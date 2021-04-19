Главный депутат самый богатый

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников за 2020 год задекларировал доход в 180,9 млн рублей, оставшись самым богатым депутатом столичного парламента.

Кроме того, согласно опубликованным сведениям, общая сумма декларированного годового дохода в 2020 году депутата Любови Никитиной составила почти 49,2 млн рублей. Депутат Андрей Медведев задекларировал почти 27,2 млн рублей. Депутат Роман Бабаян - более 24,1 млн рублей.

При этом наименьший годовой декларированный доход указан у депутатов Елены Янчук - 132,9 тыс. рублей, Екатерины Енгалычевой - 484,9 тыс. рублей и Дмитрия Локтева - 250,1 тыс. рублей.

Не странно ли – депутаты от партии власти самые богатые (да что говорить, годовой доход в 180 миллионов, то есть 2,5 миллиона долларов по курсу – это и есть самое настоящее богатство), а депутаты от оппозиции – самые бедные.

Честные наверно, что с позиции "Единой России" просто профнепригодность. Как это – находиться у колодца и не напиться?