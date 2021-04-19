В Белоруссии раскрыли заговор адвоката и политолога

Я ожидал увидеть на кадрах оперативной съемки таких матерых "рэмбо", а обнаружил толстеньких и неспортивных дядек. Да как они собрались свергать Лукашенко, который забил бы их одной своей хоккейной клюшкой, не говоря уже о сыновьях, которые у "батьки" весьма крепкие.

О предотвращении попытки госпереворота Александр Лукашенко сообщил сам. По его словам, государственный переворот разоблачил КГБ Белоруссии при сотрудничестве с ФСБ России: предполагаемые организаторы — политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович – были задержаны в Москве.

В настоящее время задержанные водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания... Вот что-то это мне напоминает. А-а... Кино про Пеньковского с Камбербетчем. Тот тоже, как только к нему "пришли", называет себя изменником родины, предавшим идеалы революции, не дожидаясь наводящих вопросов. Полковник пеньковский знает, как задают вопросы в КГБ.

Не сомневаюсь, что американская военщина способна готовить заговоры против народной власти бессменного Лукашенко. Но что-то обстоятельства дела даже не на подозрения наводят, а так, вызывают ассоциации... Как, например, бывший член Политбюро ЦК признавался на открытом процессе, что подкладывал в масло пионерам битое стекло и ржавые гвозди. Исключительно чтоб вызывать массовое недовольство в стране. А что? Наверняка подкладывал! Признался же...

А.Б.