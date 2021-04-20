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Московский листок

Путин стал повторять Брежнева

Опубликовано 20.04.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Путин стал повторять Брежнева

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо эффективно использовать каждый рубль для развития экономики, пишет РИА «Новости»: «Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства», — сказал Путин на совещании по подготовке послания Федеральному собранию.

***

После примерно 18 лет на троне он стал разительно напоминать Леонида Ильича Брежнева. Тот говорил "экономика должна быть экономной". Путин про эффективное использование "каждого рубля".

Ага. Особенно в Геленджике.

Впрочем, при Леониде Ильиче в стране каждый год открывался новый зазод, каждые 5 лет строился новый город.

При Владимире Владимировиче как правило закрывают...

Ну и еще "закрывают" тех, кто напоминает о неудобных вещах: бриллиантах красавиц из московского правительства, домах и виллах, домиках для уточек...

А вот послание Федеральному собранию так и не стало аналогом отчетного доклада генерального секретаря на съезде партии. Доклад генсека хоть как-то пытались воплотить в жизнь, откуда города и заводы. А речь президента никто даже и не думает соотносить с реальностью. Как пасхальную проповедь - ну кто у нас соблюдает "не укради, не убий, не прелюбодействуй"... Особенно последнее.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ездят в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 20.04.2021 02:13
Явно что Кривоногих-Кабаеву кто-то из его банд-группировки посоветовал почаще появляться в дуроскопе для помощи в оболванивании российского конгломерата, но эти все его высказывания идут ему только во вред, особенно когда он между своих "перлов" начинает похихикивать своим мерзким тоненьким смешочком.
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