Антиковидные выступления на Западе и в России

И на Западе, и в России «верхи» являются сторонниками «страшной эпидемии коронавируса». Поэтому любую антиковидную деятельность следует относить к инициативе снизу, направленной против «верхов». На Западе, особенно в Европе антиковидное движение уже приобрело массовый характер, во многих странах устраиваются антиковидные манифестации. В нашей стране 11 апреля прошел первый российский антиковидный флешмоб. Организаторы «Спаси себя сам» предложили участникам сжечь маску и выложить фото в соцсетях. Результаты можно посмотреть здесь: #провожаемпандемию.

Антиковидные выступления на Западе и причины происходящего

Начнем с констатации факта. И на Западе, и в России «верхи», при всех их отличиях, являются сторонниками «страшной эпидемии коронавируса». Поэтому любую антиковидную деятельность следует относить к инициативе снизу, направленной против «верхов».

При этом на Западе, особенно в Европе антиковидное движение уже приобрело массовый характер, во многих странах регулярно устраиваются антиковидные манифестации, которые очень демократично разгоняются дубинками, слезоточивым газом и водометами:

Европейский хаос: антиковидные меры в ЕС привели к новым протестам

15.03.2021

Антиковидные протесты охватили более 50 стран

22.03.2021

«Мы — против ковид-диктатуры!» — Европу захлестнули новые протесты

29.03.2021

Вирус не отступает: Европа бунтует из-за масштабных ограничений

11.04.2021

В Европе проходят протесты недовольных ограничениями

11.04.2021

Почему это происходит? В России, как известно, не все левые деятели относятся к «ковид-диссидентам», есть среди них и «ковид-паникеры» («прекрасное» слово «паникер», не правда ли?). Создается впечатление, что эти люди просто не понимают, почему на Западе возникло антиковидное движение и как к нему относиться.

В связи с этим рекомендую всем российским левым, особенно «паникерам», ознакомиться с заметкой Бориса Кагарлицкого, где объясняются причины происходящего на Западе:

Пандемия и локдаун сыграли примерно ту же роль, что и Первая мировая война

Выход из локдауна будет означать не только переход экономического кризиса в открытую форму, но и необходимость системных реформ, к которым нынешние неолиберальные элиты нигде в мире не готовы. По сути дела пандемия и локдаун сыграли примерно ту же роль, что и Первая мировая война, которую тоже начали, пытаясь найти выход из экономических противоречий и спастись от надвигающегося мирового кризиса, чреватого революционными потрясениями. Хотели таким способом сохранить старый порядок (не ожидая, конечно, что война окажется столь длительной и кровавой). В итоге получили целое столетие потрясений — войн, кризисов и революций.

На наше счастье, в XXI веке обошлось без массового смертоубийства. Миллионы людей не поставили под ружье, а всего лишь заперли по домам. Но меры, принимаемые для борьбы с ковидом, подозрительно напоминают «военный социализм», восторжествовавший в Европе 1914 года. А новая волна социальных выступлений уже поднимается.

Что происходит в России

Возможность использования российскими левыми антиковидной повестки была отмечена Дмитрием Костенко в историческом очерке, посвященном восстанию против принудительной вакцинации в Бразилии в 1904 г.:

"Восстание вакцины" или красное знамя Порт-Артура

А между тем в наши дни есть тема которая способна поднять массы на протест и при этом никакой Навальный его не перехватит.

Но, насколько я понимаю, российские левые организации на антиковидные настроения в обществе просто не стали обращать внимание. Тем не менее, нашлись люди, которые решили использовать эти настроения и организовать в нашей стране антиковидный флешмоб.

«Спаси себя сам» (Общенародный Союз Возрождения России).

Да, я знаю, что многие российские левые скептически относятся к этому движению, и даже сам разделяю это отношение. Но когда эти люди делают то, до чего не додумались (не созрели? не осмелились?) другие, то что можно сказать? Молодцы!

Первый в России антиковидный флешмоб

Агитация за антиковидный флешмоб, который прошел 11 апреля, организаторами в основном велась в соцсетях среди «своих». Вероятно, это основная причина, почему остальные российские оппозиционные силы об этом просто не знали. При этом на сайте организаторов была предложена для расклеивания агитационная листовка. И нашлись люди, которые стали расклеивать эти листовки.

Я обнаружил такую листовку на доске объявлений около собственного подъезда в Пензе. Только поэтому я узнал о данной акции и сайте организаторов, поскольку в соцсетях бываю весьма редко – очень занят, нет времени.

Идея мне понравилась, я присоединился к акции и сжег маску, которую мне приходилось надевать 2-3 раза в месяц на несколько минут при посещении организаций, где пока еще принято носить маски.

Из-за влажной погоды маска не хотела гореть, пришлось сунуть в нее лист бумаги. Но сгорела вся, кроме лямок.

Флешмоб носил явно выраженный антиправительственный характер. То, что его не заметили проправительственные СМИ – это нормально. Но его не заметили и левые оппозиционные интернет-сайты. Считаю это в принципе неправильным, почему, собственно, и решил написать данную заметку.

Это инициатива снизу, направленная против «верхов»

Давайте называть вещи своими именами. «Путинги» и иные подобные мероприятия, как всем понятно, это инициатива сверху. Но «навальнинги» и прочие действия Навального и Ко. тоже, по существу, инициатива сверху. Общеизвестно, что у этой компании есть несколько «кураторов», как в Кремле, так и за рубежом, дающих им «рекомендации», которые могут заметно отличаться друг от друга, а то и противоречить друг другу. Это дает Навальному и навальновцам (навальнистам? навальнятам?) определенную возможность выбора «рекомендаций». Но в любом случае действия этой компании следуют тем или иным «рекомендациям», почему я отношу их к инициативе сверху, просто «верх» в этом случае другой, чем у «путингов».

Хотел бы повторить мысль, высказанную в начале этой статьи.

Ни в России, ни за рубежом нет «верхов», которые выступали бы с антиковидными инициативами или действиями. Поэтому любую антиковидную деятельность, как в нашей стране, так и за рубежом, следует относить к инициативе снизу, направленной против «верхов». И ее надо поддерживать.

И я полностью согласен с Дмитрием Костенко – Навальный и Ко. с антиковидными предложениями не выступали и, полагаю, выступать не будут.

Предложения

Не предлагаю организовывать что-то подобное этому антиковидному флешмобу.

Во-первых, организаторы решили повторить его 18 апреля, возможно, повторят и позже.

Во-вторых, эпидемия в России медленно, но верно идет на спад, и должна завершиться к выборам в сентябре, скорее всего, даже раньше.

В-третьих, ограничения в России носят минимальный и зачастую фиктивный характер.

В-четвертых, подавляющее большинство населения нашей страны уже положили, забили и чихали на эту эпидемию.

Коронавирусная инфекция – это обычное жесткое ОРВИ, которое в меньшинстве случаев (ориентировочно до 15-20%) приводит к пневмонии, смертность от коронавирусной пневмонии не очень высокая – в России и мире в настоящее время около 2,2% от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией. При этом больше половины населения России уже имеет иммунитет, поскольку на 1 больного приходится 15-20 бессимптомных вирусоносителей, которые тоже приобретают иммунитет. И если учитывать этих бессимптомных вирусоносителей, то относительная смертность от общего числа зараженных падает до 0,11-0,15%, что соответствует уровню обычного гриппа. Об этом см. мои статьи:

Коронавирус – заболевшие, зараженные и два вида относительной смертности

Коронавирус – 2,5% относительной смертности в мире или 0,125% по другому варианту

И подобные по размерам и относительной смертности эпидемии пневмоний (иного происхождения) в прошлом уже были, просто тогда никто не поднимал такой истерики и паники.

На основании всего вышеизложенного я просто призываю всех товарищей, российских левых, по-нормальному, наплевав на все ковиды, провести наши праздники, которые будут в ближайшие дни – 22 апреля, 1 мая и 9 мая.

А желающие также могут присоединиться к флешмобу 18 апреля.

Вместо заключения

Эту картинку мне прислала знакомая, которая сейчас проживает в США, за что выражаю ей искреннюю благодарность.