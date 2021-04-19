МВД призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях из-за коронавируса и "деструктивных элементов"

МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и предупредило об ответственности за эти действия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 19 апреля, через день после того, как сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали новые митинги.

"В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что правоохранительные органы будут расценивать любые агрессивные действия протестующих как угрозу общественной безопасности и немедленно их пресекать.

"Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности", - отметили в ведомстве.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией (организация внесена Минюстом в реестр иноагентов) объявил о новой акции протеста в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального 21 апреля. Соратники оппозиционера решили провести ее досрочно, не дожидаясь сбора 500 тыс. участников на сайте "Свободу Навальному".