Заммэра Ракову наградили за организацию работы по оказанию медицинской помощи

Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Уточняется, что дама удостоена награды за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Вообще-то Москва номер один как раз по распространению коронавируса. И именно из Москвы коронавирус стал распространяться на другие регионы. Что там Ракова предупредила и предотвратила?

Про заслуги в оказании медицинской помощи - не имеющую медицинского образования Ракову вообще наградили очень уместно. А статью в УК за незаконное врачевание уже убрали? Или остается пока?

Ну да ладно, заслуги четвертной степени...

А.Б.