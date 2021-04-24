В проклятой Америке проклятый Байден снова помогает американцам

Расстроился очень. Друзья послали переводную статью из британского еженедельного журнала The Economist об "Американском плане спасения" - пакете мер по выходу из вызванного пандемией коронавируса кризиса, одобренного конгрессом. Заокеанские демократы словно нарочно всё делают так, чтобы специально злить нас здесь, в скрепной России. Не успели мы порадоваться, как жестокость их полицейских вывела на улицы демонстрантов, тут как тут Байден (по версии нашего телевидения выживший из ума старик) со своим подлым планом.

Друзья тоже хороши. Прислали статью аккурат после очередного эпохального послания Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Мне в этом послании особенно понравилось место про выплату в 10 тысяч рублей на каждого школьника. Значит, мне на дочь тоже придёт - жаль, в августе, ближе к выборам, не прямо сейчас, но подождём. И вот в приподнятом настроении я садился за чтение, уже почти любя "Единую Россию", и не подозревал, что проклятые янки задумали подложить нам свинью.

Известно (из уст российского руководства звучало не раз), что раздача так называемых "вертолётных" денег абсолютно неэффективна. Ну и в эпидемию из накопленных резервов почти никому ничего не дали, если не считать небольших выплат на семьи с детьми. Невзирая на данную аксиому, администрация Трампа в декабре 2020г. выделила 900 млрд долл. (4% ВВП), а теперь Байден сразу 1,9 трлн долл. (8,5% ВВП) для вливаний в экономику США. Каждая строка дальше - как плевок в душу. 400 млрд долл. поступят непосредственно на текущие счета домохозяйств: каждый человек с доходом менее 75 тыс. долл. в год получит 1400 долл, каждая супружеская пара - вдвое больше, а семьи с двумя детьми - вчетверо больше; 240 млрд долл. пойдут на пособия по безработице; 140 млрд долл. - на питание для бедных детей; 360 млрд долл. пополнят бюджеты штатов и органов местного самоуправления; 130 млрд долл. будут направлены в школы; 40 млрд долл. - в университеты; 46 млрд долл. - на диагностику и отслеживание распространения Covid-19; 50 млрд долл. поступят малому бизнесу; 25 млрд долл. - ресторанам и барам; 25 млрд долл. компенсируют арендные платежи и т.д. Британский журнал констатирует, что по своей грандиозности это "эксперимент, не имеющий аналогов со времён Второй мировой войны".

Нет, каковы негодяи! Пафос во всем и всегда: "план спасения", видите ли, "грандиозный эксперимент". Вечно хотят нам нагадить. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мартовском промежуточном отчёте подчеркнула международный аспект плана Байдена, который, по её мнению, станет двигателем глобального восстановления. Прогнозные темпы роста экономики США удвоены до 6,5%, увеличен прогноз роста мировой экономики с 4,2 до 5,6%. В 2020г. бюджетная поддержка в США составила 10%, в Европе 7%. Между тем РБК пишет: "Согласно оценкам МВФ, налогово-бюджетные меры поддержки экономики в России составили около 3,5% ВВП... Среди стран G20, по расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и Мексика... С 2013 года максимальный темп роста ВВП России не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. Среднесрочный потенциальный рост ожидается в районе 1,6%".

На фоне этих цифр в моём воображении померкли августовские 10 тысяч. Вот что вы наделали, мои дорогие друзья. Да ещё отчего-то вспомнилась реклама "МММ" из 90-х, в которой Лёня Голубков соблазнительно вещал с экранов о приобретении акций: "Куплю жене сапоги!". Потом полстраны осталось и без акций, и без сапог, и без денег, а основателя посадили. Нет, нельзя читать на досуге переводы британских газет.