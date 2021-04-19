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Московский листок

Пропал дом. На этот раз ресторан "Прага" пал жертвой реновации

Опубликовано 19.04.2021 в разделе комментариев 1

москва собянин мэр
Пропал дом. На этот раз ресторан "Прага" пал жертвой реновации

Про Елисеевский уже писали. Теперь "Прага" на очереди. И слово какое подобрали -"реновация"... Владельцы здания ресторана «Прага» на Арбате привлекли к его реновации Кирилла Писарева, одного из основателей группы ПИК.

Ну, что за компания ПИК, уже многие знают. Столкнулись. 

Однако ж и о владельцах "Праги" нужно вспомнить, вернее, об их художественных вкусах - ведь речь идет о "реновации" исторического здания в центре Москвы. А то вы думали, поди, что реновация - это только про хрущевки в Сукино-Бякино?

Мирослав Мельник купил здание ресторана «Прага» в 2019 году на торгах. В 1990-е годы Мельнику принадлежали в Москве клуб Up & Down, рестораны «Версаль», «Изуми» и «Три пескаря». Сейчас предпринимателю принадлежит 50,5% компании, владеющей Черемушкинским рынком.

Мне кажется, стилистика понятна.

Мельник уже рассказывал, что в реновацию «Праги» планируется инвестировать 1,7 млрд рублей и открыть в здании площадью почти 10 тысяч кв. м магазины, рестораны и 28 апартаментов.

А ресторан "Прага"? Не отвлекайтесь на пустяки, следите за руками.

И главное, никаких комиссий по архитектуре, никаких общественных слушаний и "активных гражданинов" - просто хозяин решил, что будет так, и порядок. Большое спасибо, что не фудкорт.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 19.04.2021 08:57
Когда разрушитель входит в раж,остановить его уже трудно,тем более,что никто этого делать и пытается,поскольку,под эти "реновации",пилится куча бюджетных денег и не кем-нибудь,а людьми весьма близкими к правящей верхушке рф.Однако,г-н собянин "уже и до сервиза дошел-12 персон,96 предметов",а куда его потянет дальше-неизвестно никому,кроме его самого и собственно "штатных пильщиков" .Ведь эдак,глядишь они и на сам кремль замахнуться могут,если "реновировать",будет больше нечего.
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