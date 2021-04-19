По следам кровавого дунганского погрома

Прокуроры запросили казахским нацистам, убивавшим, насиловавшим, поджигавшим беззащитных дунган всего от 2 до 5 лет условно, а жертвам от 15 до 18 лет!

«Сами себя сожгли и сами себя убили, да еще оказали незаконное сопротивление нацистам», следует из логики прокуроров обвинителей по делу о массовых погромах дунган, устроенных казахскими националистами 7-8 февраля 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области на юге республики, когда от их рук погибло десять человек и сотни оказались раненными. Более того, в обвинительном заключении, который был оглашен 13 апреля, виновными выставляются сами жертвы, а убийцы уводятся от ответственности или им грозят мягкие наказания.

В казахстанском городе Таразе (бывший Джамбул) как раз сейчас завершается процесс, начавшийся с 3 декабря 2020 года по этим событиям, с участием 51 подсудимых (14 из них – этнические дунгане), призванный подвести итог «кордайским событиям». Впрочем, властями они не признаются в качестве межнациональных столкновений, а подаются в виде «массовых беспорядков на бытовой почве». Более того, вместо слов поддержки в отношении жертв погрома и политического осуждения националистов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, наоборот, поспешил тогда оправдать палачей, призвав дунган лучше изучать казахский язык.

Напомним, что одним из основных доводов погромщиков, устроивших резню мирных жителей этнического меньшинства, было утверждение, что дунгане якобы не знают языка, хотя среди убитых ими людей оказался как раз один из преподавателей казахского языка. Сами дунгане, являющиеся этнической группой близкой к китайцам, но исповедующих ислам, уже более 150-ти лет проживают компактно численностью в 50 тысяч человек на юге Жамбылской области на границе с Киргизией.

Дунгане, которые все время мирно сосуществовали с казахами и естественно знают в совершенстве казахский язык, оказались объектом нападения не местных жителей, а озверелых организованных групп бандитов в несколько тысяч человек, хорошо подготовленных, вооруженных и координировавшихся через мессенджеры и рации. Задачей их было проведение показательной этнической чистки этой беззащитной диаспоры, за которую никто не может заступиться извне.

В итоге их нападения на несколько сёл и город Масанчи погибло 10 дунган, более 200 человек обратились за медицинской помощью, свыше 23 тысяч жителей (в основном дунган) бежали на территорию соседней Киргизии, несколько тысяч дунган, из числа оставшихся в Казахстане, укрылись в мечетях, пограничных заставах. По официальным данным в результате конфликта было сожжено 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и угнано или сожжено 122 единиц автотранспорта; по предварительным данным материальный ущерб составил 1,7 млрд тенге. Всего пострадало 778 семей местных жителей.

Примечательно еще одно обстоятельство, которое бросается в глаза. КНБ, МВД, прокуратура, а также провайдеры так и не заблокировали мессенджеры, социальные сети и интернет в Жамбылской области несмотря на то, что имеют по законодательству такие возможности. Непреложный факт, но именно в социальных сетях, а также через рассылки производилась мобилизация националистов и осуществлялась информационная кампания поддержки погромов.

Теперь же власти Казахстана, которые возможно сами имеют непосредственное отношение к этой резне, в рамках суда обвиняемым националистам в убийстве 10-ти человек запрашивают всего от двух до пяти лет условно, а пятерым дунганам, которые якобы убили одного погромщика от 15 до 18 лет! Об этом шокирующем решении поведал в своей обвинительной речи государственный обвинитель, сотрудник Жамбылской областной прокуратуры Мешитбаев Л..

Представитель Ассоциации дунган Казахстана Харби Мауров распространил по этому поводу гневное письмо, назвав процесс позорным судилищем.

«Что просит для подсудимых этот государственный обвинитель? По факту убийства одного из бандитов А.Д, который находился в составе организованной преступной группы в несколько тысяч человек, напавших на мирные села, и который на своей автомашине Audi сбил насмерть двух ни в чем неповинных людей, оставив десять детей сиротами, обвиняют пятерых дунган. Прокурор запросил для них сроки от 15 до 18 лет! Хотя на суде (в течение пяти месяцев) фактически была доказана невиновность четверых из них. Пятый подсудимый сам признался в убийстве А.Д.

При этом за убийство десяти мирных жителей пострадавших сел и ранение более двухсот человек обвинения по 99-й статье предъявлены всего четырем лицам казахской национальности! Для них сей прокурор запросил сроки от пяти лет условно и выше! Более того, он запросил по два года условно лицам, подстрекавшим в соцсетях к наказанию дунган! А ведь именно в результате их призывов в ту роковую ночь в Кордайский район съехались около десяти тысяч бандитов и мародеров (из показаний бывшего начальника КНБ района) и произошла эта страшная трагедия», — пишет Харби Мауров.

Дело в том, что ряд дунган вместе с полицейскими сами стояли в оцеплении, стремясь не допустить поджогов имущества и нападений. Некоторые из них действительно кидали камни или оказывали сопротивление. И выходит их сейчас казахстанская Фемида намерена отправить за решетку на такие длительные сроки заключения, когда настоящие убийцы уводятся от ответственности. При этом, во время следствия все задержанные подверглись жесточайшим пыткам с целью получения нужных показаний.

«В чем причина столь абсурдного обвинительного заключения государственного обвинителя? Быть может в том, что следствие, которое проводилось тоже спец-прокуратурой, было проведено с мыслимыми и немыслимыми нарушениями закона и человеческой морали? Как утверждают подсудимые, причем как казахи, так и дунгане, чтобы выбить нужные показания, их зверски пытали, били током, обливали холодной водой, не давали спать, надевали на голову полиэтиленовые мешки и т.д. Многие, не выдерживая таких издевательств, пытались свести счеты с жизнью. Один из обвиняемых умер в СИЗО, совершив самоубийство. Акты суицида пытались совершить еще как минимум десять подсудимых!», — указывает в своем обращении к общественности представитель Ассоциации дунган Казахстана Харби Мауров.

Оказывается, многих жителей из села Каракемер привлекли к ответственности по «кордайскому делу» лишь за то, что они были в плохих отношениях с действующим акимом села. Об этом подсудимые сами рассказали на судебном процессе. Также были озвучены страшные факты и доказательства участия самого экс-прокурора Кордайского района Ашенова в организации и призывах к наказанию дунган. Об этом как раз поведали сами подсудимые из числа погромщиков. Кроме того, имели место многочисленные показания и свидетельства участия полицейских в мародерствах, погромах и избиениях мирных жителей пострадавших сел.

Возможно и по этой причине, в целях сокрытия реальных фактов власти стремятся сейчас максимально мягко наказать участников погромов с целью заткнуть им рот, чтобы не выяснилось, кто реально их организовывал и направлял.

При этом после погромов арестам и пыткам подверглись в первую очередь сами дунгане. Вот, что говорит по этому поводу Харби Мауров: «Нельзя не отметить и то, как во время следствия в 27 домах жителей пострадавших сел проводились незаконные обыски и задержания в ночное время без предъявления соответствующих документов, конфисковывая денежные и другие материальные ценности. При этом задержанных также зверски избивали, пытали в Кордайском РОВД, заставляя признаться в участии в массовых драках и убийствах. И все это еще ДО предъявления каких-либо обвинений. Так, Ясырова Я. забрали в пять утра и допрашивали с пристрастием более 18 часов. Увидев искалеченного сына, сердце матери Ясыровой Ц. не выдержало, и она скончалась в ту же ночь. Ее следует считать 11-й жертвой тех трагических событий».

Издевательства и беззакония прекратились лишь после обращения правозащитников в Генеральную прокуратуру и в Комиссию по правам человека при президенте РК. Правда, виновных в этих преступлениях сотрудников Кордайского РОВД так и не привлекли к ответственности. Это действительно похоже на государственный террор в отношении маленькой диаспоры, которую не только лишили жилья, уничтожили или похитили несколько тысяч голов скота, сделав инвалидами сотни людей, но и подвергают целенаправленным репрессиям.

Харби Мауров далее в своем обращении утверждает о целенаправленном геноциде в отношении дунган, когда суд превращается в фарс и оборачивается против жертв погрома. Он также призвал всех казахстанцев выступить против планов фактического оправдания убийц и наказания пострадавших: «Если это судилище над малочисленным, мирным и трудолюбивым этносом, посмевшим сопротивляться убийствам и погромам со стороны титульной нации, то прямо об этом и скажите, господин Мешитбаев! Как после этого будут жить в Казахстане дунгане и представители других народов и этносов? Не геноцидом ли пахнет данный обвинительный акт? Я призываю все прогрессивное и сознательное население нашей страны выступить против этого безумного и абсурдного обвинительного заключения, добиться справедливого судебного приговора — наказать виновных в резонансном этническом конфликте и оправдать невиновных защитников своих сел, жен, детей и матерей».

И действительно, все это чистой воды попытка проведения этнической чистки в стране с целью запугивания представителей всех не титульных наций. В Казахстане на самом деле чуть ли не каждый год происходят небольшие локальные погромы, когда подвергаются избиениям представители национальных меньшинств, их дома, имущество сжигаются, а сами они вынуждены потом уезжать за пределы региона или страны. При этом открытых судов над погромщиками не проводится, и они отделываются легким испугом. Жертвами нападений становятся поочередно то чеченцы, то таджики, то узбеки, то курды, то уйгуры, то армяне и вот последними оказались дунгане.

То, что это вовсе не спонтанное выступление и не бытовая драка говорит и деятель дунганской общины Абубукир Воинце. Он как бывший офицер милиции и знакомый с оперативной работой пришел к выводу, что это была хорошо подготовленная и спланированная операция.

«Я служил в органах внутренних дел, работал следователем, и со вчерашнего дня анализировал ситуацию. Без посторонней помощи это не произошло бы. За такое короткое время не могли собрать столько народу. Не могли бы подготовиться за такое короткое время. И призывы свои распространить по всем соцсетям за такое короткое время. Но это уже говорит о том, что это было подготовлено», — сказал на брифинге после погромов в селе Сортобе Кордайского района Абубакир Воинце.

Такая «сторонняя помощь» оказывалась сверху при участии статусных национал-патриотов, таких как Мухтар Тайжан, заседавший в Национальном совете общественного доверия (НСОД) при президенте и даже депутат парламента от правящей партии Нур Отан Бахытбек Смагул. Он после своей поездки в Кордайский район выступил с голословными обвинениями в адрес дунган, фактически оправдывая произошедший погром. По его словам, они якобы не знают казахский язык, не служат в армии, не ходят в школу, не уступают дорогу казахам, не подчиняются Духовному управлению мусульман Казахстана. То есть, мол, сами виноваты.

После этого, можно прийти к выводу, что эти погромы были выгодны определённым элитным группировкам в правящем классе для отвлечения внимания населения от дальнейшего падения жизненного уровня, от непопулярных социальных реформ, от проблем безработицы, которая наиболее высокая именно в Жамбылской области. Возможность социального взрыва перебивается таким образом межнациональными конфликтами и мобилизацией радикальных ультраправых молодчиков.

Кроме этого, небольшое кровопускание заставляет обывателей поддерживать введение жестких мер и консолидироваться вокруг Елбасы и его семьи, как гаранта пресловутой стабильности. Помимо прочего, на примере дунган, всем этническим группам показывают возможность скорой расправы в случае неправильного поведения. Фактически открывается ящик Пандоры, когда под жернова таких репрессий в будущем могут попасть граждане любых национальностей, в том числе, и русские.

Эти кровавые преступления опровергают напрочь мифы о межнациональном мире и стабильности в стране. Надо честно признать, что в Казахстане по сути выстроено моноэтническое государство несмотря на многонациональный состав населения, а главной составляющей идеологией является этно-центризм – разновидность нацизма. Многие годы властями проводилась политика национальной и социальной сегрегации, что формировало базу для роста ксенофобских настроений.

Мы сейчас столкнулись с угрозой появления массового националистического движения, инспирируемого сверху и собирающего вокруг себя безработную молодежь и криминальные элементы. Политически эти погромщики поддерживаются многочисленными активистами легальных национал-патриотических объединений и групп. А выгодополучателями от кровавой вражды в низах становятся сырьевые олигархи, транснациональные корпорации и Запад, стремящиеся сохранить за собой месторождения и предприятия добывающей промышленности.

Мы требуем всестороннего расследования и осуждения всех, кто участвовал, подстрекал и поддерживал массовые убийства дунган в Кордайском районе Жамбылской области. В этой ситуации необходимо и политическое осуждение резни, чтобы оно не было повторено доморощенными нацистами снова, так как Акорда фактически уводит убийц от ответственности.