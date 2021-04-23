В Совете Федерации намерены взяться за работу над законопроектом о навозе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комитет по бюджету.

"Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно. Но этот процесс длительный, необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним", - сообщили в комитете.

Пять лет назад в России вступил в силу так называемый "закон о навозе", согласно которому использовать навоз можно только при наличии лицензии. Юрлица и индивидуальные предприниматели до 1 июля 2016 года должны были сертифицировать свою деятельность по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 1-4 класса (навоз тогда отнесли к отходам 3-го, умеренного, класса). За отсутствие таких лицензий предусмотрены штрафы до 250 тыс. рублей.

Ранее в Госдуму рассмотрела законопроект о регулировании заготовки и сбора валежника. В частности один нижегородец стал фигурантом дела о сборе валежника, ему грозит до семи лет лишения свободы.