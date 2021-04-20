"Кремлевский миллиардер" заметил, что в России многовато бедных

По итогам 2020 года Росстат отчитался в уменьшении количества бедных россиян до 12,3% или 17,8 млн человек, что Олег Дерипаска из списка Forbes считает манипуляцией цифрами. Дерипаска, состояние которого изданием Forbes оценивается в 4,3 млрд долларов, считает бедными около 80 млн жителей России.

- Мы теперь вынуждены читать отчеты о «победах» над бедностью. Обидно, что «победы» эти в основном на бумаге, - рассказывает Дерипаска в своем Telegram-канале.

Согласно официальной статистике, за первые 9 месяцев 2020 года регистрировалось 19,6 млн бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Это 13,3% населения России. Но уже в конце прошлого года за последние три месяца количество бедных граждан в РФ резко упало до 13,5 млн человек или 9,2% населения.

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Конечно, Дерипаска человек умный и информированный, и на манипуляции Росстата с числом бедных "повестись" не мог. Но что заставило его высказаться? В его положении "кремлевского кошелька" это не может быть случайным проговором.

Что он такого знает, что заставило его выступить с очевидной критикой режима, да еще в очень непростой момент?

В голову приходит только одно - ожидание скорой смены режима и нежелании оставаться в положении связанного с кремлевской политикой.

А.Б.