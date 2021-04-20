Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная остановка

Собянин в своем блоге решил похвалить себя за столичный транспорт: "За последние 10 лет городской общественный транспорт сильно изменился. Скорость движения автобусов повысилась в полтора-два раза за счет выделенных полос. Старые остановки заменили на современные павильоны с онлайн-табло и Wi-Fi, а из столичного метро исчезли турникеты", - пишет как бы столичный градоначальник.

Ну, насчет того, что в метро "исчезли турникеты" - это лишь о том, что не только сам Собянин, но и его спичрайтеры в подземку не спускаются.

Ну а насчет замены старых остановок - а хорошо ли, что их поменяли на странные конструкции из напряженного стекла?

Вы видели стекло остановочных конструкций, покрытое сеткой трещин? И это не вандалы, считает секретарь ЦК ОКП Денис Зоммер. Стекло очень прочное, и кулаком или даже ногой его не разобьешь. Это металлические конструкции, установленные остановок впопыхах столичной "реновации" всего и вся, дают осадку, деформируются и следом разрушается стекло.

Так что если вам на голову свалится крыша остановки или посечет лицо рассыпввшимся стеклом, по крайней мере не удивляйтесь.

И читайте блог Сергея Собянина, тем более, что его сообщения без всякого спроса приходят нам на почту...

А.Б.