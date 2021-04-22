Акции в защиту Навального прошли по всей стране

По данным Общественной наблюдательной комиссии, вечером в центре Москвы были задержаны два десятка участников несанкционированной акции протеста. В МВД ранее сообщили, что всего на несогласованный митинг вышли около 6,5 тысяч человек.

Данные ОНК Москвы вызывают обоснованное недоверие, после того, как члены комиссии дружно проголосовали за исключение Марины Литвинович.

Скажем, в Волгограде были задержаны 12 человек, хотя город в 10 раз меньше Москвы, и на акцию протеста вышло куда меньше народу...

В городах Сибири было задержано три десятка человек, по крайней мере трех человек задержали в Красноярске и двоих в Барнауле. Кроме того, штаб Навального в Кемерово сообщает о задержании 23 человек. Это тоже странно - в относительно маленьком Кемерове задержанных в 10 раз больше, чем в миллионном Красноярске.

Нам просто врут. Причем довольно глупо, поскольку реальные цифры будут ясны уже завтра.

И вот это вранье - это куда хуже для режима, чем даже незаконные задержания и суды, на которых выносятся липовые приговоры. Потому что аресты и приговоры можно как=то объяснить, можно как-то истолковать, а вот вранье официальных лиц и организаций - это просто вранье, которое каждый может проверить. И задать резонный вопрос - а в чем еще мне врут? Как часто? Насколько все, что мне говорят "сверху" является ложью?

"Единожды совравший - кто тебе поверит?"

А.Б.