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Московский листок

Спасите раба божьего Алексея!

Опубликовано 21.04.2021 автором в разделе комментариев 2

путин навальный
Спасите раба божьего Алексея!

На этот раз представители творческой интеллигенции опубликовали открытое письмо к папе римскому Франциску с просьбой помочь убедить российские власти допустить медиков к Алексею Навальному. Текст опубликовала писатель и художник Екатерина Марголис. 

«Он требует только одного — чтобы к нему был допущен надежный квалифицированный врач, и чтобы ему была предоставлено адекватное лечение: его состояние здоровья ежедневно ухудшается. Это не вопрос политики. Это вопрос спасения единственной жизни. Это вопрос милосердия. Святой отец, пожалуйста, помогите убедить российские власти допустить к Алексею Навальному врачей и дать им последнюю возможность спасти ему жизнь!» — говорится в тексте письма.

Кроме Марголис, под письмом подписались поэт, филолог, переводчик, лауреат премии «Христианские корни Европы. Имени Владимира Соловьева» Ольга Седакова, живущие в Риме искусствовед Слава Швец и гид Анна Лиховидова, венецианский художник-иллюстратор Роксана Кенжеева, студентка университета Тренто Александра Кенжеева и Анна Марголис — религиовед и художник.

Папа Франциск и правда хороший человек, но как-то плохо представляю реакцию на обращение римского папы от вроде бы православного государя нашего. Кстати, почему его таки не зовут, государем? Царство – царь, султанат – султан, а в государстве – государь должен быть. Это в республиках президенты разные, а у нас по конституции – государство…

Но все же, почему не обращаются к православному папе, патриарху нашему, Кириллу? Спасите раба божьего Алексея!

Да и сам бы мог сообразить…

Но пока суть да дело, врача к Навальному уже допустили. Тюремного. Из туберкулезной больницы для заключенных. И даже капельницу поставили с глюкозой. Один раз, потому что остальные пять раз сестры не могли попасть в вену…

Алексей не очень мелкий человек, и не жирный – вены у него должны быть хорошие, заметные.

Знаете, недавно делали укол в вену моей собачке, левретке, пять кило весом. Ветеринар с первого раза и вену нашла, и попала запросто, хоть венка там как у цыпленка, и вообще собачка вертится.

Может, вместо тюремного врача к Навальному ветеринара попросить, толку больше будет?

В общем-то, не смешно, 21-й день голодовки. Еще немного, и уже не врача, а священника нужно будет…



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Всего комментариев к статье: 2
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''В общем-то, не смешно'' - Не надо скромничать.
Хренов О.Д. написал 21.04.2021 12:32
Очень смешно написал.
Чтиво как раз для послеобеденного отдыха.
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(без названия)
Блтлбтлбтлбтлбт написал 21.04.2021 12:31
Падшие, бойтесь иудеев, даже и о милости к вам призывающих. Ибо не в спасении вашем их помысел, а в том, чтоб самим на вашем горбу вознестися.
...
да и эта, пендосы уже оперируют термином "вдова Навального"
(собчачиха в роли "вдовы совести" не прижилась, боннер и солженицкерка забылись, - свято место пустует! ахтунг! - еврейки, грудью на баррикаду!)
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