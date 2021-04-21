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Московский листок

Проблемы начинаются для русских, возвращающихся в Россию

Опубликовано 21.04.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

мигранты русские
Проблемы начинаются для русских, возвращающихся в Россию

Когда я читаю призывы выгнать всех мигрантов, я убеждаюсь вновь и вновь – самые продвинутые и патриотично по отношению к русским настроенные, не понимают, что первыми жертвами их антимигрантского рвения станут именно русские.

Русские из Казахстана, из Украины, из Таджикистана и даже из Прибалтики.

Потому что для росийского миграционного закона абсолютно нет разницы – переехал ли человек, спасаясь от нациков из Житомира, из Казахстана, где у русских детей нет перспективы, или это водитель Самарканда или из Душанбе.

Ну нет в заявлении графы «национальность».

Известное послабление для «носителей русского языка», (таким определением стыдливо прикрыли изъятую графу), касается только тех, кто может доказать происхождение своих родителей или дедов из России.

А если ты – потомок тех, кто создавал русские заставы в Средней Азии, строил судостроительные заводы в Николаеве, или проживал на Слобожанщине – то ты и не носитель вообще.

Просто русский, а не носитель русского, и преимуществ никаких не имеешь.

И как бы не возмущались противники гастарбайтеров, российское законодательство построено так, что работать в России мигрантам, не претендующим на переселение, очень легко и просто.

Да, недешево, и зачастую, невыгодно. Но очень просто – плати патент, и никаких проблем.

А проблемы начинаются для тех, кто хочет переселиться в Россию, именно для русских, возвращающихся в Россию.

До сих пор безумно трудно пройти путь от РВП до паспорта.

С каждым годом сокращается число участников программы переселения соотечественников.

В прошлом году таких на учет поставили всего 61.9 тысяч человек, но даже в доковидный 2018 год таких было чуть больше 100 тысяч.

А это почти вдвое меньше, чем в 2015.

На фоне демографической убыли и эмиграции из России – ничтожно мало.

Главная причина – программа переселения соотечественников предназначена для молодых и здоровых рабочих, потому что для переселения нужно найти регион, где нужна твоя специальность, и где у тебя есть хоть какая-то возможность найти место для регистрации по месту проживания.

А нужно, чтобы было наоборот.

Если ты русский (или любой другой, но с русской ментальностью и культурой), то тебе должны раскрывать широко двери – приезжай, обживайся, пусть твои дети растут в родном доме и учатся на родном языке.

Ну, а если ты едешь просто на заработки – тут уже нужно соотносить интересы экономики и общества с твоими интересами.

А так пока ожидаю наплыва граждан сопредельных стран с русскими, украинскими или белорусскими фамилиями, которым угрожает депортация за то, что они не смогли подтвердить достаточность официального дохода, продлить миграционный учет из-за болезни хозяйки или по любой другой причине.

И именно русские будут составлять большинство в списках на выдворение, потому что у других есть диаспоры, помогающие в регистрации, со справкой о доходах, с подтверждением места работы.

А у русских в России нет диаспоры.



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