Каждый седьмой - уже реально тупой!

Начну с того, что напомню - известный русский физиолог, лауреат Нобелевской премии, И.П. Павлов после революции, посмотрев на тогдашних революционеров, сплошь состоящих из русских интеллигентов, в 1918 году прочёл две лекции, под общим названием «О русском уме», посвящённых уму русского интеллигента. Свои выводы Павлов основывал на своём опыте работы с русскими и иностранными студентами и аспирантами, и именно Павлов первый выделил и перечислил дефекты ума русского среднего интеллигента («среднего» потому, что ведь и сам Павлов был русский интеллигент).

Итак, Павлов выделил 8 дефектов ума российского интеллигента, но применительно к сегодняшней афере коронавируса я дам только эти.

1. Оперирование словами без понимания их смысла: «…русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни… Если ум пишет разные алгебраические формулы и не умеет их приложить к жизни, не понимает их значения, то почему вы думаете, что он говорит слова и понимает их?».

Смотрите, стоит стон и ужас от вируса, но как много народу лично пытается понять, что это такое – «вирус», или хотя бы выяснить, а видел ли кто-то этот страшный коронавирус в натуре? Выделен ли он и изучены ли (а не придуманы) его свойства?

Ну так что в понимании сути слов изменилось в среде интеллигентствующих масс за прошедшие более, чем 100 лет? Ничего! Такая же болтовня слов без понимания их смысла.

2. Страх свободы слова: «Это свобода, абсолютная свобода мысли, свобода, доходящая прямо до абсурдных вещей, до того, чтобы сметь отвергнуть то, что установлено в науке, как непреложное. Если я такой смелости, такой свободы не допущу, я нового никогда не увижу.

Есть ли у нас эта свобода? Надо сказать, что нет. Я помню мои студенческие годы. Говорить что-нибудь против общего настроения было невозможно… Мы всегда с восторгом повторяли слово «свобода», но когда доходит до действительности, то получается полное третирование свободы».

А что сейчас?

Вот, к примеру, сообщают, что 14 апреля Верховный суд России отказал в иске об отмене масочного режима, который подал к Правительству России уже достаточно известный активист Александр Саверский, а вместе с ним этот иск подали и более 2000 граждан РФ. Нет, понятное дело, в стране беззакония для народа шансов нет, однако, что же интеллигенция России? Она возмущена заведомо неправосудным решением Суда?

Отнюдь!

Все СМИ радостно сообщили, что в иске отказано, при этом никто не сообщил о подробностях того, как обосновывал иск Саверский, и как на это отвечали представители Правительства. И этим молчанием обывателю внушается, что правильно сделал суд - правильно мы носим намордники, вредящие нам больше чем простуды.

Мало этого, Саверский дал короткое интервью после суда, рассказав о его результатах. Так ведь и это интервью было нагло удалено You Tube с объявлением Саверскому, что его канал будет закрыт. https://yandex.ru/video/preview/?text=14%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1618895821833036-610520163162675427900228-production-app-host-sas-web-yp-71&wiz_type=v4thumbs&filmId=11599545269665868649

Заблокирован и канал «Сталинград» за то, что он взял у Саверского интервью https://stalingrad.site/video/soprotivlenie-prinosit-plody-aleksandrsaverskiy/.

И на эту наглейшую цензуру, на это наглое покушение на свободу слова, русский интеллигент, само собой, никак не прореагировал. Да что афера коронавируса – в России полностью удушена свобода слова, как таковая, при таком же полном согласии с этим «интеллигентных масс» России.

Массе интеллигентов России свобода слова совершенно без надобности. Интеллигент свободу слова ненавидит!

3. Нежелание знать подробности: «Следующая, пятая, черта, —рассказывает И. Павлов, - это обстоятельность, детальность мысли. Что такое действительность? Это есть воплощение различных условий, степени, меры. веса, числа. Вне этого действительности нет… Мы оперируем насквозь общими положениями, мы не хотим знаться ни с мерой, ни с числом».

Смотрите, в указах президента от 2 апреля 2020 г. № 239 и от 11 мая 2020 г. № 316 высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации указано обеспечить установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации.

Этот коронавирус – это не более, чем ОРВИ, а санитарно-эпидемиологическая обстановка – это заболеваемость населения в числах. И для оценки санитарно-эпидемиологическая обстановки эти числа реальной заболеваемости надо сравнить с предельными (пороговыми) числами для эпидемий этой болезни, чтобы понять - уже настала необходимость вводить карантинные ограничения или нет? Эти числа порогов заболеваемости известны? Да, известны - на каждую неделю года они указаны в «Методике расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации МР 3.1.2.0118-17», утверждённой Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 28 сентября 2017 года https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293738/4293738236.htm. Интеллигенты России, сравнивайте же эти числа перед тем, как соглашаться с фашистским ограничением свободы граждан!

Но вы хоть раз слышали, чтобы хоть кто-то сообщил, что «на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысила порог», указанный в таблицах этой методики расчёта? И я не слышал!

К примеру, за эти 12 недель в Москве обычно (в среднем) заболевают ОРВИ 931 014 человек (7,4% населения), а согласно методике объявлять эпидемию можно было только тогда, когда число заболевших ОРВИ достигло бы 1 218 672 (9,6% населения). Но на 28 марта 2021 года – на конец двенадцатой недели - в Москве от начала года прибавилось заболевших ОРВИ под названием COVID-19 212782 человека (1,7% населения), а это мало того, что более чем в 4 раза ниже, чем обычно в этот период заболевают москвичи от ОРВИ, но и почти в 6 раз ниже того числа заболевших, после которого необходимо объявлять начало эпидемии.

Никаких «биномов Ньютона»! Арифметики полностью хватает, чтобы эти числа подсчитать и сравнить. Вам кто-нибудь их подсчитал и сравнил? Даже дура Попова со всем её штатом, утвердившая эту «Методику», скорее всего не соображала, что она подписала и как этим пользоваться.

Вот как тут отказать академику Павлову в выводе: «Мы оперируем насквозь общими положениями, мы не хотим знаться ни с мерой, ни с числом»? Для интеллигента число – невиданная наука.

И вот читаем результат того, что Россия держит на своей шее всех этих политиков, публицистов, обозревателей, журналистов и бесчисленных «блогеров».

«Проведенный социологический опрос показал отношение россиян к ношению медицинских масок. Выяснилось, что большинство опрошенных на популярном сайте по поиску работы высказались против бессрочного масочного режима в общественных местах — 64%. Почти каждый седьмой россиянин наоборот поддержал эту идею, за нее проголосовали 15% опрошенных.

Больше всего респондентов выступило за нее в Челябинске (22%), меньше всего — в Петербурге (14%) и Волгограде (10%). В Москве за введение этой меры выступили 18% опрошенных».

Этим опросом Петербург пояснил, почему он считает себя культурной столицей, а в Москве, как видите, каждый пятый москвич (заметьте, работоспособного возраста, которому ничто от этого коронавируса не грозит) уже полностью тупой идиот, согласный носить намордник до самой смерти.

И это благодаря кому? Правильно, благодаря сидящей на шее народа тупой интеллигенции. Она сделала население идиотами.

Почему российская интеллигенция такая тупая? Потому, что она при своём зарождении начала брать пример с русского дворянства, а это дворянство уже несколько столетий назад имело цель «не работать руками и вообще не работать» и не служить! А только паразитировать на народе.

Для того, чтобы стать интеллигентом, необходимо было получить образование – любое! Но интеллигенты получали его не для того, чтобы уметь думать над сложными вещами, а для того, чтобы паразитировать на неких должностях, на которых надо устроиться. Отсюда ненависть к свободе слова, представляющей в наглядном свете интеллигента, как дурака. Отсюда неспособность интеллигента самому проанализировать никакое, даже самое простое число.

Не враг уничтожит Россию, а эти паразиты. Уничтожат, превратив народ в своё подобие – тупое, трусливое и подлое. Уничтожат своей ненавистью к тому, что является смыслом жизни человека, - ненавистью к работе.