На акциях в поддержку Навального задержали 1776 человек

Число задержанных участников акций протеста в поддержку Алексея Навального, по данным "ОВД-Инфо", увеличилось до 1776 человек. 805 из них задержаны в Петербурге, 119 в Уфе, 66 в Казани и 58 в Барнауле. В Москве задержали 30 человек. Особенно жестко задержания проходили в Петербурге. К участникам применяли электрошокеры и их избивали.

Полиция оценила число участников акции в Москве в 6 тысяч человек, в Петербурге — в 4,5 тысячи. В регионах больше всего людей вышли на акции в Екатеринбурге

По данным МВД, в Москве в акции участвовали около 6 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — около 4,5 тыс. человек, в Новосибирске — около тысячи, в Омске — 900, в Иркутске — 500, во Владивостоке — 350, в Хабаровске — 200, в Барнауле — 150 и в Томске — 130 человек.

По подсчетам "Открытых медиа", только в Москве протестовали не менее 25 тысяч человек.

21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области. С 31 марта он держит голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.