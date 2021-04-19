"Росатом" исключат из тендера на строительство АЭС в Чехии из-за шпионского скандала

Российскую госкорпорацию "Росатом" официально исключат из числа кандидатов на строительство АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Об этом в интервью чешскому изданию Pravo заявил вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

"В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере", - цитирует Гавличека ТАСС.

По его словам, российская корпорация не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика. "Никто из приглашенных [Чехией к тендеру компаний] не будет задействовать субподрядчика от Росатома", - отметил Гавличек.

Напомним, на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» претендуют четыре компании: «Росатом», американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Начало строительства запланировано на 2029 год. Стоимость проекта оценивается примерно в шесть миллиардов евро.

17 апреля Прага объявила о высылке 18 дипломатов, которые, по мнению властей, являются сотрудниками российских спецслужб. Их обвинили в причастности ко взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека. Россия в ответ объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата.