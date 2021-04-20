Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная остановка

Опубликовано 20.04.2021 в разделе комментариев 0

собянин мэр зоммер

Собянин в своем блоге решил похвалить себя за столичный транспорт: "За последние 10 лет городской общественный транспорт сильно изменился. Скорость движения автобусов повысилась в полтора-два раза за счет выделенных полос. Старые остановки заменили на современные павильоны с онлайн-табло и Wi-Fi, а из столичного метро исчезли турникеты", - пишет как бы столичный градоначальник.

Ну, насчет того, что в метро "исчезли турникеты" - это лишь о том, что не только сам Собянин, но и его спичрайтеры в подземку не спускаются.

Ну а насчет замены старых остановок - а хорошо ли, что их поменяли на странные конструкции из напряженного стекла?

Вы видели стекло остановочных конструкций, покрытое сеткой трещин? И это не вандалы, считает секретарь ЦК ОКП Денис Зоммер. Стекло очень прочное, и кулаком или даже ногой его не разобьешь. Это металлические конструкции, установленные остановок впопыхах столичной "реновации" всего и вся, дают осадку, деформируются и следом разрушается стекло.

Так что если вам на голову свалится крыша остановки или посечет лицо рассыпввшимся стеклом, по крайней мере не удивляйтесь.

И читайте блог Сергея Собянина, тем более, что его сообщения без всякого спроса приходят нам на почту...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Главтема: Власти объявили об угрозе жизни Навального в колонии?
Главтема: Власти объявили об угрозе жизни Навально...
20.04.2021
Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная остановка
Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная о...
20.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Антиковидные выступления на Западе и в России (0)
Главтема: Власти объявили об угрозе жизни Навального в колонии? (0)
Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная остановка (0)
"Кремлевский миллиардер" заметил, что в России многовато бедных (1)
Два фальстарта ФБК (0)
МВД призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях из-за коронавируса и "деструктивных элементов" (5)
Миллиардер Дерипаска назвал бедными больше половины россиян и обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" (4)
"Росатом" исключат из тендера на строительство АЭС в Чехии из-за шпионского скандала (12)
Главтема: Время от времени государства делают гадости (0)
Главный депутат самый богатый (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ТрансКавказ-2020. Часть двенадцатая. Вниз - к Кардывачу!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Миллионные штрафы начинают убеждать американских IT-гигантов
Михаил Делягин Михаил Делягин: Администрация Байдена заявила о намерении масштабно учить политиков всего мира П
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок в ахуе
Михаил Делягин Михаил Делягин: Шарль Моррас и Германия.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss