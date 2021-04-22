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Московский листок

Греф присоединился к полку борцов с пандемией

Опубликовано 22.04.2021 в разделе комментариев 1

медицина греф эпидемия вирус
Греф присоединился к полку борцов с пандемией

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России. Он рассказал в интервью РБК, что новая волна «вероятно, будет», так как ни одной стране не удалось ее избежать: «Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — отметил он. 

По его словам, эта волна должна быть «значительно ниже», чем те, что были осенью и весной прошлого года. Он добавил, что все будет зависеть от уровня вакцинации и от того, насколько будет сформирован коллективный иммунитет. 

***

Меня удивляет не то, что сказал Греф, а то, что это сказал именно он. Мало того, что человек с заочным юридическим образованием писал в свое время стратегию для развития страны - 20 лет спустя ее итоги можно видеть воочию. Мало того, что он возглавлял министерство экономики, не будучи ни разу экономистом, и Сбербанк - не будучи финансистом. Так теперь он у нас прикладной эпидемиологией занялся?

А как насчет микрохирургии глаза?

Мало того, что штаб по борьбе с пандемией в Москве возглавляет номинально Собянин, а фактически госпожа Ракова, крупные светила в области лечения и профилактики инфекций. Так теперь еще и Герман Оскарович меняет профессию...

Хотя навряд ли. Пандемия коронавируса такое плевое дело, что им можно заняться и на досуге...

Как хорошо, что у нас в стране есть достаточное количество универсальных гениев, а то б пропали.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Юстас Алексу написал 22.04.2021 07:52
Давно надо легализовать травку. Давно. На даче или рчдом с домом, на балконе или на подоконнике для личного пользования. Опять же, не надо обезболивающее.
Навальный вот мучается, а покурил бы или кексик с травкой!
Человек под планом легко расстается с деньгами, приехал в Ашан, бесплатно затянулся и потратил 5 тысяч рублей, вместо тысячи и НДСу заплатил немерено.
Это хорошая идея для агитации, если все курят травку, то все братья русские, не русские, украинцы и татары. Крым центр травки, забористая потому что, Украина даст воду на такую-то траву!!
Ученым думается легко, таких открытий наоткрываем, как в Калифорнии в Силиконовой долине и даже лучше - Сколково и травка из Немчиновки это сила.
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