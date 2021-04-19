Как делают мертвый город

ВСТРЕЧА СОВЕТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИГОРЕВСКОЙ



5 апреля Совет Народных Депутатов станции Игоревская провел встречу с главой сельского поселения Натальей Михайловной Анисимовой, на которой в очередной раз была озвучена проблема простоя градообразующего предприятия и закономерно последовавшие за ним проблемы.



Напомним, что еще 12 февраля 2020 года в результате рейдерского захвата Игоревского завода ДСП около 600 человек осталось без работы и, соответственно, средств к существованию.



Члены Игоревского Совета и сопровождающие их журналисты Независимой Газеты Рабочий Контроль и газеты Рабочая Сила пытались выяснить у главы, собирается ли местная власть предпринимать хотя бы какие-то меры для выхода из кризиса, и, если все-таки собирается, то какие?



Члены Совета подготовили Анисимовой ряд вопросов:

- Владеет ли администрация Игоревского сельского поселения информацией о нынешнем положении и состоянии завода ООО «ИЗ ДСП»?

- Когда и по какой причине был остановлен завод?

- Когда именно был объявлен банкротом завод?

- Был ли объявлен банкротом завод на момент его остановки?

- Сколько процентов работоспособного населения работало на заводе ООО «ИЗ ДСП», который является градообразующим предприятием?

- Считает ли Администрация Игоревского сельского поселения, что после остановки ООО «ИЗ ДСП» на станции Игоревская сложилась чрезвычайная ситуация?

- Был ли изучен Администрацией Игоревского сельского поселения закон о банкротстве градообразующих предприятий? Если да, то что было сделано Администрацией Игоревского сельского поселения для выполнения закона о банкротстве? Если нет, то почему?

- Прорабатывается ли Администрацией Игоревского сельского поселения закон о банкротстве градообразующего предприятия?

- Знакомы ли Вы с решением ФАС по вопросу ООО «ИЗ ДСП»?

- Считаете ли Вы законными действия компании «Кроношпан» на территории завода ООО «ИЗ ДСП»?

- Считаете ли Вы нелегитимным нахождение компании «Кроношпан» на территории завода?

- Какие действия планирует предпринять поселковая Администрация по выведению поселка и завода из кризисной ситуации и в какие сроки?



Однако, в результате диалога с Натальей Михайловной, которая явно не ожидала гостей, выяснилось буквально следующее: в поселке «все хорошо» - ведь было подписано аж целых две программы общественных работ для бывших сотрудников ИЗ ДСП. И ведь не соврала же – такие программы действительно были приняты, правда, только после опубликования открытого письма жителей Игоревской губернатору Смоленской области Островскому и угроз перекрытия федеральной трассы.



Из Постановления № 2 от 15.01.2021 г. Об утверждении муниципальной программы «Организация общественных работ на территории Игоревского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области» на 2021 год можно узнать следующее:

«Общий объем финансирования Программы составит 3 493.88 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 3 458.94 тыс. рублей, средства бюджета сельского поселения 34,94 тыс. рублей.»



При этом на приобретение инвентаря, спецодежды и СИЗ для участников оплаченных общественных работ выделено 162 840 рублей, выделенные на выплату заработной платы средства – 3 331 040 рублей. Таким образом, при численности уволенных с ИЗ ДСП работников около 580 человек и периоде участия в 2 месяца, выплаты на одного работника составили бы не более 2 871,6 рублей в месяц. То есть, муниципальная программа организации общественных работ изначально не могла решить проблему ликвидации рабочих мест на станции.



На общественных работах задействованы порядка 80 бывших работников завода. Заработная плата за месяц работ составляет всего около 10 тысяч рублей. Средств индивидуальной защиты не хватает на всех (спрашивается, где потраченные 162 840 рублей). Но и теперь по неофициальной информации продление и этих общественных работ уже под вопросом.



Вот так вот "все хорошо" в Игоревской по мнению Анисимовой. При этом на остальные вопросы депутаты и пресса внятных ответов так и не получили.

«То есть мы должны были каким-то образом повлиять на банкротство?» - отвечает Анисимова на вопрос, почему не было введено внешнее управление, - «При мне не было принято никаких мер, потому что на тот момент уже было принято решение, что предприятие обанкротилось». Видимо, о возможности вмешательства государства в банкротство градообразующего предприятия Наталья Михайловна также не слышала, как и не читала соответсвующие законы.



В конце встречи Анисимова согласилась дать ответ на вопросы Совета в течение трех дней и рассмотреть постановление Совета о введении режима Чрезвычайной ситуации.



СХОД 9 АПРЕЛЯ



9 апреля, спустя три дня после подачи уведомления и вопросов, состоялся сход жителей ст. Игоревская в присутствии депутатов Народного Собрания станции, депутатов областной думы Смоленской области от фракции КПРФ А.Б.Шапошникова и О.В.Копыла, а также коммунистов из Рабочего Контроля и Рабочего Компаса-ОКП.



Целью собрания было получить ответы от главы администрации Анисимовой на вопросы, ранее заданные Советом. Однако, ни на один поставленный вопрос Наталья Михайловна четко так и не ответила. Она много говорила о программе обеспечения чистоты воды, о чём её как раз никто не спрашивал, о предоставленных рабочих местах, которые никак не решают сложившуюся проблему безработицы.



О ситуации, связанной с банкротством, говорила крайне мало и на большинство вопросов отвечала, что у неё нет информации. Опять много рассказывала о программе общественных работ, при этом не ответив на вопрос, а что будет, когда выделенные ранее деньги на эту программу закончатся.



В итоге, Анисимова и вовсе публично заявила о том, что никакой Чрезвычайной ситуации в поселке нет. Готова ли она сотрудничать с Советом Народных депутатов - также внятного ответа на этот вопрос Наталья Михайловна не дала, хотя еще 5 числа с большим энтузиазмом заявляла, что администрация открыта к диалогу с жителями Игоревской.



После не встречи, жители поселка с прессой и депутатами двинулись к проходной завода, чтобы провести встречу с представителями конкурсного управляющего, а также с требованием предоставить доступ председателю первичной профсоюзной организации ООО «ИЗ ДСП» (входит в СПР) на территорию завода для оценки состояния оборудования на предприятии.



Однако охрана опять отказалась пропускать председателя профсоюза. При этом каких-либо документальных подтверждений представители ЧОПа так и не предоставили, а устно сослались на распоряжение руководства (при этом не указав – руководства ЧОПа или представителя конкурсного управляющего) о том, что на территорию завода проход осуществляется по пропускам.



"Все вопросы к конкурсному управляющему – контакты висят на стене." Но телефона конкурсного управляющего нет, есть только почтовый адрес, и когда будет от него ответ - неизвестно.



При этом журналисты отметили, что некие люди в форме с названием «Кроношпан» или просто в рабочей одежде могут беспрепятственно проходить через проходную, при этом ЧОО "Альфа-Эксперт" не требует у них никаких пропусков, не требует представиться и не препятствует проникновению на территорию предприятия. С какой целью данные люди проходят на предприятие не известно.



Тем временем охрана потребовала от людей и вовсе покинуть проходную и выйти на улицу. Отметим, что люди не стояли на закрытой территории завода, а находились на проходной перед турникетами, но даже это показалось охране чрезмерным. Люди вышли, обсудили ситуацию данного крайнего неуважения и решили войти снова. Но охранники стали препятствовать данной попытке, причем представителям прессы, однако это не помогло, и жители вместе с журналистами вновь вошли.



Периодически пришедшие скандировали: «Просим выйти начальство!» и «Просим выйти кого-нибудь умного!». Однако никто выйти так и не поторопился. Депутаты и журналисты начали вызывать полицию, чтобы зафиксировать факт незаконных действий со стороны ЧОПа.



Правоохранители приехали примерно через час. Прибывшая на вызов майор Тарлецкая при всех взяла у председателя первички профсоюза С.В. Нестеренко показания по поводу отказа охраны пропускать Сергея на завод. После этого проследовала за проходную, чтобы опросить охранника, однако... беседу проводила уже кулуарно. Можно только догадываться, о чем беседовали представитель ЧОПа и полиции в закрытом помещении.



После встречи с охранником, Тарлецкая поспешно вышла за проходную и даже не объяснив присутствующим (в том числе и вызывавшим её), насколько законно не пускать главу первички на завод, села в машину и уехала.



ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ЗАМЕЧАЕТ ПРОБЛЕМЫ



События той недели окончательно дали понять - представители местной власти не хотят замечать проблему, не хотят идти на диалог с жителями.



Ранее, фактически вынудив игоревцев, взять на себя ответственность и создать орган территориального самоуправления, чтобы вывести поселок из кризиса и запустить завод, теперь местная администрация просто уворачивается от ответов. Очень сомнительно, что как минимум местные и областные власти не знают о сложившейся ситуации. А если знают, то почему не действуют? Или не хочется наступать на горло своим интересам и договоренностям с Кроношпаном.



Кстати, о данной компании, которая сейчас на словах активно готовится сейчас к запуску предприятия. Мы не будем в который раз повторять, что сейчас, в стадии конкурсного производства, данные действия в принципе незаконны, однако здесь интересно даже не это. Уже известно, что Кроношпан планирует большую часть работников завозить вахтой, не будут устроены работники предпенсионного возраста, ранее трудившиеся на заводе. Таким образом даже при запуске производства под вывеской Крошонпаша абсолютно нет никаких гарантий что проблема безработицы в Игоревской решится. Но помимо этой проблемы добавятся новые: низкие зарплаты, постоянные штрафы и угрозы увольнения за малейшую провинность, не соблюдения норм охраны труда, несоблюдение экологических норм - в поселке теперь просто невозможно будет жить.



Что уже говорить о том, что плиты ДСП, произведенные Кроношпаном не по ГОСТу, повлияют и на качество мебели других производителей, для которой являются сырьем. Некачественная плита приведет к ухудшению качества продукции других производителей, связанных ранее с Русским Ламинатом. Продажи упадут, упадет и прибыль, производства будут терять клиентов и сами окажутся на грани банкротства, что поставит на грань выживания еще тысячи рабочих из других регионов. Таким образом последствия прихода Кроношпана очень плачевны - как для самой Игоревской, так и для части российской экономики в данной отрасли.



Однако власти продолжают покрывать зарубежный капитал, наплевав на отечественную промышленность и судьбы российских рабочих.



Тем не менее борьба еще не окончена и Совет вместе с жителями готовит новые мероприятия в защиту завода и посёлка. Сегодня очень важна поддержка всех жителей станции Игоревская, которым никто не даст гарантий спокойной жизни при Кроношпане, а уж тем более, если завод вдруг не запустят вовсе. И никто за самих жителей отстоять свой завод, свое право на достойные жизнь и труд не сможет! Никто не принесет вам, трудящиеся Игоревской, все что вы хотите на блюдечке с голубой каемочкой. Только вы сами в силах изменить ситуацию в вашу сторону. Осталось только проявить волю и солидарность!