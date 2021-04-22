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Московский листок

Почему под предлогом охраны власти разрушают древний Херсонес?

Опубликовано 22.04.2021 в разделе комментариев 1

севастополь херсонес
Почему под предлогом охраны власти разрушают древний Херсонес?

Вчера, зачитывая послание, Путин упомянул Севастополь - дескать, для нужд трудящихся там вот-вот создадут яхтенную марину, где трудящиеся смогут проводить свои отпуска на своих яхтах...

Правда не упомянул две вещи: прожект существует пока только на бумаге, и против него резко настроены местные жители, поскольку яхтенная марина будет строиться не в Балаклаве, а фактически вместо Балаклавы. От исторического города очень мало, что останется.

Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?

Кстати, я делал журналистский запрос по теме этого строительства. Думаете, кто-то ответил? Хотя по закону вроде бы обязаны...

Тут что важно - Севастополь, конечно, пока не мегаполис, но по статусу своему, согласно Конституции РФ, равен Москве и Петербургу. Ну а про идеологическое значение этого города и говорить нечего - витрина "русского мира".

И вот тут, хоть многое и правда сделано, и сделано неплохо, возникают неприятные казусы.

Севастопольский реставратор Анатолий Туманов подал иск к заповеднику «Херсонес Таврический» и фонду «Моя история». Он требует демонтировать бетонное сооружение, возведенное на территории заповедника и разрушающее, по его мнению, культурный слой древнего городища.

Общественники утверждают, что нынешний иск – не последний, в ближайшее время они намерены добиться сноса других конструкций, изменивших, по их мнению, облик Херсонеса. 

Историческая реконструкция «Панорама Херсонеса» – круглая скульптурная композиция, выполненная из бетона, была установлена в восточной части городища, в непосредственной близости от башни Зенона, в 2018 году.

Вот моя собственная съемка объекта, а также странной трибуны вблизи Карантинной бухты.

Чтоб было понятно, там теперь, где сотни лет купались и загорали сначала херсонеситы. а потом севастопольцы - на эту тему даже у Ахматовой есть, стало нельзя даже на землю ступить - только по специально настеленным мосткам. Культурный слой берегут... Зато трибуну - можно.

Буквально вчера иду себе по объекту, вокруг никого - вдруг возникает охранник: наденьте майку, пожалуйста.

- Да что за дресс-код, вокруг ни души, только мы с вами.

Охранник явно смущен, но говорит строго: теперь такой порядок на территории федерального музея. И добавляет многозначительно: "К сожалению".

Не знаю, вот это подчеркнутое "к сожалению" при дальнейшем развитии ситуации может запросто обнулить и итоги референдума о присоединении к России. Если постоянно будлет возникать то, о чем сожалеть...

И вот тут ничего не могут ни местные депутаты, ни даже губернатор и местное правительство - территория федеральная, а вассал моего вассала - не мой вассал. А к суду подключилось уже федеральное министерство культуры, естественно, на стороне музея. 

Ну выиграют они дело, переломив суд через коленку, а дальше что? Мандула рядом с башней Зенона перестанет раздражать общественный вкус?

Но об этом в послении президента ничего не сказано.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
123321 написал 22.04.2021 09:37
Я за то, чтобы вообще весь бюджет России ушел на благоустройство Крыма, ну 75 процентов минимум. Это настоящая витрина русского мира, без кавычек.
После покорения мира, Москва отойдет на десятый план и из Крыма, Севастополя, Херсонеса русские властители будут управлять планетой.
А нынешним жителям Крыма, лучше переехать на Дальний Восток или в Воронеж, Пермь или Сортавалла... Там и жизнь дешевле, да и дел много, субсидии опять же.
Был бассейн Москва, ходили в купальных костюмах, теперь центральный храм всея Руси святой православной и женщины в платочках ( матушки), а мужчины скоромно одеты - и что, кто-то бунтует? Это был первый этап по захвату планеты.
Один из следующих Крым.
О сколько нам русским,
открытий чудных Владимир Владимирович Путин подарил и подарит!
Да светится имя твоЕ, да будет воля твоя на планете, как на Руси святой!
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