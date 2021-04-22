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Московский листок

На акциях в поддержку Навального задержали 1776 человек

Опубликовано 22.04.2021 в разделе комментариев 1

протест навальный
На акциях в поддержку Навального задержали 1776 человек

Число задержанных участников акций протеста в поддержку Алексея Навального, по данным "ОВД-Инфо", увеличилось до 1776 человек. 805 из них задержаны в Петербурге, 119 в Уфе, 66 в Казани и 58 в Барнауле. В Москве задержали 30 человек. Особенно жестко задержания проходили в Петербурге. К участникам применяли электрошокеры и их избивали.

Полиция оценила число участников акции в Москве в 6 тысяч человек, в Петербурге — в 4,5 тысячи. В регионах больше всего людей вышли на акции в Екатеринбурге

По данным МВД, в Москве в акции участвовали около 6 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — около 4,5 тыс. человек, в Новосибирске — около тысячи, в Омске — 900, в Иркутске — 500, во Владивостоке — 350, в Хабаровске — 200, в Барнауле — 150 и в Томске — 130 человек.

По подсчетам "Открытых медиа", только в Москве протестовали не менее 25 тысяч человек.

21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области. С 31 марта он держит голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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123321 написал 22.04.2021 09:39
Маловато для недовольства, значит довольны.
Спасибо большое Владимир Владимирович!
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