Госдума отменит предвыборный "день тишины"

Профильный комитет Госдумы в понедельник одобрил поправку, отменяющую "день тишины" в случае многодневного голосования. Ранее агитация за кандидатов на выборах прекращалась за сутки до голосования.

Согласно новой норме, если выборы проводятся в течение нескольких дней, то агитация может продолжаться вплоть до самого дня голосования, но должна прекратиться с его началом и не может осуществляться вплоть до его завершения. На однодневных выборах запрет сохранится.

Комитет также поддержал поправку, запрещающую снятие с выборов кандидатов, допустивших "очевидные" ошибки при подаче документов о регистрации в избирком.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за незаконную агитацию на выборах увеличиваются. Также в третьем чтении были приняты поправки, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации, нарушающей закон.