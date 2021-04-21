Про равные условия перед законом

Своё детство я проводил в сибирском селе с красивым названием Знаменка. Это на юге Красноярского края, рядом с Енисеем. Места красивые, воздух чистый, вода прозрачная (воду пили прямо из реки), рядом лес, тайга и очень много ягод.

Игра в войну, в русских с немцами, была в то время любимым занятием детворы. Играть надо было по заранее обусловленным правилам. И никто не хотел быть немцем, но приходилось. Побеждали зачастую русские, поскольку немцами заставляли быть более слабых. Но не всегда.

Бывало, «слабые» упирались и брали верх если не уменьем, так числом.

В деревне много было фронтовиков, которые, по нынешним меркам, были совсем молодыми. И они зачастую с интересом наблюдали за нашими играми. Вероятно, им было забавно со стороны смотреть, как мы «воевали» и спорили – кто вышел победителем, а кто проигравшая сторона.

Помню, как один раз вмешался в наш «бой» бывший командир разведроты капитан Селиванов. «Нельзя «воевать» не по правилам и обижать слабых», – говорил он. «Но они же «немцы», – оправдывались мы. «Ну и что, что «немцы», условия должны быть одинаковы для всех, даже для «немцев», – наставлял нас молодой фронтовик-разведчик.

Эти слова – «про равные условия» для всех, – мне запомнились на всю жизнь. И ещё я не помню, чтобы кто-то из ветеранов, вспоминая войну, ругал немцев. Они понимали, войну развязал не немецкий народ, а бездарные политики. Которые ради наживы и удовлетворения собственных амбиций готовы на всё. Зачастую толкая народ в пропасть.

Сегодня на дворе год две тысячи двадцать первый. Фашисты, давно побеждены. А возможно и нет. А война, вернее, игра, осталась. Не можем мы не воевать. Но это другая война – война без правил. Нет, правила, конечно, есть. Они подробно изложены в многочисленных нормативных актах и Конституции.

Но сторона, которая играет за власть, предпочитает их не соблюдать. Как пытались не соблюдать когда-то мы, играя в русских и немцев. Но тогда у нас были хорошие судьи – ветераны разведрот, которые добивались соблюдения наших договорённостей.

Сегодня, увы, состав суда иной. Да и война совсем другая, без линии фронта. Вернее, линия осталась, но она повсюду. Куда ни сунься, хоть в бизнес, хоть на выборы – кругом красные флажки.

И ты, как загнанный волк, даже не догадываешься, с какой стороны ожидать удар от «правового» государства.