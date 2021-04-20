Два фальстарта ФБК

В спорте два фальстарта ведут к дисквалификации. Фонд борьбы с коррупцией, который естественным образом признан иностранным агентом и вполне может быть причислен к экстремистским организациям (так как в нынешней России борьба с коррупцией, журналистская и правозащитная деятельность рассматриваются властью главными угрозами для своего безмятежного существования), после ареста Алексея Навального находится в полном смятении.

Вначале была маловразумительная и жалкая акция с фонариками, теперь на 21 апреля суетливо и бездумно объявлен несанкционированный митинг, который, как заявили организаторы, "может стать последним". Оставшись без лидера, ФБК демонстрирует крайний недостаток ресурсов и идей для продолжения политической борьбы.

Сразу оговорюсь, что положение Алексея Навального, томящегося в застенках владимирской колонии, не может не вызывать сострадания. Этот яркий оратор, ведущий самого популярного оппозиционного блога, автор скандальных разоблачительных сюжетов о сильных мира сего, прошлой осенью чудом выжил после загадочного отравления, проигнорированного всеми институтами государства. Его собственная версия покушения, подкреплённая публичными доказательствами на аудиторию в десятки миллионов зрителей, не была сколько-нибудь серьёзно опровергнута правоохранительными органами. Политик с подорванным здоровьем вернулся на родину, где по обвинениям, воспринятым в цивилизованном мире в качестве крайне сомнительных, был подвергнут преследованиям, аресту, суду, заключению. В колонии Навальный испытывает страшные физические муки, ведь его организм после почти смертельного отравления не восстановился, а условия тюремной медицины только усугубляют ситуацию.

Можно понять эмоциональное состояние друзей и соратников Навального. Да и просто милосердные люди, люди с развитым чувством эмпатии, гуманисты протестуют против насилия и жестокости в отношении больного человека. Однако, имея горячее сердце, разум нужно сохранять холодным. Все знают, что январские несанкционированные акции привели к многочисленным административным и уголовным делам. Зимние протесты оказались, по большому счёту, не слишком массовыми, и нет никаких оснований считать, что начавшаяся весна данный фактор кардинально изменит. А теперь ещё ближайшие сподвижники Навального (Волков, Милов и др.) бежали за границу. Что в таких условиях означает призыв выходить на центральные площади городов? Выйдет опять одна бесшабашная и отчаянная молодёжь, презирающая конформизм взрослых, ненавидящая несправедливость. Выйдет под дубинки и к автозакам, восхищённая героизмом кумира, намеренная показать своё моральное превосходство, только результат обещает быть близким к нулю, если вовсе не отрицательным - новой бессмысленной чередой судебных процессов с заранее известными вердиктами.

Здесь требуется сделать отступление, чтобы не злорадства ради, а ради истины оценить, почему выступления за Навального пока выглядят обречёнными. К сожалению, большая доля вины за это лежит на самом ФБК, который изначально создавал свою неофициальную партию вождистского типа, где все привыкли быть на вторых ролях и в отсутствие Навального оказались совершенно беспомощными. Блогерская популярность сыграла с ребятами злую шутку, ведь они всегда задирали носы, не желая ни с кем солидаризоваться. Постоянно заостряя внимание на роскоши, мотовстве, жадности, лицемерии высшего чиновничества и его обслуги, они упустили из вида тех, кого в своё время требовалось поддержать, с кем надо было бы искать варианты для совместных действий. Стремление к исключительности привело к тому, что в обществе, где прорва недовольных существующим порядком, их сторонники - разве что плохо организованные студенты, часто с кашей в голове.

Освобождения Навального, как и всех остальных политических заключённых, увы, не достичь полуистерическими выходками. Добавление очередных оттенков в описание авторитарной, жульнической власти, ведущей Россию в пропасть, больше не требуется. Суть режима сейчас для всех очевидна. В предвыборный год необходимо искать почву для объединения всех здоровых сил. Почему бы сторонникам Навального не выступить вместе с коммунистами, левыми движениями на разрешённых первомайских демонстрациях? Почему 9 мая не примкнуть к националистам и патриотам (есть ведь они настоящие, не только ряженые и холёные болтуны)? Почему не выйти на улицы с демократами и либералами 12 июня в День России? Есть возможность настойчиво добиваться санкционированных акций по образцу 80-тысячной толпы на праздновании по случаю присоединения Крыма: 4 июня - начало Брусиловского прорыва, 29 июня - день памяти о партизанах и подпольщиках; 3 июля - освобождение Минска от фашистских захватчиков; 10 июля - день победы в Полтавской баталии; 23 июля - день победы в Невской битве и т.д. Было бы желание, а повод найдётся. Общие дела помогут выкристаллизовываться общей программе. Заменить Путина на Шмутина - этого мало, коррупция и произвол вместе с Путиным не исчезнут, 30% лояльных нынешней власти граждан тоже никуда не денутся. Насколько удастся за весенне-летние месяцы продвинуться в объединении усилий против осточертевшей власти, создать действительный (не липовый "единороссовский") народный фронт, настолько возрастут шансы на освобождение Алексея Навального и прочих узников. Иного не дано.