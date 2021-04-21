Либеральная политика совершенствуется

Представители либеральной политики, особенно те, кто занимает государственные должности, вообще не обращают внимание на кризисные явления в стране и тем более на обнищание населения. Большинство государственных должностей занимают чиновники партии власти, которая придерживается либеральных взглядов.

Например, в Новосибирске арестовали журналиста Н.Сальникова и бывшего кандидата в мэры бизнесмена С.Проничева по подозрению в мошенничестве. Не обошла стороной либеральная коррупция и журналистов. Если ты проповедуешь другую политику, то при малейшем нарушении будешь задержан. Вот и политолог С.Марков: "Во власти есть предатели и полупредатели, которые готовы сдать президента и ждут подходящего момента". Почему же он не объяснил, что значит полупредатели? По моему насчёт предателей половинчатого не бывает. "В стране провалена молодёжная политика. Эти чиновники должны быть уволены". А в каких министерствах не провалена экономическая политика? Их тоже надо уволить? Президент, чиновники, журналисты говорили о росте экономики в сельском хозяйстве. На днях министр Д.Патрушев отчитывался президенту о положении в АПК и оказалось, что только по зерну выполнили план, а по всем остальным показателям полный провал и картофель посадочный должны покупать. Если всех уволить, то кто же будет занимать министерские кресла? Оказывается сторожа. А кто в России стоит за положением в стране? Президент. Вот мы и подошли к главному. Это он не справился с подбором кадров и его надо увольнять, но для политолога С. Маркова это неприемлемо. Но ведь надо смотреть в корень проблем.

И вот смотрю выступление депутата Мосгордумы Е.Ступина. Разнёс правосудие и произвол чиновников да так, что стало боязно за его жизнь. Давно таких выступлений не было. Его пытались прервать, но мужик не простой не дал себя унизить. Побольше бы таких.

В иностранных банках находится 500 миллиардов долларов вывезенные из России приближёнными Кремля. По другим данным 900 миллиардов. А вдруг заморозят, идёт такой разговор в тех странах, где работают наши миллиарды. Хотя народу от этого ни холодно, ни жарко. Мы ими никогда не будем пользоваться, просто олигархи снова навалятся на нищий народ и будут грабить с большим рвением.

Интересный монолог прочитал Дмитрия Запольского. "Путин слабая фигура, он окружает себя второстепенными людьми, которые понятны ему по кругозору, менталитету, культуре, они сформировались в окружении спортсменов, оперов. Эти типажи и составляют его круг доверия. Ему комфортно в этой среде, он ощущает себя своим среди своих. Но это не имеет отношения к власти. Но тамбовская братва не управляла Путиным. Настоящие хозяева Путина и всех Ротенбергов это был Чубаис, Нечаев, Фридман, Абрамович, - все те кто в 90 - х выдвигал лозунг "Обеспечить защиту новой России от коммунистов. Путин не диктатор, не узурпатор, не глава мафии, не крёстный отец. Он по - прежнему один из команды Чубаиса. Из тех кто захватил власть в России в начале 90 - х годов и удерживает её до сих пор. Как самое очевидное доказательство этого можно привести тот факт, что Чубаис, Греф, Кудрин, Медведев, Мутко - все при деле, все сыты и счастливы". Если пораскинуть мозгами, то он прав. Просто мы мало думаем о наших чиновниках и не делаем выводов. А ведь все эти и сотня других живут в шоколаде и именно они грабят страну и народ, вывозя миллиарды из страны. Д.Запольский пишет, что в определённый момент с ними был и Евгений Примаков. Эта новость не укладывается в голове. Почему тогда Ельцин убрал его из правительства? Возможно за то, что он заявил о посадке 78 тысяч чиновников. Очевидно Примаков чувствовал, что коррупция охватила все регионы России и началась сверху.

Посмотрел вечером передачу "Москва, Кремль, Путин". Впарить народу, якобы благие дела президента, наше СМИ за советами к Патриарху не пойдёт. Прикормленные журналисты народными деньгами кому хочешь поправят мозги. Целый час П.Зарубин выдавал такие сюжеты, что возможно сам президент в душе удивлялся. Встречался с небольшой группой народа и все без масок. Очевидно сидели две недели на карантине. О чём то шептался с В.Терешковой, отправив толпу подальше, чтобы не слышали разговор. А меня заинтересовала такая секретность. Может её благодарил, за то, что обнуление принято? Или предлагал должность помощника, хотя возраст не позволяет идти на государственную службу. И ведь всё это снималось на камеру и наверное не одну. В.Соловьёв и журналист П.Зарубин показывают жизнь президента за прошедшую неделю и не только. Вспоминают его лучшие выступления в молодости, когда щёчки были ещё впалые. Ни одного ошибочного мнения и действий. Путин герой страны. За час ни разу не вспомнили о народе за исключением рассказа о Координационном центре. Он позволит выплачивать денежные пособия без хождения по мукам граждан страны. Зайдя в центр президент уселся в кресло руководителя и просто цвёл, рассказывая о возможностях этого учреждения. Информация со всей страны будет стекаться в этот центр и без проволочек решаться. Свежо предание, но верится с трудом. У нас было уже одно окно, которое оказалось не окном а дырой в которой ничего не видно. Как ходил народ по кабинетам так и ходит. А воровство продолжается.

Зам директора ФСБ С.Королёв замешан в похищениях людей и заказных убийствах. Ранее был связан с главой ОПГ О.Маковозом. Уж если криминал одолел ФСБ то дальше так жить нельзя. Президент опирался именно на эту службу, но она ничем не отличается от остальных силовых структур.

В России чиновники имея неограниченное количество денежных средств и при этом не могут ими распорядиться на благо государства и народа, кушают так много, что мозги заплывают жиром и они уже не могут реально мыслить. По уровню мышления походят на детей младших классов. Всё их мышление занимает проблема денег и ничего более. Руководство журнала Forbes представил 6 новых миллиардеров в 2021 году. На сегодня в России таких 123 человека. Народ нищает и в это же время появляются новые миллиардеры. Что происходит в стране? А то о чём я пишу всегда. Никого не интересует нищета народа. При капитализме есть и бедные, и богатые - так говорит президент. Так есть и на самом деле.

Генерал КГБ учёный, историк Н.Леонов побывал депутатом Госдумы и сделал вывод. "Дума в нынешнем виде не терпит правды. Эта дума холуйская. Она никогда не станет кузницей кадров. Мы будем рожать Жириновских, которые оскорбляют беременных женщин, бьют по лицу журналистов, потом извиняются Не выросло настоящая здоровая критически, реалистически мыслящая поросль политиков". А скоро выборы. Снова изберём временщиков, которые идут чтобы заработать.