квартир и машин этих работников, «благоустройство-формирование городской среды» для дворов этих работников, и так далее. Если ты вне сырьевой системы и аффилированных структур, то фактически не человек. И лишь дохленькая программа типа «Устойчивое развитие внегородских территорий», и сугубо показушный отдел в «Экономическом развитии», касаются остальных и внегородских жителей.

Но тогда социальный коллапс неизбежен. Ну, работник АНХК женился; сделал ребенка; ребенок вырос, стал парнем и пришел с армии; а работнику-отцу еще пахать да пахать, будь тому хоть пятьдесят лет. А с нынешним повышением пенсионного возраста тем более. И куда парню деваться?!... А хрен его знает! Пиццу развозить; но даже оную не заказывают по нынешней нищете. Еще ладно, если уехать куда-нибудь по знакомству или по родственным связям. А потом единороссы удивляются ханжески, почему молодежь не патриотична. Или охранником, и даже такие места исчезают. А ведь охота еще и жениться и свою семью создавать, что абсолютно естественно. Но Путин еще смеет обижаться, почему молодежь не любит его банду. Тут не любить надо, а… по заветам Феликса нашего, дорогого товарища Дзержинского, и насчет борьбы с реакцией и контрреволюцией.

Кстати, девушки тоже люди, а с ними вообще завал. Просто тихий ужас. «Зарплаты» продавцов во всех этих «бутиках» настолько мизерные, что жалко девчат до невозможности. Форменное издевательство над русским генофондом.

И особенное скотство в том, что возможностей вообще-то много при минимальном усилии властей. К примеру, да кому нужна вся эта раздутая мэрия; или в виде абсолютно показушной «молодежной политики» с какими-то темными манипуляциями по празднованию дат, когда половина денег исчезает в никуда; с таким же абсолютно бессмысленным «социальным партнерством» с раздачей денег своим людям; и автор уверяет, можно наскрести еще кучу денег по другим программам и закупкам, аренде-продаже муниципальной собственности, просто текст станет большим. А если побороться за честные налоги и трансферты с монополиями и областью, а не на печи лежать, так тем более.

И если эти деньги надо запустить в крайне необходимую программу по развитию местного агропрома вкупе с тем же социальным развитием внегородских территорий, - вона, сколько квадратных километров земли и воды, работай, не хочу, и при минимальной помощи по организации фермерства-кооператорства-туризма-и прочего индивидуального и мелкого бизнеса, - то вот вам и рабочие места, и замещение дорогих продуктов из других районов и стран, и оставление денег в местном обороте, и так далее, и тому подобное. Все это настолько очевидно, и настолько назрело-перезрело не только в округе автора, но можно биться об заклад, и в большинстве муниципалитетов по всей России, что не требует излишних подробностей. И так все ясно.

***

Тогда вопрос в другом. Каковы должны быть цели и методы борьбы левых активистов. Но в том-то и беда, что шараханье из крайности в крайность наблюдается в этом вопросе постоянно.

То есть, когда говорят о цели, то уж слишком обще и бессмысленно. Типа, за социализм. А что это такое, и чем отличается от прежнего Союза, чтобы не наступить на исторические грабли, абсолютно непонятно. А когда речь заходит о методах, то наоборот, требуют, чтобы разжевали и в рот положили. Но это невозможно по незнанию всех местных и специфических условий; и надо смотреть по обстоятельствам, лишь выдерживая стратегическую линию, и никак иначе.

Насчет цели. Многие оппозиционные сайты кричат о необходимости левого поворота как минимум, и социализма как максимум. Но то ли дурочку валяют, то ли не дружат с головой на самом деле. Потому что любой трудящийся имеет полное право спросить – ну, был социализм в Советском Союзе; ну, накрылся медным тазом; и зачем повторять весь этот маразм?!.. Автор выразился несколько резко, но зато честно, и для лучшей ясности; и потому что все, картина Репина приплыли, и насчет этих сайтов и организаций.

Гигантская ошибка совершается если не всеми левыми, то многими, что, мол, предатели одолели. Разочарованный рабочий разворачивается и идет по своим делам. Потому что это несерьезно. Детский сад. Если предатели настолько могущественны, что смогли свалить такую махину - это уже не предатели, а целый класс. Большой передовой класс, который оказался сильнее прежних классов. Еще раз, мифический предатель вне роду и племени не существует в природе. Всякий предатель, как и всякая личность – представитель класса. Рабочий, возможно, и не мыслит такими научными категориями, но практический смысл и житейский опыт обучают его мгновенно, и он не ловится на идеалистическую херню о всемогущих предателях. Он чует прекрасно, что массы творцы истории – а не предатели.

Следовательно, современный государственно-монополистический капитализм и оказался эффективнее прежнего первично-уравнительного «военного коммунизма» в виде мутаций валовой экономики, и о чем автор писал много раз, но что актуально до сих пор. А социализм как таковой еще должен быть построен! Он не проигрывал капитализму по той простой причине, что вообще отсутствовал.

И суть насчет цели в том, что рабочий не только не развернется, когда услышит такой и конкретный ответ насчет формы такого социализме в виде современного СССР с советскими республиками и так далее (ссылку посмотрите обязательно), но и поддержит всецело. Потому что это наука – а всякий грамотный рабочий обожает науку. Так что достаточно четкая цель без перспективы грабель ему полностью по душе.

Насчет методов. А здесь другая крайность. Вот настолько многие левые активисты привыкли к административно-командному стилю, что никак не могут разморозиться, и проявить крайне необходимую местную инициативу. Да откуда автор знает, какие условия в вашем регионе и муниципалитете. Общий курс на прогресс путем роста рабочих мест в агропроме несомненен – а какие у вас там программы, стратегии, условия, и что вы сами из себя представляете, это знать невозможно. Так что цель – современный СССР по ссылке; а метод – агитация и пропаганда в пользу агропрома, и народ поддержит, разумеется, на ура. И в том-то и дело, и что станет очевидно почти мгновенно, что развитый агропром без СССР невозможен. Что и требовалось доказать, и почему цель и метод взаимосвязаны.

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С одной стороны, народно-патриотические силы, если понимать по нынешним временам, далеко не однородны. Да, открытые предатели типа зюгановщины и полные кретины с масоном под каждой кроватью имеются – но здравомыслящая часть наподобие Болдыревых-Филиных-Мельниченко (федсовет)-Глазьевых-Делягиных и близких к ним также имеется. И вполне, – ну, вполне, - можно найти общую точку зрения насчет развития агропрома. Кто ж будет спорить с этим, а Василий Мельниченко вообще старый ратник на этом поле. А вот далее и, если сам народ захочет СССР в аспекте выше – сомнительно, чтобы названные круги были так уж против. Скорее, наоборот. Так что общая линия соприкосновения может быть найдена.

Но, с другой стороны, и «либералы» отнюдь не одинаковы. Они тоже делятся на «левых» и «правых»; и уж автор знает это точно, потому что некоторых и из ФБК, и вообще в близком духе социал-демократии, знает лично. А тут еще потрясение в виде путинской жестокости – и Навальный заболел, и ФБК объявлен экстремистским – так что некоторые склоняются к методам, так сказать, ближе к подлинно революционным.

И вот «левые либералы» весьма близки как минимум к повсеместным ТОС, а как максимум к СТК и в духе народного самоуправления, и смотри ссылку еще раз. Весьма близки, и договориться на этой почве хотя бы на один шаг вперед можно вполне. А если втолковать, что СССР развивает творческую индивидуальность на базе хозрасчета и большого кооперативного и индивидуального предпринимательства, то можно сделать и второй шаг.

Вот что такое борьба на конкретном примере. То есть, нормальные рабочие места нужны народу позарез, и нынешних АГО по стране пруд пруди. И если всякие путинские форумы будут заниматься бестолочью и впредь – а так и будет – то только СССР переделает все планирование под развитие агропрома. Вот вам четкие цель и метод, и надо проявлять местную инициативу хотя бы по агитации и пропаганде переделки муниципальных программ, а не сидеть сиднем.