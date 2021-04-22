В кремле никак не решат с майскими каникулами

Глава Минтруда России заявил, что ведомство изучает предложения увеличить продолжительность майских праздников, передает РИА «Новости». «Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса», — сообщил он.

По словам Котякова, такие предложения находятся еще на рассмотрении в министерстве. «Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал он.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не подтвердил и не опроверг информацию о том, что рабочие дни между Первомаем и Днем Победы в 2021 году могут сделать выходными.

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Интересно, а в чем сложность такого вопроса? У нас в стране в первый раз отмечают Первомай и День победы 1 и 9 мая? За последние 70 лет было трудно определиться, и вопрос осталили на последнюю неделю перед праздниками, когда планы на отдых у людей сверстаны, билеты куплены, продукты на дачу закуплены и так далее...

Нет, ну правда, если вы хотите сделать людям приятное, неужели думать об этом нужно в самый последний момент, когда уж поздно.

Кстати, когда специально назначали рабочие дни в промежутках между майскими праздниками, делали это именно так, чтоб принизить их значение - перестало быть выходным днем 2 мая, День международной солидарности трудящихся, который отмечают по всему миру, кроме откровенно фашистских режимов, стали пошло называть "днем весны и труда". День советской печати вовсе убрали из "святцев".

И что, собственно, сложного в том, чтоб дать людям майские каникулы? Полстраны кормится с "дачных" участков, а весенние сельхозработы вынуждено проводить украдкой...

А.Б.