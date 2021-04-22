Послание Путина. Все как в джунглях

21 апреля 2021 Владимир Путин уже в 17-й раз выступил с посланием Федеральному Собранию.

Сам президент начал свое обращение к парламенту и гражданам России следующими словами: «Сегодняшнее Послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах, буквально несколько слов и по вопросам безопасности».

Прокомментировать содержание послания наш корреспондент попросили первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина.

- Вы, наверное, слышали большинство посланий Путина, какие особенности и впечатления от нынешнего? Действительно ли в центре внимания были жизненные вопросы простых россиян?

- Да, я, наверное, все послания не только слышал, но и комментировал. Нынешнее, хотя и было посвящено внутренним вопросам, но запомнится ставшими привычными шутками президента на тему внешней политики. Путин, обрисовывая внешнее положение, сказал, что цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был.»

- А разве не так?

- Так. В смысле того, что Киплинг замечательный писатель. И даже со сравнениями президента во внешней политике можно согласиться. А вот когда мы обращаемся в делам внутренним, то используя образный прием Путина, мне хочется сравнить его с самим Маугли.

- Чего так?

- Так 20 лет правит страной и все находит поводы для удивления и возмущения. Дошел до понимания того, что надо помочь родителям оплатить путевки в летние лагеря (больно кусаются), что ребенка в школу в сентябре снарядить целая проблема, что надо матерям помогать, что дороги надо строить хорошо и качественно, что за экологию надо бороться, что регионам надо помогать, а не грабить изъятием всех денег в столицу, что жилье надо строить дешевле и под небольшой процент, что подвод газа к поселениям надо обеспечивать не за счет людей, а за счет властей и бизнеса и т.д и т.п. Про демографию, здравоохранение, борьбу с бедностью, науку, создание рабочих мест и пр. пр. Сколько раз слышали, а президент, вроде бы, как только что обнаружил – из джунглей что ли вышел?

Еще больше Путин удивил народ сообщением, что кризис кризисом, а прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной. Будто мы об этом не знали и не говорили десятилетие. Теперь и до Маугли дошло, что надо посмотреть, а как и куда эта прибыль тратится? Мол, он не исключает принятие решения по донастройке налогового законодательства по итогам 2021 года, и выступает за превращение прибыли бизнеса в инвестиции, пообещав поощрения для тех, кто вкладывает в развитие, а не выводит дивиденды. Сколько раз мы примерно это уже слышали?

И уж совсем умиляет удивление Путина по поводу школьных учебников. Он отметил, что иногда, «когда читаешь учебники истории, просто диву даёшься. Там нередко такое пишут, что возникает вопрос, кто и как это пропустил в качестве учебного материала. .. Про что только ни пишут: про Второй фронт пишут, а про Сталинградскую битву нет ни слова».

Ну просто удивительное рядом! А почему не спросит, кто этих министров назначал? Как его друзья открывали в Петербурге мемориальную доску союзнику Гитлера барону Маннергейму. Обеспечивавшему блокаду Ленинграда?

- Да, но ведь сравнение с джунглями не только из-за изумительной способности Путина открывать для себя такие новости?

- Нет, конечно. Ещё потому, что у нас в РФ тоже по Киплингу: свой Шерхан порядок диктует, а сотни шакалов при нем состоят в свите.

Особенно это заметно в такие дни, когда после послания гаранта их слаженный хор воспевает мудрость правителя и радужные перспективы наших джунглей.

Беседу вел Дмитрий Волгин

г. Ленинград