Россия не будет выполнять решение ПАСЕ по Навальному

Алексей Навальный, находящийся в колонии, должен быть освобожден до 7 июня. Резолюцию с таким требованием приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). За резолюцию проголосовали 105 человек, против — 26, еще 11 воздержались. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой уже заявил, что РФ не будет выполнять требование организации.

«Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда»,— написал господин Толстой в Telegram.

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Это как?

Мне кажется, членство в ПАСЕ обязывает выполнять его решения. Или выходить из организации, публичные цели и задачи которой противоречат твоей собственной позиции.

Но наши и выходить не собираются (уплочено), и и решения одновременно выполнять.

Вот и сейчас, Навальный сидит, а Россия из ПАСЕ недумает выходить. Каждый на своем месте, Навальный на нарах, Россия в ПАСЕ.

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Ну и параллельно - вчера в Севастополе открывали памятник примирению красных и белых в Гражданской войне, открывали который бывший министр Мединский и тот самый Петр Толстой.

Так вот, не только простые граждане, но и многие журналисты попасть на открытие памятника не смогли - "органы" все перекрыли.

И чего боялись, в Севастополе-то, где по-прежнему хорошо голосуют за партию власти - "крымнаш" и все такое, действует еще. Не говоря о том, что ни бывшим министрам, ни депутатам Госдумы персональная охрана не полагается. Для кого открывали памятник примирению, если сами этого народа боятся?

И как они будут на выборах с этим народом общаться? Мединский не знаю, а Толстой-то точно пойдет на перевыборы. И что, так же, с заготовленной массовкой и ограждением для "простых лягушек"?

Н-да... С народом общаться - это не ПАСЕ посылать.

А.Б.