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Московский листок

"Кремлевский миллиардер" заметил, что в России многовато бедных

Опубликовано 20.04.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
"Кремлевский миллиардер" заметил, что в России многовато бедных

По итогам 2020 года Росстат отчитался в уменьшении количества бедных россиян до 12,3% или 17,8 млн человек, что Олег Дерипаска из списка Forbes считает манипуляцией цифрами. Дерипаска, состояние которого изданием Forbes оценивается в 4,3 млрд долларов, считает бедными около 80 млн жителей России.  

- Мы теперь вынуждены читать отчеты о «победах» над бедностью. Обидно, что «победы» эти в основном на бумаге, - рассказывает Дерипаска в своем Telegram-канале. 

Согласно официальной статистике, за первые 9 месяцев 2020 года регистрировалось 19,6 млн бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Это 13,3% населения России. Но уже в конце прошлого года за последние три месяца количество бедных граждан в РФ резко упало до 13,5 млн человек или 9,2% населения.

***

Конечно, Дерипаска человек умный и информированный, и на манипуляции Росстата с числом бедных "повестись" не мог. Но что заставило его высказаться? В его положении "кремлевского кошелька" это не может быть случайным проговором.

Что он такого знает, что заставило его выступить с очевидной критикой режима, да еще в очень непростой момент?

В голову приходит только одно - ожидание скорой смены режима и нежелании оставаться в положении связанного с кремлевской политикой. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ездят в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 20.04.2021 01:12
Вероятнее всего, Дерипаска несколько дней в запое был и под действием алкоголя написал правду.
А может под действием наркотических таблеток ему показалось, что он неуязвим перед банд-группировкой Кривоногих-Кабаева.
Скорее всего сейчас, когда начался отходняк, Дерипаска локти кусает от досады.
Уголовник-Пригожка или слесарь-генерал Золотушка или картаво-гундосый чучмек Шуйгу такого "косяка" в любом состоянии не совершат.
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