Сегодня президент в 21-й раз "пошлет" парламент

21 апреля Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Прямой эфир послания президента к Федеральному собранию вы сможете посмотреть примерно в 12:00 по московскому времени. Продолжительность выступления примерно 1 час.

Предполагается, что Путин озвечит некоторые наболевшие вопросы: признание республик Донбасса, отмена карантина, индексация зарплат и пенсий. Но сроду такого не бывало, чтоб Путин делал то, чего от него все ждут.

Не бывало, и чтоб после послания что-нибудь сразу делалось. А вот чтоб сразу не-делалось - сколько угодно примеров.

Вспомним хоть 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Или обещание не поднимать пенсионный возраст.

Но столь же нереален и протест парламентариев против откровенного пустого времяпрепровождения.

А.Б.