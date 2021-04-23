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Московский листок

ГИБДД подготовила новые поправки в ПДД с новыми поборами

Опубликовано 23.04.2021 в разделе комментариев 0

взятка гибдд штраф
ГИБДД подготовила новые поправки в ПДД с новыми поборами

МВД подготовило проект постановления правительства с новыми правилами дорожного движения. Предполагается, что весной 2022 году инспекторы смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, за защитные пленки на стеклах фар, за поврежденный бампер и другие нарушения. 

ГИБДД хочет расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так, в перечень могут войти мешающий обзору видеорегистратор и ошибки в бортовом компьютере.

***

Если совсем недавно техосмотр представлял собой пустую формальность, как и в других странах, во многих из которых этой процедуры вовсе нет, то теперь, буквально с этого года техосмотр станет серьезной проблемой для владельцев авто, в том числе и для исправных и даже новых.

Ясно, что все проблемы будут решаться взяткой, как обычно. Но из-за сложности проблемы размер взятки может заметно вырасти, что станет вслед за ОСАГО проблемой для небогатой части автовладельцев.

Шипованные покрышки летом? Так у нас страна большая, вы приезжаете из северного региона в Москву - там у вас еще снег, а в столице нашей рлодины вас уже ожидает штраф. Или где-то менять резину по дороге?

Вам в дороге повредили бампер, не сильно, ехать можно. Но вас уже ожидает штраф, хотя где вы будете менять бампер в тысяче километров от дома?

Понятно, что ГИБДД раздражают видеорегистраторы, которые фиксируют нарушения в том числе и инспекторов ДПС. Но что значит "мешающий обзору", если иначе его и не установить? В багажник что ли?

В общем, потихоньку возвращаются времена грабежа на дорогах людьми в погонах. 

А.Б.



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