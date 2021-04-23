В поисках Путина

Просматривая в интернете подборку старых фото, возмутился тем, что фотограф опубликовал настолько бракованную фотографию В. Цоя, что любой человек с фотоаппаратом негатив этого фото уничтожил бы сразу после проявления.

https://www.dialog.ua/images/news/2f40dbc7c00ded4b8e2beb35ce6ec79c.jpg

А потом «зацепился глазом» за собеседника Цоя - а где я его видел? И вспомнил, что недавно смотрел ролик украинского блогера А. Семченко, в котором он издевался над украинским же тележурналистом Д. Гордоном. Присмотрелся - да это же молодой Гордон!

http://images.vfl.ru/ii/1618865747/3888f4dd/34145503.jpg

Проверил – действительно он! Видел этого Гордона мельком, а узнал!

Годы меняют, но главные черты, даже просто «настроение» образа остаются узнаваемыми. Вот, скажем, в те годы, когда Путин за Собчаком портфель носил, был весьма авторитетным политиком Думы С. Бабурин, вот его фото 90-х и сегодня.

http://images.vfl.ru/ii/1618852477/2ed01963/34142845.jpg

Неужели невозможно узнать?

Ну, а вот как «узнать» вот этого – сидящего с Собчаком, - среди нынешнего сонма путиных?

http://images.vfl.ru/ii/1618852705/8d28b4fb/34142885.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1618865535/10d6b414/34145470.jpg

Кстати, а разве не узнать Жириновского на его фотографии 90-х годов?

http://images.vfl.ru/ii/1618853041/aa3236e9/34142954.jpg

И вот в то время, когда основное большинство народа в России удивлённо пучит глазки, услышав про то, что избранного ими президента Путина уже давно нет, и под управлением тайных кукловодов его роль играют артисты, загримированные даже не под настоящего Путина, а уже под артистов в роли Путина, ещё остались в России граждане, пытающиеся самим себе подтвердить, что они люди, а не безвольные и тупые овощи.

В.В. Иванов, полковник МВД запаса, написал всем руководителям фракций и достаточно видным думакам заявление по поводу маразма судов и исчезновения президента Путина. То, что автор письма полковник МВД в данном случае важно – он понимает, что нужно делать в ответ на заявление о преступлении.

Ответил ему только Жириновский.

Текст письма В.В. Иванова персонально Жириновскому (не буду выделять курсивом):

«Уважаемый Владимир Вольфович! У меня к Вам два предложения государственного уровня. Вы, как реальный и умный политик, можете и должны совершить юридический и исторический подвиг. Для этого вам в помощь статьи 3,10,16 Основ конституционного строя страны. Судебная власть обязана избираться на свободных выборах многонациональным народом России. Вам, как слуге народа, необходимо своим законопроектом дать мощный импульс в деле государственного устройства. Во-вторых, вы можете и должны обратить внимание на миллионные сообщения в интернете о захвате власти в стране с использованием двойников президента. Парфёнов Валерий Николаевич направил на эту тему заявление в ФСБ РФ и Генеральную прокуратуру о проведении расследования. Согласно норм УПК РФ (ст. 144-145,148) должна быть доследственная проверка и мотивированное постановление. Однако по информации канала ютуб «Политика Москвы» Парфёнов В.Н. получил на заявление отписку, а не мотивированное постановление. Вы вправе депутатским запросом организовать служебную проверку в отношении должностных лиц, которые не провели доследственную проверку о возможном государственном преступлении.

«Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать». А. де Сент-Экзюпери.

Этот девиз характерен для Вас, Владимир Вольфович».

Отвешенные Жирику комплименты не помогли, а от того, что его сравнили с Сент-Экзюпери, Жирик, надо думать, ржал до колик.

В нашем гнилом болоте сценаристы, пишущие выступления для артистов в роли Путина, снова блеснули знаниями произведений Киплинга: «И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был». Жаль, что великий Киплинг не опустился описать мир болота, на котором и местного Шерхана-то уже давно нет, просто его портрет вывешен, а вокруг всё равно натужно квакают местные Табаки, в том числе и те, которые сидят в здании Госдумы.

И помощники Жириновского в ответ на письмо полковника вывели из компьютера заготовку письма… для поздравления с Новым годом! Жирик этот текст подмахнул и в ответ на сообщение о захвате в России власти неизвестными лицами, за № ВВЖ 5/1979 из Думы было отправлено письмо:

«Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Ваше письмо, поступившее по электронной почте в адрес фракции ЛДПР в Государственной Думе, рассмотрено, информация принята к сведению.

В ЛДПР поступает много обращений граждан, в которых они делятся своим мнением о проектах федеральных законов, о действующих законодательных актах, о том какие у них есть предложения по совершенствованию законодательства. Мы тщательно анализируем поступающие предложения и учитываем их при рассмотрении законопроектов. Депутаты фракции ЛДПР при рассмотрении и принятии проектов федеральных законов исходят из того, что голосуем за те законодательные акты, которые способствуют реализации программных целей ЛДПР - это, прежде всего отстаивание интересов наших избирателей в социальной сфере, повышение благосостояния и обеспечение безопасности жизни граждан.

Партия ЛДПР стояла, и всегда будет стоять на стороне простых людей, бороться за их счастье и благополучие! Надеюсь, что на выборах любого уровня Вы своим голосом поддержите ЛДПР, тогда наших депутатов будет больше, и мы сможем с Вами вместе решить все проблемы.

Рекомендую Вам не концентрировать свое внимание только на негативной информации, а настраивать себя на хорошее, доброе и позитивное настроение, попробуйте проводить свой досуг не только у телевизора и в интернете, Желаю Вам здоровья и всего самого доброго в Новом 2021 Году! С уважением, В.В. Жириновский».

То есть на письмо о государственном перевороте эта думская Табака добросовестно ответила по известному с древних времён выражению семинаристов: «Здравствуй, жопа, Новый год»!

И ведь, что удивительно, эти думские клоуны, которые в среднем стоят гражданам России 1,5 миллиона рублей в месяц, такие ответы считают той «героической работой», за которую мало получать лично 400 тысяч рублей в месяц зарплаты и иметь до пяти помощников с оплатой в 165 тысяч рублей, а нужно ещё и:

- право ездить в транспорте любого вида без билета и без очереди.

- выплата расходов на заграничные поездки и командировки;

- обеспечение служебным жильем;

- использование служебного автомобиля;

- обеспечение жильем в столичном регионе;

- бесплатная медицинская помощь и страховка;

- отпуск депутатов 42 дня;

- отдых на курортах оплачивает государством;

- использование VIP-залов для официальных лиц;

- дипломатический паспорт;

- огромные надбавки к пенсии.

С этими думскими Табаками всё понятно, а вот кем являемся мы, граждане России, имеющие вместо законодательного органа вот такое болото в вот такими «представителями народа»?