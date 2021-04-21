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Московский листок

РАН: число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с 2012 года

Опубликовано 21.04.2021 в разделе комментариев 0

ран наука в россии
РАН: число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с 2012 года

Количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России, с 2012 года увеличилось в пять раз. Об этом заявил главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин во время Общего собрания академии.

"Не последнюю роль в сокращении численности исследователей играет не уменьшающийся отток ученых и высококвалифицированных специалистов за рубеж. Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до почти 70 тыс. человек в настоящее время", - цитирует ТАСС Долгушкина.

По его словам, только за последние три года число ученых в стране сократилось на 30 тысяч. Он отметил, что Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых. В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых, но с тех пор их количество сократилось на 65% - с 992 тыс. до 348 тысяч. "То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия", – пояснил главный ученый секретарь академии.

 



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