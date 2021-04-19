Миллиардер Дерипаска назвал бедными больше половины россиян и обвинил Росстат в "жонглировании цифрами"

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Росстат за данные о количестве бедных в России. По его словам, доходы ниже прожиточного минимума имеют не 17,8 млн россиян, а около 80 млн, а официальная статистика "манипулирует" цифрами ради "бравых" отчетов о "победах" над бедностью.

"На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят", - написал он в своем Telegram-канале.