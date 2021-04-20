Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума отменит предвыборный "день тишины"

Опубликовано 20.04.2021 в разделе комментариев 0

выборы госдума день тишины
Госдума отменит предвыборный "день тишины"

Профильный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправку, отменяющую "день тишины" в случае многодневного голосования. Ранее агитация за кандидатов на выборах прекращалась за сутки до голосования.

Согласно новой норме, если выборы проводятся в течение нескольких дней, то агитация может продолжаться вплоть до самого дня голосования, но должна прекратиться с его началом и не может осуществляться вплоть до его завершения. На однодневных выборах запрет сохранится.

Комитет также поддержал поправку, запрещающую снятие с выборов кандидатов, допустивших "очевидные" ошибки при подаче документов о регистрации в избирком.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за незаконную агитацию на выборах увеличиваются. Также в третьем чтении были приняты поправки, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации, нарушающей закон.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Главтема: Власти объявили об угрозе жизни Навального в колонии?
Главтема: Власти объявили об угрозе жизни Навально...
20.04.2021
Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная остановка
Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная о...
20.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума отменит предвыборный "день тишины" (0)
Путин стал повторять Брежнева (9)
Антиковидные выступления на Западе и в России (6)
Главтема: Власти объявили об угрозе жизни Навального в колонии? (1)
Не ждите, пока вам на голову свалится автобусная остановка (2)
"Кремлевский миллиардер" заметил, что в России многовато бедных (7)
Два фальстарта ФБК (6)
МВД призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях из-за коронавируса и "деструктивных элементов" (7)
Миллиардер Дерипаска назвал бедными больше половины россиян и обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" (4)
"Росатом" исключат из тендера на строительство АЭС в Чехии из-за шпионского скандала (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Единственная причина истерики Чехии против России
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок рекомендует
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ТрансКавказ-2020. Часть двенадцатая. Вниз - к Кардывачу!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Миллионные штрафы начинают убеждать американских IT-гигантов
Михаил Делягин Михаил Делягин: Администрация Байдена заявила о намерении масштабно учить политиков всего мира П
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss