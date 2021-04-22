Новость о сборе валежника создала благоприятный фон для президентского послания

Центральные издания и каналы живут предвкушением, как они называют, "главного политического события года" - ежегодного послания президента Федеральному собранию. А независимая газета левого толка "Советская Россия" регулярно освещает мозаику не столь важных, но всё же заметных происшествий на просторах великой державы, прибегая к известному приёму народных новостей. Мне показалось любопытным сделать обзор тем, волновавших граждан страны на неделе, предшествовавшей очередной эпохальной речи главы государства.

Было сообщение о национальном проекте "Здравоохранение". Или, может быть, "Дороги", "Сельское хозяйство", если такие проекты есть - я не очень силён в знании прорывных направлений отечественного развития. Врачи скорой помощи в Марий Эл спешили к пациентке на конных санях. Добраться до деревни Паймыр на машине они не смогли из-за бездорожья. Оставив автомобиль в соседнем селе, врачи наняли конную повозку. В итоге медики прибыли на вызов, когда женщина уже умерла. "Советская Россия" делает вывод: "Оптимизация медицины в самом ярком своем проявлении", но, придерживаясь генеральной линии на позитив, добавлю, что где-то у нас разводят лошадей!

Конечно, была затронута тема заботы о ветеранах. Заксобрание Петербурга большинством голосов "Единой России" отказалось рассмотреть законопроект, внесенный депутатами КПРФ, о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Коммунисты хотели сделать старикам подарок ко Дню Победы. Но, видимо, они забыли, что единороссы на федеральном уровне уже порадовали ветеранов, введя повышенные штрафы за оскорбления в их адрес. Радуйтесь, ветераны! Голосуйте за "Единую Россию"!

Заинтересовало газету исследование "Проекта", выяснившего, что руководство 92% российских вузов так или иначе связано с властью, причём, половина – с партией «Единая Россия». А что вы хотите? Национальный проект "Наука"! Буквально вчера во время Общего собрания Российской академии наук главный учёный секретарь Н.Долгушкин привёл поразительные факты, что наши учёные развили поистине гиперзвуковые скорости. Число ежегодно уезжающих за границу учёных выросло с 12 тыс. в 2012г. до 70 тыс. в 2020г. Количество исследователей, которое за 3 года в РФ хотели нарастить на 30 тысяч, ровным счётом настолько же уменьшилось. Как властям удаётся всегда и во всём достигать одинакового результата, остаётся только изумляться.

Проект "Экология". Очередных разливов нефти, слава богу, на неделе не случилось. Только в Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения Байкала отходами местного целлюлозно-бумажного комбината. Но это стандартная ситуация, давно переставшая тревожить россиян. Всё-таки доходы большинства населения таковы, что не позволяют выбираться дальше райцентра. Категории же любителей отдыха в Турции, где зависли туры на 32 млрд, вряд ли придёт в голову испытывать себя в условиях родного сервиса на Байкале. Так что тут всё спокойно, мусор вывозят вовремя - природа, можно сказать, чистая.

Короткой строкой новости от читателей газеты. В Сергиевом Посаде, на проспекте Красной Армии, рухнул пешеходный мост. Администрация Забайкальского края объявила, что 76% автомобильных дорог региона можно считать «убитыми». Здесь же со второго этажа сорвался лифт в городской больнице. В Туве из почти 3,5 тыс. сирот, имеющих право на жилье, квартиры получили семь человек. В детском инфекционном отделении Новоуренгойской ЦГБ нет мест, дети ждут врача часами. Ученица лицея в алтайском Рубцовске умерла после разговора с завучем. 46% молодых людей до 24 лет ничего не слышали о Нюрнбергском процессе.

Есть вести о конституционных правах и свободах граждан. В Иркутске активистка движения «Россия – свободная страна» провела одиночный пикет по поводу итогов 20-летнего президентства Путина. Пикет контролировали шесть сотрудников полиции и Росгвардии.

Приходят сообщения и о возросшем уровне жизни. В воронежском жилом комплексе «Северная корона» работница местного магазина хотела выбросить просрочку в контейнер, но дорогу ей преградили дежурившие там люди - граждане накинулись на тележку. "Советская Россия" констатирует, что нищие пенсионеры устраивают настоящие битвы у супермаркетов за просроченные продукты по всей стране. Так что повсеместные "Пятёрочки" и "Магниты" помогают решать социальные вопросы нашему государству.

Вот такова действительность в сводках народной газеты накануне послания президента депутатам и сенаторам. Однако полная неправда, что ничего положительного в России не происходит. "Советская Россия" сама в этом признаётся, публикуя новое прорывное решение, родившееся в среде народных избранников. В Госдуме предложили разрешить населению собирать валежник пилами. Раньше люди могли упавшие деревья только руками ломать. Теперь же с помощью топоров и пил гражданам нефтегазовой державы будет легче заготавливать дрова. Такая мажорная нота, безусловно, создаёт благоприятный фон для выступления Владимира Владимировича об успешности прошедших двадцати лет его правления.