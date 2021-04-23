Абрис революции уже виден

Кризис усугубится к концу этого года. И усугубится скачкообразно. Но тогда и абрис российской революции уже виден; и как единственное средство спасения и последующего развития.

К примеру, молодежь, как и положено самой мобильной части населения, уже взяла старт к переменам в свете двадцать первого апреля. Но и люди постарше расшевелятся к концу года, и федеральные выборы дают повод тем более. А уже в следующем году протесты будут и частыми, и массовыми. Мещанские привычки народа начнут отмирать, а демократические пробуждаться.

А фальсификация выборов приведет к обратному эффекту, и о чем подробнее ниже. Ситуация выйдет просто-напросто из-под контроля режима, потому что стихийные органы самоуправления начнут появляться здесь и там - и такие органы будут СОВЕТАМИ. А где Советская власть, там и социалистическая революция с сегодня на завтра.

***

Все будет по марксистской классике. Низы не захотят, потому что заметное инфляционное сокращение и без того малых доходов доведет до бешенства. А верхи не смогут, потому что поздно. Те же выборные махинации прощались ранее взамен на экономическую устойчивость. Но коль устойчивость резко исчезла – то и прощение испарилось. Тогда ослаблять гайки преобразованиями уже опасно для системы, и осталось только закручивать. Но и это путь в один конец.

К примеру, коль внутренняя экономика ущербна, то и внешние санкции добавляют масла в огонь. То есть, иной читатель может спросить, почему такой бардак при большой кубышке. Да потому что путинский режим не может инвестировать по определению! Чтобы инвестиции были эффективными, они должны быть массовыми и мощными. Но коль все погрязло в воровстве и коррупции, надо или инвестировать узкому кругу лиц, контролируемому самим Путиным, – но тогда и не будет синергии массовости и комплексности, – или, чтобы не разворовали, вообще не инвестировать. Вот второй вариант и выбирается в целом и общем путем скапливания в валютную кубышку. Но тогда и укрепление рубля не нужно в принципе! Что в лоб, что по лбу, и та же кубышка начинает тощать. Дебилизм, конечно, но по вине самого режима.

Если чуть подробнее, и если рубль крепкий, но при сырьевой экономике; то внутреннее производство углеводородов дорожает по стоимости комплектующих и так далее, а отсюда теряет часть конкурентоспособности по сравнению со всякими саудитами; а импорт промышленных товаров возрастает, добивая хилую российскую промышленность; и валютные резервы, как уже сказано, тратятся и тощают.

Поэтому режим пытается создать так называемую контролируемую инфляцию, когда и экспорт держится, и импорт не заливает, и кубышка не тощает. Но, разумеется, хрен редьки не слаще. Тогда даже слабые внешние толчки начинают влиять на дохлый организм. Чуть санкции по госдолгу и так далее, то инфляция вырывается из-под контроля, и ускоряется вплоть до хронической девальвации. Вот и все! И никакой конспирологии. Шило на мыло. Коль иммунитет ослаблен коррупцией и бездарностью, то и санкции-вирусы доведут до могилы.

Следовательно, если произойдет еще один раунд санкций, или внешняя инфляция не утихнет по мировому кризису, а то и вместе - все аукнется в дохлой России в разы. Отсюда усиление кризиса в стране неизбежно примерно к концу года, разве что плюс-минус детали.

Но тогда вопрос об изменении самой политики встает на повестку дня. Автор уже писал, что если выборы запереть фальсификацией, но не бороться с нищетой, то выход прорвется все равно в виде самодеятельных и параллельных органов власти. И тогда вопрос о силовых структурах возникает особенно. Если народные органы перетащат их на свою сторону, финита ля комедия для нынешнего режима. Но тогда и надо разобраться с тремя базовыми политическими вопросами.

Во-первых, или «либералы» расколются на «левых», признающих итоги крымской весны, и на «правых», не признающих ее, – и тогда с «левыми» можно и нужно взаимодействовать, так как все остальное вполне в духе социал-демократии хотя бы для первых шагов, а дальше к социализму, – или не расколются вовсе, и тогда сгинут вместе. Или туда, или сюда.

Разумеется, разбуженный российский народ не пойдет вместе с бандеровскими приспешниками. Ни то что Крым, а и Донбасс должен войти в состав социалистической России, а Новороссия должна победить на остальной – в крайнем случае, на большей – территории Украины. И когда это станет ясно к концу года, а уж к началу следующего тем более; автор надеется, что часть ФБК, особенно в регионах, поймет эту историческую неизбежность, и изменит идеологию. И вот почему автор поддерживал демократическую борьбу навальнистов в предыдущих статьях. Потому что поддерживает именно в свете такой модернизации, и во многом неизбежной. А вот считать всю протестующую молодежь поголовным врагом – это уже кремлевская провокация. Это только защита Путина с его клептократией, и которые являются настоящими либералами здесь и сейчас.

Во-вторых, и народно-патриотические силы, и пусть будет так по устоявшемуся названию, должны расколоться на «левых» и «правых». То есть, народно-патриотический подъем не существует в природе, пока Путин у власти. Это взаимоисключающие вещи. И хватит лицам наподобие Хазина воду мутить. Мол, нынешний президент какой-то особо хитрый патриот, и бла-бла-бла. Чушь несусветная. А вот защита компрадорской олигархии в его лице первична и несомненна. Итого, если защита путинизма продолжается под соусом какого-то мифического патриотизма, то это «направо». А если уже очевидно, что народно-патриотическое развитие народов федерации, и русской нации в том числе - и нынешний режим абсолютно несовместимы, то «налево». И тогда союз со вторыми не только возможен, а необходим.

И в-третьих, и что особенно важно. Надо признать честно, что социализм отсутствовал в первом Советском Союзе, поэтому никто из настоящих левых активистов не собирается наступать на исторические грабли.

Второй и настоящий СССР будет отличаться от первого и примитивно-уравнительного не только общенародной собственностью в виде Советов, что само собой разумеется; но продолжением и развитием территориального и производственного самоуправления. Отсюда прекращение рудиментов «военного коммунизма» в виде кооптации директората несомненно; и нужно производственное самоуправление в виде фабзавкомов и СТК (и без горбачевской провокации «разделения властей»). Но отсюда и территориальное самоуправление в виде федерального столичного округа, поголовных советских республик и обязательных ТОС со служебным окладом председателя. И тогда синергия социалистической демократии даст потрясающий инновационный эффект. Автор писал об этом много раз, поэтому, стоит надеяться, основной принцип понятен.

А главная и политическая суть в том – что только тогда профессиональные силовики, специалисты, рабочие, интеллигенты, кооператоры и индивидуальные предприниматели поверят в социалистическую перспективу. И только тогда «левые» либералы и патриоты присоединятся к социалистическому активу, и создадут мощную силу. Иначе никак; и нечего тень на плетень наводить.

Вот тогда все демократические силы объединяются в параллельных Советах – те же силовики переходят на сторону подавляющего и несомненного прогресса – и путинскому режиму конец. С этим гниющим мороком пора заканчивать.

***

Автор настолько убежден в своей правоте – к черту ложную скромность, потому что сказанное созрело и перезрело – что не исключает гигантскую авантюру путинского Кремля для последней оттяжки. И не секрет, что «маленькая победоносная война» подходит как никогда кстати. Пусть не сейчас, а к концу года или к началу следующего, но все едино.

Но тогда вашингтонские санкции неизбежны, и инфляционные и прочие тяжести лягут на плечи трудящихся. Еще раз, никто не спорит, что и украинский олигархический режим должен быть уничтожен. Но вкупе с отечественной олигархией, и на условиях социалистической революции, а отнюдь не в виде империалистических разборок. Это совершенно разные вещи.

Но коль «маленькая война» вероятна, то о поголовной реакции на волне шовинизма и говорить нечего. Следовательно, надо торопиться с объединением социалистов, левых патриотов и либералов. А тот, кто сидит и ждет у моря погоды, - ну, почитал Копылова, ну, поужинал, ну, футбол посмотрел, - тот фактический самоубийца. В лучшем случае придется пахать за мизерные деньги - а в худшем головенки поотрывают к чертям собачим всей оппозиции. Конечно, народ взбунтуется, когда гробы пойдут – но не лучше ли действовать без жертв, и здесь и сейчас?!.. Риторический вопрос. Ведь абрис революции уже виден.