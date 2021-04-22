Бастующие рабочие в Жанаозене вновь озвучили свои требования

19 апреля в Жанаозене началась забастовка рабочих ТОО «Фиркрофт», которые выдвинули требования повышения заработной платы, улучшения условий труда и распространения на коллектив социальных условий, имеющихся в ТОО «Бургылау». Еще ранее, в пятницу 16 апреля работники данного ТОО провели собрание у здания акимата Жанаозена, на котором озвучили факты нарушения трудового законодательства со стороны работодателя.

В этот раз рабочие ТОО «Фиркрофт» уже объявили забастовку и призвали к солидарности нефтяников других предприятий и присоединиться к акции через три дня, если их требование не будет выполнено. В понедельник бастующие записали новое видеообращение, в котором обратились к акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Во вторник, на второй день забастовки рабочие собрались уже возле акимата Жанаозена, где повторили свои требования и заявили, что не прекратят свою акцию до полного выполнения их условий. После этого к протестующим вышел помощник акима Жанаозена, который чуть не спровоцировал драку своим грубым обращением к собравшимся.

Бастующие не поддались на провокацию, так как это могло бы привести к разгону участников акции со стороны ОМОНа и полицейских. Сами же собравшиеся затем ссылались на постановления президента и внесенные поправки в Трудовой Кодекс и призывали перевести их коллектив, выполняющий сервисные работы на буровых установках, в состав ТОО «Фиркрофт».

Рабочие также рассказали подробности не выполнения норм трудового законодательства, дискриминации при оплате труда, при выплате премиальных и бездействия трудовой инспекции, которая не проводит проверку работодателя по заявлениям сотрудников.

Фактически коллектив обслуживает компанию ТОО «Бургылау» в Мангистауской области, но офис их организации находится в соседней области в Атырау, и хозяева не обращают внимание на сообщение о нарушениях охраны труда и не рассматривают требования рабочих. Поэтому бастующие и призывают перевести их в штат сотрудников ТОО «Бургылау».

Тем временем, нефтяники других предприятий и промыслов, в том числе ПФ «Озенмунайгаза», заявили о своей поддержке бастующим братьям и сообщили, что могут жестко отреагировать в случае репрессий и отказа от диалога. Поэтому ситуация в Жанаозене накаляется и нефтяники настаивают на том, чтобы полиция и спецслужбы не вмешивались в трудовой конфликт.

Мы со своей стороны полностью поддерживаем требования бастующих рабочих ТОО «Фиркрофт» и призовем международное профсоюзное движение срочно вмешаться в случае арестов и репрессий в отношении протестующих.

Информационная служба казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»