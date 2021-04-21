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Московский листок

Сегодня президент в 21-й раз "пошлет" парламент

Опубликовано 21.04.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Сегодня президент в 21-й раз "пошлет" парламент

21 апреля Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Прямой эфир послания президента к Федеральному собранию вы сможете посмотреть примерно в 12:00 по московскому времени. Продолжительность выступления примерно 1 час.

Предполагается, что Путин озвечит некоторые наболевшие вопросы: признание республик Донбасса, отмена карантина, индексация зарплат и пенсий. Но сроду такого не бывало, чтоб Путин делал то, чего от него все ждут.

Не бывало, и чтоб после послания что-нибудь сразу делалось. А вот чтоб сразу не-делалось - сколько угодно примеров.

Вспомним хоть 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Или обещание не поднимать пенсионный возраст.

Но столь же нереален и протест парламентариев против откровенного пустого времяпрепровождения.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 21.04.2021 00:23
Зачем вообще обращать внимание на эту ерунду. Это же просто ритуал, пустышка. Не несущая никакого смысла. Ну брякнет что-то там в очередной раз.
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