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Московский листок

Граждане России являются откровенно крепостными

Опубликовано 21.04.2021 автором Вадим Горшенин в разделе комментариев 0

жкх ростелеком
Граждане России являются откровенно крепостными

Ростелеком, конечно, структура гениальная. Инна Новикова рассказала вчера про то, как собираются со всех нас деньги за подключенные радиоточки, но там все легко - отключить можно через МФЦ, зря не сделали этого раньше.

Телефон тоже отключить можно легко.

А вот коллективную антенну, за которую мы платим с двух квартир, это - уже большое дело. Позвонил - спросил.

Для того, чтобы отключить антенну надо:

- прийти в центральный офис Ростелекома;

- принести справку, что задолженности нет;

- принести документы, подтверждающие право собственности на жилье.

Отстоять длинную очередь.

На сайте Ростелекома есть раздел по отключению услуг, но, оказывается, это касается только тех договоров, которые вы заключали лично, к антеннам это отношения не имеет.

По ним все граждане России являются откровенно крепостными. Александр II, подписавший указ об отмене крепостного права, будь жив, долго чесал бы затылок, как такое могло случиться не при кровавом царском режиме, не при тоталитарном СССР, а в свободной демократической - по Конституции - стране.

Да, стоит отметить еще одну важную деталь: эти антенны, за которые мы платим, - аналоговые, переход с которых был завершен, кажется, еще при премьере Медведеве. Т.е., Ростелеком дерёт с нас официально деньги за несуществующую услугу.

Чем не еще один скрытый дополнительный налог, который никак даже не закреплен в российском законодательстве?



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