Греф присоединился к полку борцов с пандемией

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России. Он рассказал в интервью РБК, что новая волна «вероятно, будет», так как ни одной стране не удалось ее избежать: «Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — отметил он.

По его словам, эта волна должна быть «значительно ниже», чем те, что были осенью и весной прошлого года. Он добавил, что все будет зависеть от уровня вакцинации и от того, насколько будет сформирован коллективный иммунитет.

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Меня удивляет не то, что сказал Греф, а то, что это сказал именно он. Мало того, что человек с заочным юридическим образованием писал в свое время стратегию для развития страны - 20 лет спустя ее итоги можно видеть воочию. Мало того, что он возглавлял министерство экономики, не будучи ни разу экономистом, и Сбербанк - не будучи финансистом. Так теперь он у нас прикладной эпидемиологией занялся?

А как насчет микрохирургии глаза?

Мало того, что штаб по борьбе с пандемией в Москве возглавляет номинально Собянин, а фактически госпожа Ракова, крупные светила в области лечения и профилактики инфекций. Так теперь еще и Герман Оскарович меняет профессию...

Хотя навряд ли. Пандемия коронавируса такое плевое дело, что им можно заняться и на досуге...

Как хорошо, что у нас в стране есть достаточное количество универсальных гениев, а то б пропали.