Почему ЛГБТ не поддержит Навального

На месте властей я бы подождал еще пару дней, пока Навальный совсем ослабнет, и его будет легко скрутить, засунуть в чемодан и выкинуть с парашютом на территорию Германии, пусть там его опять лечат. Ну или завернул бы в газетку и обменял на Корвалана или еще кого-нибудь такого. И обратно не пускать. И именно так и будет, не такой уж кровавый у нас режим, да и зачем нужны лишние скандалы?

На самом деле, возвращение Навального из Германии говорит не столько о его смелости, сколько о его зависимости от российской политики. Навальный рванул в Россию, как сорвавшийся алкаш бежит в винный магазин за бутылкой. Это было ни для чего не нужно и неконструктивно, но Навальному предпочтительно быть в тюрьме под постоянным вниманием, -- чем в безопасности за границей, но перестать быть ньюсмейкером. Это зависимость, вроде алкогольной или игровой, и, как и другие виды зависимости, она может довести и до тюрьмы. Так зачем потакать нездоровому человеку в его недуге, еще и рискуя угодить под дубинки, штраф или арест, вовлекая в этот водоворот все новых и новых участников, если можно отойти в сторонку и заняться своими собственными делами, а не делами Навального?

Навальный зависим от российской политики и своих президентских амбиций, он возомнил себя лидером оппозиции и будущим главой государства, на практике же Навальный - годный журналист-расследователь, отважный борец с коррупцией, и эта его деятельность заслуживает уважения. Но уважать смелого журналиста и желать, чтобы он стал президентом - это совсем не одно и то же: почему тогда не выдвинуть в президенты Елену Костюченко? Она тоже занимается журналистскими расследованиями, в том числе, и антикоррупционными.

Что до "лидера оппозиции", то оппозиция разнообразна. КПРФ и Яблоко - оппозиционные партии, но Навальный не их лидер, есть множество политических оппозиционных организаций самого разного толка, участвующих в политической жизни и не имеющих никакого отношения к Навальному. Следовательно, называть Навального лидером оппозиции -- лгать.

О своих президентских амбициях Навальный заявлял много раз, и это именно его амбиции, даже не амбиции его движения, партии. Именно поэтому он так уязвим, и именно поэтому вокруг него уже сейчас сформировался культ личности с мессианским оттенком. Но во главе государства нужен не волшебный неубиваемый лидер, а группа толковых администраторов, вооруженных политической программой, за которую народ проголосовал на выборах. А культ личности -- не нужен.

Почему я упомянул Елену Костюченко? Потому что я гей, и мне нужен во главе государства человек из ЛГБТ-сообщества или наш союзник, который отменит гомофобные законы и легализует однополые семьи, усыновление/удочерение детей в такие семьи и упростит процедуру коррекции пола. Сейчас же при разговоре об ЛГБТ в России речь заходит об убийствах, доведении до суицида подростков, угнетении, травле и выдавливании из России наших соотечественников, что продолжается уже несколько лет, и что надо остановить. Навальному, с высоты его гетеросексуальности и материальной обеспеченности, плевать на наши проблемы. И, кстати, поэтому, в том числе, богатый правый гетеросексуал-националист Навальный и его образцовая "арийская" семья - явно не то, что может вызвать мою эмпатию и поддержку как "оппозиционный лидер". Я лучше на выборах за кандидата от "Коммунистов России" проголосую -- тоже, кстати, оппозиция. Я хочу, чтобы к власти в России пришли левые и союзники ЛГБТ-сообщества. Навальный - ни то, и ни другое, так с чего я буду его поддерживать?

Сторонники Навального, когда призывают поддержать его, говорят об эмпатии. На мой взгляд, речь идет, скорее, о стадном чувстве, которое совершенно сознательно вызывается им у своей аудитории с целью раздувания своих амбиций. Если кому и нужна поддержка, если кому и нужно сочувствие, то не тому, на кого направлены все глаза, а тем, кого никто не видит, и у кого поддержки нет вообще. Им нужна поддержка, окажите ее. А Навальному -- нужен хайп. Обойдётся.

Скорее всего, в ближайшие несколько дней Навального отправят из России куда подальше. Туда ему и дорога. Пожелаем ему долгой жизни, здоровья и новых успешных расследований! И давайте не будем поддаваться стадному чувству, поддерживая раздутые амбиции этого человека. Десятки уголовных дел, сотни избитых в полиции, тысячи арестованных и потерявших работу из-за ареста, многие и многие простые люди, наши соотечественники, разоренные штрафами и потерявшие время из-за навальновских амбиций -- слишком высокая цена для того, чтобы поддерживать Навального. Лучше заняться своими собственными делами, вот и весенний сев на носу, а у кого-то -- весенняя сессия.