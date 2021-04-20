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Московский листок

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию за Навального

Опубликовано 20.04.2021 в разделе комментариев 2

навальный фбк мерия москвы
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию за Навального

Московские власти отказались согласовывать митинг, планирующийся в столице 21 апреля сторонниками Алексея Навального. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, такое решение связано с запретом на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии COVID-19.

Как отметили в ведомстве, меры по поэтапному снятию карантинных ограничений, введенные столичными властями, не отменяют запрет на публичные массовые мероприятия, введенный указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года.

"В связи с изложенным проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что при подаче уведомления о проведении митинга 21 апреля были допущены нарушения требований, установленных федеральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Кроме того, по данным ведомства, люди, которые в уведомлении указаны как организатор в акции и лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции по организации и проведению мероприятия, сейчас находятся за пределами России.

20 апреля команда Навального сообщила, что подала уведомление о проведении митинга в Москве и других городах. "Мы уведомили мэрию Москвы и администрации других городов о том, что проводим завтра митинги. Теперь их дело обеспечить безопасность", - говорится в сообщении. Под уведомлением стоят подписи главы региональных штабов Навального Леонида Волкова и директора Фонда по борьбе с коррупцией* Ивана Жданова.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Митинг по интернету.
Такое и ежу понятно. написал 20.04.2021 17:54
"Мы уведомили мэрию Москвы и администрации других городов о том,что проводим завтра митинги.Теперь их дело обеспечить безопасность."-------------Круто.Не хотим провести,а проводим.И обеспечьте безопасность,кровь из носу.Это как же?Снабдить всех медицинскими масками? Следить за дистанцией? А если будут беспорядки,кто будет отвечать? Пушкин? Отцы-командиры находятся за границей.А командир где должен находиться? Не за границей,а впереди,на лихом коне.Такое впечатление,что эти так называемые организаторы-безответственные случайные люди. Так может и митинг провести по интернету?
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Кому он выгоден ясно как ясен взгляд младенца
Пуп написал 20.04.2021 17:48
Поэтому-то и выгоден власти этот СOVID-19, с чего можно быть уверенным и сделать вывод, что она его никогда не поборет!
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