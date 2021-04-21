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Московский листок

Привейся, тебе поблажка выйдет!

Опубликовано 21.04.2021 в разделе комментариев 1

собянин мэр вирус

Московские власти могут ввести специальные льготы для пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса. С таким предложением в своем блоге выступил столичный мэр Сергей Собянин.

Привитые москвичи старше 60 лет могли бы получать дополнительные скидки в аптеках, магазинах и торговых предприятиях, которые присоединятся к программе стимулирования вакцинации пожилых людей. Также возможна целевая поддержка пенсионеров на покупку товаров и услуг повседневного спроса. По словам Собянина, такая мера должна подтолкнуть пожилых людей пройти вакцинацию от COVID-19.

А что? Хорошая идея.

Я бы стимулировал еще и досрочный уход из жизни. Допустим, помер в 60 лет – скидка на похороны и льготы при оплате ресторана на поминки. Из средств экономии Пенсионного фона.

Понятно же, что такими льготами можно стимулировать только крайне бедных, нищих людей – сделай прививку, тебе пирамидон в аптеке со скидной продадут. Или кефир по цене просрочки.

Ну и цены на лекарства – недоступны они большинству больных, особенно пожилых.

Зато таких обобранных государством людей легко купить – дал пакет с гречкой и тушенкой, и готов лояльный избиратель…

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ахтунг,ахтунг!!! Маски и перчатки за свой счет,а
Прививка бесплатно и даже со льготами написал 21.04.2021 11:50
Бойся данайцев,дары приносящих.
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