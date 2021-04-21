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Московский листок

Свобода журналистики в России оказалась на уровне Гондураса

Опубликовано 21.04.2021 в разделе комментариев 0

сми журналистика свобода прессы репортёры без границ
Свобода журналистики в России оказалась на уровне Гондураса

Россия опустилась на одну строчку в ежегодном Индексе свободы прессы, составленном "Репортёрами без границ". Теперь наша страна находится на 150 место из 180, между Демократической Республикой Конго и Гондурасом. Вместе с ней в "красной" зоне расположились: Индия, Турция, Бразилия и Мексика. Список замыкают: Эритрея, Северная Корея, Туркменистан и Китай. Лидером пятый год подряд остаётся Норвегия. На втором месте, как и в прошлом году, - Финляндия. Швеция подвинула Данию на третьем месте.

Как отмечают авторы рейтинга, главная причина падения России заключается в "репрессивном аппарате", который используют для "ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального". Также эксперты указывают на ряд принятых в стране законов, которые ограничивают свободу прессы и усиливают контроль за пользователями в Интернете.

Белоруссия, в которой в 2020 году «наблюдались беспрецедентные по масштабам репрессии против журналистов», скатилась до 158-го места. Украина расположилась на 97-й строчке — на одну позицию ниже, чем годом ранее.

По оценкам организации, журналистика полностью или частично заблокирована в 73% из 180 стран, проанализированных для рейтинга. Сейчас лишь 12 стран находятся в «белой зоне», то есть те, где дела с журналистикой обстоят оптимально или удовлетворительно.

 



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