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Московский листок

Неужели требуется 7 лет, чтобы разобраться, кто к тебе в страну въезжал, с кем встречался и имел ли при себе спички и бикфордов шнур?

Опубликовано 21.04.2021 автором Кондауров Алексей в разделе комментариев 0

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Неужели требуется 7 лет, чтобы разобраться, кто к тебе в страну въезжал, с кем встречался и имел ли при себе спички и бикфордов шнур?

Видно, совсем я интеллектуально обессилел, будучи не в состоянии членораздельно ответить на простые вопросы, связанные с взорванными в Чехии в 2014 году двумя складами с оружием.

Вопросы первого ряда: если это дело рук ГРУ, то нахера они это всё затевали?

Чтобы что?

Какие жизненно важные задачи для России они решали в 2014 году, подпалив фитиль в Чехии и устроив фейерверк с человеческими жертвами?

Не дали получить Украине партию оружия?

Допустим, не дали.

И что?

У Украины кончились боеприпасы и она подписала пакт о "безоговорочной капитуляции", признала Крым российским, а Донбассу, внеся поправки в собственную Конституцию, предоставила особый статус?

Нет, ничего такого не случилось в течение семи последующих лет: боеприпасы не кончились, а оружие туда стали возить вполне прозрачные США, а не мутный поставщик из Болгарии.

И с какой тогда благой целью нужно было устраивать весь этот "парад-алле"?

Моего IQ катастрофически не хватает, чтобы понять "рацио", если это действительно ГРУ, но вполне достаточно, чтобы узреть нелепость задуманного и осуществленного.

Поскольку "рацио" узреть не удается, то начинаешь с некоторым недоверием относиться к чешским компетентным органам, подозревая их в том, что, наслушавшись историй про загадочные приключения Петрова и Баширова в Великобритании, они решили подыграть своим более могущественным союзникам и выдать местное разгильдяйство за российскую диверсию.

Но недоверие к чешским компетентным людям порядком слабеет, когда читаешь, что аж 7 грушников посетили с неофициальными визитами Чехию накануне злополучных взрывов, а Петров с Башировым чуть ли не заночевали в соседнем со складами селе - после чего и рвануло.

Спрашивается, а нахера их семь специальных российских человек во главе со специальным генералом припёрлось в маленькую дружелюбную вотчину господина Милоша Земана - он, чай, - не Дубчик, а на дворе был 2014, а не 1968.

Нет, не хватает моего интеллекта.

Как, впрочем, и на то, чтобы понять, неужели требуется 7 лет, чтобы разобраться, кто к тебе в страну въезжал, где передвигался, с кем встречался и имел ли при себе спички и бикфордов шнур?

А может у натовских ребят недавно источник в рядах ГРУ появился, который помог прояснить ситуацию, или тамошние хакеры расстарались?

Где собака-то порылась, как говаривал наш бывший Генеральный?

Стар я стал для таких головоломок.



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