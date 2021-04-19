Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Росатом" исключат из тендера на строительство АЭС в Чехии из-за шпионского скандала

Опубликовано 19.04.2021 в разделе комментариев 2

чехия росатом
"Росатом" исключат из тендера на строительство АЭС в Чехии из-за шпионского скандала

Российскую госкорпорацию "Росатом" официально исключат из числа кандидатов на строительство АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Об этом в интервью чешскому изданию Pravo заявил вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

"В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере", - цитирует Гавличека ТАСС.

По его словам, российская корпорация не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика. "Никто из приглашенных [Чехией к тендеру компаний] не будет задействовать субподрядчика от Росатома", - отметил Гавличек.

Напомним, на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» претендуют четыре компании: «Росатом», американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Начало строительства запланировано на 2029 год. Стоимость проекта оценивается примерно в шесть миллиардов евро.

17 апреля Прага объявила о высылке 18 дипломатов, которые, по мнению властей, являются сотрудниками российских спецслужб. Их обвинили в причастности ко взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека. Россия в ответ объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата.

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Умора написал 19.04.2021 11:31
Мишкин и Чапига опять "засветились!
Ответить
(без названия)
Ню написал 19.04.2021 11:30
Все потому что у Кремля нет нормальной внешней политики, а есть группа старых Пердунов КГБ-ФСБ, МИД, которые сидят на разгорающемся костре и подкладывают под себя ветки с криками :"Кругом враги!"
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Главтема: Время от времени государства делают гадости
Главтема: Время от времени государства делают гадо...
19.04.2021
Главный депутат самый богатый
Главный депутат самый богатый
19.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Миллиардер Дерипаска назвал бедными больше половины россиян и обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" (0)
"Росатом" исключат из тендера на строительство АЭС в Чехии из-за шпионского скандала (2)
Главтема: Время от времени государства делают гадости (0)
Главный депутат самый богатый (0)
Почему ЛГБТ не поддержит Навального (5)
Как делают мертвый город (0)
Пропал дом. На этот раз ресторан "Прага" пал жертвой реновации (1)
По следам кровавого дунганского погрома (0)
В Белоруссии раскрыли заговор адвоката и политолога (2)
Современный государственно-монополистический капитализм и оказался эффективнее прежнего (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему в России так много богатых? Парадокс деклараций чиновников.
Дарья Митина Дарья Митина: 19 апреля
Дарья Митина Дарья Митина: Интервью Саида Гафурова сибирскому порталу Тайга.инфо
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пакт нормальности: алгоритм выборов 2021 года уже очевиден
Михаил Делягин Михаил Делягин: Платежный баланс РФ: добро пожаловать в нормальность и отказ от импортозамещения!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss