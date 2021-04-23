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Московский листок

Власти опять готовятся драпировать мавзолей на парад победы

Опубликовано 23.04.2021 в разделе комментариев 0

парад мавзолей
Власти опять готовятся драпировать мавзолей на парад победы

Допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая будет приостановлен в связи с подготовкой празднования Дня Победы.

Вроде бы только открыли мавзолей после пандемии, полгода не работал - и вот опять... В чем дело?

Да все очень просто - опять к Дню победы будут драпировать мавзолей.

Почему на параде в честь 9 мая не должно быть видно мавзолея, с трибуны которого Сталин принимал самый первый парад победы - загадка. Внятного ответа на этот вопрос власти не дают, просто каждый год закрывают памятник культуры, архитектуры и истории.

И принимают парад сидя - это кровавый тиран принимал парады стоя, нынешним можно делать это, развалясь в кресле. Может, ради такого действа стоило драпировать и весь кремль... Или проводить парад вообще в другом месте. Ну как историческую реконструкцию...

А.Б.



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